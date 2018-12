Nakon mini, stiže i maxi konzola - THE64

Početkom ove godine, u ožujku točnije na tržište je stigla mini igraća konzola C64 mini nalik na nekada mega popularni Commodore 64. Cilj ove konzole bio je probuditi nostalgiju u starijih korisnika koji su nekada u svom domu imali popularnog „debeljka“, a mlađim generacijama pokazati kako se nekada igralo na računalu, prije igraćih naslova nabrijane grafike i „teških“ po 50 GB.

Ipak, shodno vremenu – mini C64 prošao je kroz određene promjene. Igre se više ne učitavaju s kasete već su predinstalirane u vlastitu memoriju tako da su mlađe generacije ostale zakinute za draži poput „štelanja“ glave kasetofona prije učitavanja igre i slično. Također, stari konektori zamijenjeni su novim – HDMI i USB. Iako je mini C64 izgledom gotovo pa identičan originalnom C64, njegova tipkovnica nije funkcionalna i postoji samo ukrasa radi i što vjernijeg kopiranja izgleda C64.

Proizvođači ove konzole (Retro Games Ltd.) ovakav su potez opravdali činjenicom kako je mini C64 upola manji od originalnog te da zbog toga nije bilo moguće ugraditi funkcionalnu tipkovnicu. Čini se kako je dosta korisnika imalo primjedbu na ovakav dizajn jer su tvorci mini C64 konzole, naposljetku odlučili proizvesti i onu „pravu“ u punoj veličini Commodorea 64. Shodno tomu, odmah su najavili kako će na tom modelu tipkovnica biti funkcionalna. Za sada boje baš i nisu pogođene no nadamo se kako će se taj problem riješiti do dolaska na tržište.

Informacija o detaljnim specifikacijama za sada nema, samo par fotografija na kojima se nalazi prototip novog modela pored starog, mini izdanja kako bi budući kupci dobili uvid kako će nova maxi konzola THE64 izgledati po dolasku na tržište. O specifikacijama će nešto kasnije, jer kako kažu trenutno ne žele spojlati i pokvariti korisnicima iznenađenje.