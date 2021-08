Amiga 500 stiže u verziji mini igraće konzole

Tvrtka Retro Games Ltd., još je 2017. godine „reinkarnirala“ Commodore 64 u mini igraću konzolu, a sada će istu stvar učiniti i s nešto novijim Commodore Amiga 500 računalom, koje se proizvodilo od 1987. do 1991. godine.

Naime, umanjena verzija Amige 500, zvana „THEA500 Mini“, moći će emulirati i snažniji AGA grafički hardver iz Amige 1200 te će dolaziti s 25 igara među kojima su trenutno potvrđene – Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Worms: The Director's Cut, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine i Zool.

Osim toga, na stranici tvrtke navode da će se više igara moći dodati i softverskim paketom za Amigu, WHDLoadom, a uz THEA500 Mini stiže i autentični miš s dva gumba, joystick, HDMI te USB-C kabel za punjenje. No, budući da ugrađena tipkovnica neće raditi, korisnici će moći priključiti svoju, piše The Verge.

Softverske značajke ove mini konzole uključuju mogućnost prebacivanja između 50 Hz i 60 Hz, spremanje napretka u igrama, CRT filtar, više opcija skaliranja te nadogradivi firmware.

Foto: Retro Games Ltd.

THEA500 Mini bit će pušten u prodaju sljedeće godine te će koštati 139.99 dolara.