Mugen 5 u BLACK RGB izdanju

Scythe je u svoju ponudu dodao novi procesori hladnjak iz serije Mugen. Novi model dolazi pod nazivom Mugen 5 BLACK RGB Edition. Iz samog naziva je gotovo sve jasno – na hladnjaku prevladava crna boja i RGB osvjetljenje.

Sam hladnjak je srebrn, jer Scythe nije išao u bojanje aluminija kako bi isti što bolje odvodio toplinu. No zato je obojao ukrasnu pločicu koja ga zatvara s gornje strane. Radi boljeg optičkog dojma čepovi toplovodnih cijevi su također srebrne boje. Ventilator je bijele boje i zahvaljujući RGB LED-icama može svijetliti u različitim bojama, ovisno o želji korisnika.

Što se tehnikalija tiče, Mugen 5 BLACK RGB Edition je dosta tih u radu, pri najvećoj brzini vrtnje buka iznosi do 24,9 dBA. Najmanja moguća razina buke je 4 dBA. Protok zraka je od 16,6 do 51,7 CFM, što opet ovisi o brzini vrtnje ventilatora. Kad već spominjemo brzinu vrtnje navedimo kako je istu moguće podešavati od minimalnih 300 RPM pa sve do maksimalnih 1.200 RPM.

Inače, za hlađenje aluminijskog bloka Scythe je upotrijebio 120-milmetarski Kaze Flex RGB ventilator. Ukupne dimenzija hladnjaka su 130 x 154,5 x 110 milimetara, a masa 890 grama. Hladnjak odgovara Intelovim i AMD-ovim procesorima sa LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA 2011 i LGA 2066 (Intel), odnosno sa AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 i FM2+ (AMD) podnožjem.

Mugen 5 BLACK RGB Edition dostupan je u online i retail trgovinama. Preporučena cijena iznosi 47 eura na koju još treba dodati i stopu poreza zemlje u kojoj se kupuje.