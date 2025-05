Besplatna nadogradnje starih igara za Switch 2

Dobre vijesti za potencijalne buduće kupce Switcha 2 - za razliku od nadogradnji za igre "Breath of the Wild" i "Tears of the Kingdom", ove će biti besplatne. Popis uključuje popuNintendo je objavio popis originalnih Switch igara koje će dobiti besplatne nadogradnje za novu Switch 2 konzolu.larne Mario igre "Super Mario Odyssey", "Super Mario 3D World + Bowser's Fury", "New Super Mario Bros. U Deluxe"; igre iz serijala Zelda - ("Echoes of Wisdom", "Link's Awakening" te igre s Pokémonima"Scarlet" i "Violet".

Poboljšanja variraju ovisno o igri i uključuju vizualna poboljšanja (povećana rezolucija, broj sličica u sekundi i HDR), te funkcija GameShare odnosno mogućnost dijeljenja igre s više igrača lokalno ili online.

Ostale igre s nadogradnjama: "ARMS", "Big Brain Academy: Brain vs. Brain", "Captain Toad: Treasure Tracker", "Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics" i "Game Builder Garage".

Sve besplatne nadogradnje bit će dostupne na dan izlaska Switch 2 konzole, 5. lipnja, nakon instalacije ažuriranja sustava.