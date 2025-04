Nintendo otkrio sve o Switchu 2, uključujući datum izlaska i cijenu

Nakon početne najave koja je bila poprilično oskudna, Nintendo je konačno otkrio sve važne informacije o Switchu 2. Nova konzola japanskog proizvođača moći će se prednaručiti već od 8. travnja, dok će na europske police stići 5. lipnja po početnoj cijeni od 470 eura ili 510 eura u paketu s novim Mario Kartom.

Specifikacije Nintendo Switcha 2

Nintendo Switch 2 zadržat će debljinu svoga prethodnika, 14 milimetara, ali će imati veći, 7,9-inčni LCD zaslon Full HD rezolucije koji stiže s podrškom za HDR i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz. Kada je konzola spojena na dock, koji po novome ima ventilator za hlađenje, igre će se moći pokretati u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a.

Novost je i da će konzola stići s 256 GB interne memorije, što je veliki skok u usporedbi s 32 GB koje je imao prvi Switch. Imat će i dva USB-C priključka za punjenje i dodatke, među kojima je svakako najzanimljivija kamera zvana Switch 2 za video razgovore u potpuno novom GameChatu.

Što je to GameChat? Nintendo Switch 2 dolazi s novom „C“ tipkom koja otvara GameChat, značajku za komuniciranje s drugim igračima putem mikrofona ugrađenog u konzoli. Riječ je o značajki čije inačice već dugi niz godina postoje na PlayStationu i Xboxu, a koja bi trebala omogućiti da Switch 2 bude društvena konzola i izvan dnevnog boravka.

Što se tiče kontrole, oni su poprilično veći te se spajaju pomoću magneta. Najveća novost je ta da će se u određenim igrama moći koristiti kao miš, baš kao što je bilo najavljivano proteklih mjeseci. Spomenimo odmah i da će se moći kupiti novi kontroler Switch 2 Pro koji gotovo pa zadržava dizajn svoga prethodnika, ali dolazi s tri nove tipke – C tipkom za GameChat te GL i GR tipkama na stražnjoj strani.

Mario Kart World

Na prvi dan izlaska konzole, moći će se kupiti nasljednik jedne od najprodavanijih Nintendovih igara – Mario Kart World. Radi se o prvom Mario Kartu koji će uključivati otvoreni svijet (Free Roam), 24 igrača po utrci te efekte na stazi ovisno o dobu dana ili vremenu. Nintendo je u svom predstavljanju prikazao i nove mehanike u igri, poput mogućnosti vožnje na tračnicama, strujnim kablovima ili pak odbijanja od zid. Novost su i nova vozila poput brodova i snježnih motocikala.

Ideja iza ove igre je upravo jedan veliki, povezani svijet koji će se razlikovati ovisno o tome gdje se vozi. Mapa će tako sadržavati gradove različitih veličina i stilova, polja, šume, jezera, mora, vulkane, a sve će se moći istražiti u Free Roamu, kako offline, tako i online s prijateljima ili drugim igračima.

Mario Kart World podržavat će lokalni multiplayer s do četiri igrača u isto vrijeme ili online multiplayer uz pretplatu na Nintendo Switch Online. Igra će biti dostupna isključivo na Switchu 2, što znači da se neće moći igrati na prvoj generaciji konzole, a fizičko izdanje koštat će čak 90 eura.

Ostale igre i GameShare značajka

Uz Super Mario World, najavljene su i još neke igre koje bi mogle uzbuditi fanove Nintendo. Posebno su zanimljivi sljedeći naslovi - klasični 3D platformer Donkey Kong Bananza, trkaći Kiryb Air Riders, Metroid Prime 4: Beyond, Split Fiction i Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Nintendo je također najavio poboljšane verzije svojih popularnih igara pod nazivom "Nintendo Switch 2 Edition"; među kojima se posebno ističu The Legend of Zelda: Breath of the Wild i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom koji će dobiti poboljšanu rezoluciju, stabilniji FPS i podršku za HDR. Osim toga, uveli su i značajku Zelda's Notes u mobilnoj aplikaciji Nintendo Switch, koja pomaže igračima u navigaciji i pronalaženju skrivenih sadržaja.

Nintendo Switch 2 donosi i novu značajku pod nazivom GameShare, koja omogućuje vlasniku jedne igre da je lokalno dijeli s još najviše tri druge konzole, neovisno o tome radi li se o prvoj generaciji Switcha ili Switchu 2. Ova značajka bit će dostupna za odabrane igre, a Nintendo je kao popularne primjere naveo Super Mario Odyssey i Captain Toad: Treasure Tracker. Slična značajka postojala je na 3DS-u i zvala se Download Play.