Hakerski napad na ZET, IT sustav izoliran

Zagrebačka tvrtka za javni prijevoz u prijepodnevnim je satima preventivno izolirala svoj informacijski sustav zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada, a stručnjaci rade na analizi stanja

Iz ZET-a, zagrebačkog poduzeća za javni prijevoz, izvijestili su nešto prije 11 sati da je njihov informacijski sustav privremeno izoliran zbog sumnje na kibernetički napad. Pokrenuti su sigurnosni protokoli kako bi se zaštitio sustav te u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radimo na procjeni i analizi stanja, stoji u priopćenju ZET-a na Facebooku i službenoj web stranici.

Prijevoz funkcionira, prodaja ne

Prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano. Međutim, zbog preventivnog izoliranja informacijskog sustava privremeno su izvan funkcije prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari, a privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET i korištenje web portala moj.zet.hr.

Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera. O rezultatima analize i daljnjim koracima najavili su obavještavati javnost.