Na trećoj konferenciji My Smart City razgovaralo se o kvaliteti života i radu na daljinu

U zadarskom Kazalištu lutaka, u specifičnim uvjetima zbog epidemiološke situacije, održana je treća My Smart City konferencija. Događaj je održan u hibridnom formatu: u publici je četiri konferencijska predavača i četiri panelista pratilo 30-ak sudionika, dok su svi ostali zainteresirani program mogli pratiti online putem live streama.

Predavanja

Program je otvorio Jan de Jong, Nizozemac zanimljive životne priče koji je poslovnu i životnu sreću pronašao u Hrvatskoj. De Jong je publici predstavio svoj novi projekt CROP i planove da u poljoprivredu implementira najnoviju nizozemsku tehnologiju za staklenike jer vjeruje da je Hrvatskoj mjesto među najvećim poljoprivrednim proizvođačima u Europi.

Mario Brkić (George Labs) predstavio je financijsku aplikaciju George koja je upravo stigla u Hrvatsku. Naglasio je da je GeorgeLabs razvio više od 88 prototipova raznih aplikacija dok nisu „pogodili“ sa Georgeom, koji je u Hrvatsku stigao u bazičnoj verziji, no dobit će još niz nadogradnji. Danas George koristi više od 6 milijuna ljudi i u Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj, a otkrio je da je aplikacija ime dobila po „nadimku“ koji piloti koriste za funkciju autopilota.

Jan de Jong

Ivan Voras (Equinox) objasnio je kako Zadar i ostali hrvatski gradovi mogu iskoristiti proširenu stvarnost da bi posjetiteljima na zabavan i jednostavan način pružili korisne informacije (o vremenu, događanjima u gradu i raznim drugim novostima) i pokazao mogućnosti Equinox rješenja.

Nino Ćosić (Worig) predstavio je aplikaciju Worig koja se bavi procjenom osobnog kreditnog rejtinga kako bi unio više sigurnosti u odnos najmoprimaca i najmodavaca i pojednostavnio niz procesa. Aplikacija koju svatko može besplatno isprobati vlasnicima nekretnina omogućava da procijene financijsku pouzdanost najmoprimaca provjerom zaposlenja i primanja, a najmoprimcima nudi različite mogućnosti za financiranje najma.

Panel rasprava

Program je završio panel raspravom Kako smo redizajnirali naš radni dan, a o radu na daljinu razgovarali su moderator Dragan Petric (Bug), Marin Mamić (Amazon Web Services), Mario Brkić i Daniel Ackermann (Degordian). Ackermann je istaknuo da je na početku lockdowna bio zabrinut da će radom od kuće pasti produktivnost i razina kolaboracije među ljudima, no pokazalo se da je kvaliteta rada ostala ista pa se Degordian odlučio zaposlenima trajno ponuditi mogućnost rada od kuće. Mario Brkić je priznao da je tip stare škole koji svoje ideje i vizije najbolje prenosi vizualno pa je uvijek za osobni kontakt s ljudima.

Hibridna panel rasprava

Marin Mamić istaknuo je i da tijekom pandemije s ljudima s kojima radi vodi puno više osobnih razgovora jer ljudima nedostaje povratna informacija rade li dobro ili loše, previše ili premalo. Svi su se složili da rad na daljinu ima prednosti i mane - gubi se manje vremena na putovanje na posao i može se raditi fleksibilnije i produktivnije ako se čovjek dobro organizira - no primijetili su i da je kod ljudi koji rade od kuće puno veći stupanj depresije i nezadovoljstva te da im nedostaje umrežavanja i međusobne komunikacije. Degordian je svojim djelatnicima, da bi se bolje nosili s manama rada na daljinu, osigurao i mogućnost razgovora s psihologom. Generalno su se sugovornici složili da rad od kuće nije za svakoga te da je najoptimalnija varijanta fleksibilan model koji kombinira rad od kuće i iz ureda.

Moderator je za kraj zaključio, nakon što smo čuli primjere iz poljoprivrede, financija i developmenta, da ne postoji sektor koji se dotiče ljepšeg i boljeg života, a da nema podlogu u tehnologiji.

Hackathon

Paralelno s konferencijom u crkvi svetog Dominika počeo je treći My Smart City hackathon, i to u dvije kategorije: hackathon za učenike te hackathon za studente i mlade od 18 do 27 godina. U kategoriji učenika sudjeluje 10 timova, a u studentskoj kategoriji 3 tima koji će 24 sata (od 10:00 15.10. do 10:00 16.10) raditi na svojim smart city rješenjima. Pri radu hackathoncima pomažu tehnički i stručni mentori. Svi timovi sutra će svoja rješenja predstaviti stručnom žiriju te će biti proglašeni pobjednici u obje kategorije.