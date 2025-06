Nintendo odgodio film The Legend of Zelda – evo novog datuma izlaska!

Nintendo je službeno odgodio izlazak dugoiščekivanog igranog filma The Legend of Zelda, potvrđeno je izravno iz pera legendarnog kreatora Shigerua Miyamota. Umjesto ranije najavljenog datuma (26. ožujka 2027.), film će u kina stići 7. svibnja 2027. – na datum koji je prethodno bio rezerviran za odgođeni Avengers: Secret Wars.

Nintendo nije naveo dodatne razloge za ovu promjenu, no strateški potez pomicanja na datum bivšeg Marvelovog blockbustera daje naslutiti da žele maksimalno iskoristiti prozor s manje konkurencije u kino dvoranama, s obzirom na to da su oko ožujka 2027. trebali izaći i Sonic the Hedgehog 4 te Godzilla x Kong: Supernova.

Što znamo o filmu The Legend of Zelda?

Iako je film službeno najavljen u studenom 2023., vrlo je malo poznato o njegovom sadržaju. Još uvijek nije poznato tko će glumiti ni kako će izgledati sama priča, no poznat je dio ekipe: Shigeru Miyamoto (Nintendo) i Avi Arad (bivši šef Marvel Studiosa) produciraju film, Sony Pictures je zadužen za distribuciju i sufinanciranje, scenarij piše Derek Connolly (Jurassic World), a redatelj je Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes).

U svibnju 2024., Ball je izjavio da film neće biti potpuno CGI/motion capture bajka, već nešto prizemljenije i realističnije: "Želim da ovo bude ozbiljan film. Pravi film koji ljudima može pružiti bijeg... Mora izgledati stvarno, ozbiljno, ali i zabavno i maštovito."

S manje od dvije godine do premijere, fanovi serijala mogu samo nagađati hoće li film ispuniti visoka očekivanja koja dolaze s adaptacijom jedne od najvažnijih franšiza u povijesti videoigara.