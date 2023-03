Dobra ponuda PS Plusa za ožujak, igramo Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein

Kao i svakog prvog utorka u mjesecu, 7. ožujka nam stiže nova ponuda igara koje pretplatnici na PlayStation Plus mogu prisvojiti i uvrstiti u kolekcije. Procedura je ista kao i ranije, pa je tako potrebna aktivna pretplata da bi igre uvrstili u kolekcije, a igrati ih možete kad god želite za vrijeme trajanja pretplate. Uglavnom, ovaj mjesec je Sony s partnerima priredio Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein koji će zamijeniti prošlomjesečne Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2: Beyond Light i Mafia: Definitive Edition koje možete ugrabiti do utorka.

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Objavljen u studenom 2021. Battlefield 2042 za razliku od prethodnika dolazi isključivo s multiplayer komponentom, dok je solo kampanja izostala što je izazvalo negodovanje igrača, a ujedno je i prva igra u serijalu koja podržava međuplatformsko igranje. Smješten u blisku budućnost, Battlefield 2042 donosi futuristička oružja potpomognuta dronovima i raznim drugim tehnološkim inovacijama, a napušten je i raniji koncept predefiniranih klasa, te u njemu svaki lik može koristiti sva oružja koja igrač otključa.

Uz tri glavna načina igranja, All-Out Warfare, Breakthrough i Conquest, usvojen je i model battle passa koji je prije par dana ušao u svoju četvrtu sezonu s novom operativkom, oružjima i mapom Flashpoint smještenom u pustinju sjeverne Afrike. Valja naglasiti kako Battlefield 2042 drži i neslavan rekord najgore igre u povijesti ovog serijala, za što Electronic Arts krivi pandemiju i rad od kuće, no činjenica jest da će biti besplatan i da ćemo iz prve ruke moći provjeriti zadovoljava li naša očekivanja.

Minecraft Dungeons (PS4)

Dok je Minecraft odavno postao pojam otvorenog svijeta u kojem možemo raditi što god želimo i gradimo ga prema vlastitim zamislima, Minecraft Dungeons je spin-off zamišljen kao " point-and-click hack and slash-styled dungeon crawler" u kojem pohodimo brojne proceduralno generirane tamnice obogaćene nasumično nakrcanim čudovištima, zamkama i zagonetkama kako bismo prisvojili blago koje nas čeka na kraju svakog pohoda. Uz više težine vezan je i bolji plijen, a iako ne postoji klasični sustav klasa, igra podržava igranje do četiri igrača lokalno ili putem online multiplayera, koji je ujedno i daleko zabavniji od samostalnog napretka.

Code Vein (PS4)

Ako vam je izdavačka kuća Bandai Namco prirasla srcu, poglavito zbog proslavljenog "Souls" serijala, vjerojatno ste već ranije bacili oko na Code Vein koji će od utorka biti dostupan u sklopu PS Plus pretplate. Prema opisu, pred nama je akcijski RPG otvorenog svijeta kojeg pratimo iz trećeg lica, dok je sama igrivost inspirirana upravo Souls igrama uz grafiku nalik na God Eatera 3 čiji je razvojni tim pomagao izradu Code Veina, pa ne čudi da su ga neki od milja nazivali "anime Dark Soulsom". Iako je kritika zamjerala nedostatak originalnosti, Code Vein je ostvario prodaju od dva milijuna primjeraka u dvije godine što ga čini isplativim za izdavače, a kako nam se nudi bez ikakve naknade, uvrstite ga u kolekcije i isprobajte.