Danas stiže prva velika nadogradnja za PlayStation 5

Iako je već nekoliko mjeseci na tržištu, PlayStation 5 je do sada dobivao samo nužne nadogradnje, a novom, koja će postati aktivna danas, Sony uvodi značajne novosti koje će igračima druženje s omiljenom igračkom napraviti ugodnijim.

Konkretno, od sada ćemo igre s internog diska konzole moći prebacivati na eksterne uređaje spojene preko USB-a, čime se prostor za pohranu vidno proširuje. Kako stoji u službenom priopćenju, kad god zaželimo možemo ih vratiti i igrati što je mnogo brže od nove instalacije i nužnih skidanja patcheva ili kompletnog novog downloada s Interneta. Doduše, kako su igre za PS5 dizajnirane su na način da iskorištavaju brzinu SSD-a, iste je nemoguće igrati s eksternog diska, niti ih je moguće downloadati na isti, no one koje preselimo nazad na samu konzolu će biti automatski nadograđene ukoliko je to nužno.

Velika novost je i međugeneracijski Share Play, odnosno, igrači na PlayStationu 4 i PlayStationu 5 mogu međusobno dijeliti svoje sadržaje. Time vlasnici PS5 mogu dozvoliti prijateljima na starijoj konzoli da vide njihov ekran, prepustiti im kontrolu ili pak pokrenuti kooperativni način igranja ukoliko je isti u igri omogućen. Od manjih značajki ove nadogradnje, programeri su poboljšali sučelje kako bi korisnici mogli brže stići do značajnijih sadržaja i mogućnosti, te nadogradili grupiranja među kojima se sada možemo brže prebacivati i odabrati želimo li od određenih dobivati obavijesti.

Nadalje, u igrama je lako isključiti razgovor s prijateljima čime se automatski gasi naš mikrofon i glasovna komunikacija ostalih igrača, nadogradnje igara je moguće pre-downloadati čak i kada je konzola u stanju mirovanja ukoliko je opcija automatskih nadogradnji uključena, kolekcije igara je lakše pretraživati i personalizirati, dok su trofeji i statistike dobili novi vizualni identitet.

Osim same konzole, autori su najavila i nadolazeće nove mogućnosti PlayStation Appa, aplikacije na pametnim telefonima, putem kojih ćemo se uskoro moći spajati u multiplayer partije, baratati prostorima za pohranu, uspoređivati trofeje i tako redom.

Više detalja o ovim novostima potražite ovdje.