Proglašeni pobjednici My Smart City hackathona

Predstavljanjem rješenja 12 hackathon timova u kategoriji učenika te studenata i mladih od 18 do 27 godina te proglašenjem pobjednika u zadarskom Kazalištu lutaka završio je program trećeg izdanja My Smart City konferencije i hackathona.

Pobjednik u kategoriji učenika je tim Paćalinke s rješenjem Get focused, a osvojio je novčanu nagradu u iznosu od 5.000 kn. U studentskoj kategoriji najbolji je tim Žene od kamenih pločica koji je osmislio rješenje StanCo, a za prvo mjesto nagrađen je novčanom nagradom u iznosu od 10.000 kn.

Posebno vrijedan je podatak da je ove godine na hackathonu sudjelovalo 30 posto hackathonaca koji su svoja rješenja predstavili i lani, što znači da su zadarski hackathon prepoznali kao mjesto na kojem uče i nadograđuju svoja znanja.

Rješenja za rad od kuće

Hackathonci su imali 24 sata (od 10:00 15.10. do 10:00 16.10) da osmisle svoja rješenja na temu kvalitete života. Mogli su se usmjeriti na rješenja za posao (co-working, crowd-funding, digitalni nomadi i rad od kuće) ili na rješenja primjenjiva u svakodnevnom životu (senzori, suživot). Tijekom rada imali su pomoć mentora Alenke Bopsić, Stipe Stagličića i Krešimira Marnike. Devet timova hackathona za učenike (Biseri, Blavor, Deveti krug, Drugi, Error 404, Miii, Paćalinke, 3 and a half men i Vita) predstavilo je svoja rješenja od 11:00 do 13:00, a o pobjedniku je odlučivao tročlani stručni žiri u sastavu Ana Odvitović (Inovativni Zadar), Franjo Pehar (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru) i Niko Vrdoljak (Mailtastic). Studentski timovi (IT@FFOS, Twisted Aces i Žene s kamenim pločicama) svoje ideje prezentirali su od 14:00 do 14:45, a ocjenjivao ih je tročlani žiri u sastavu Marin Mamić (Amazon Web Services), Marko Mišulić (Rentl.io) i Žan Skoblar (Lanix). Žiri je posebno razveselila činjenica da su djevojke činile 90% studentskih sudionika.

Pobjedničke ideje

U Kazalištu su u 15:45 proglašeni pobjednici u obje kategorije. Pobjednik u kategoriji učenika je tim Paćalinke sa svojim rješenjem Get focused, koje korisniku omogućava veću produktivnost pri radu jer može spriječiti sve distrakcije blokirajući razne notifikacije i web stranice. Drugoplasirani tim Vita osmislio je mobilnu aplikaciju koja roditeljima oboljelog djeteta pomaže u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene skrbi. Trećeplasirani tim Deveti krug osmislio je mobilnu aplikaciju Liburnija mobile koja omogućava e-pokaz, beskontaktnu kupnju karte i pregled voznog reda.

U kategoriji studenata pobijedio je tim Žene od kamenih pločica sa StanCom, rješenjem za studentski najam stanova. Drugoplasirani tim Twisted Aces osmislio je rješenje Beach Please za ciljano traženje plaža, a trećeplasirani osječki tim IT@FFOS predstavio je Flow Blue, rješenje za prijavljivanje problema sa poplavom i odvodnjom.

Snimka predstavljanja rješenja i proglašenja pobjednika može se pogledati ovdje.