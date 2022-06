Nova PlayStation Plus pretplata od danas dostupna i u Hrvatskoj

Kao što je najavljeno, Sony Interactive Entertainment (SIE) je danas pokrenuo potpuno novu PlayStation Plus pretplatu u Europi, Australiji i na Novom Zelandu. Novi i poboljšani PlayStation Plus nudi uvjerljiv i kvalitetan katalog igara u raznolikom portfelju sadržaja. Današnje lansiranje u navedenim regijama uslijedilo je nakon pokretanja u Americi početkom lipnja, dovršavajući tako globalno uvođenje koje je započelo u Aziji krajem svibnja.

"Globalno lansiranje potpuno nove PlayStation Plus pretplate predstavlja ogroman razvitak naše pretplatničke ponude i drago nam je što obožavatelji diljem svijeta sada mogu uživati u stotinama fantastičnih igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu", rekao je Jim Ryan, predsjednik i CEO Sony Interactive Entertainmenta. "Ono što izdvaja PlayStation Plus jest visok kalibar sadržaja, a usluga će nastaviti rasti s novim mjesečnim ponudama igara koje uključuju neke od najslavnijih naslova na PlayStation platformama. Zaista smo zahvalni na strastvenoj podršci naše PlayStation zajednice tijekom godina".

Kao što smo već najavili, novi PlayStation Plus dolazi u tri cjenovna razreda, pa je tako PlayStation Plus Essential istovjetan dosadašnjoj PS Plus pretplati, odnosno u njemu će igrači dobivati mjesečne besplatne igre za PS4 i PS5, imaju pristup multiplayeru, snimanju pozicija u oblaku i još neke sitnice. Cijena Essentiala je također jednaka dosadašnjoj pretplati, odnosno 65 kuna za jedan mjesec, 181 kunu za 3 mjeseca, te 438 kuna ukoliko plaćate za godinu dana unaprijed.

Srednji paket, PlayStation Plus Extra pruža sve pogodnosti iz plana Essential, te dodaje katalog do 400 najzabavnijih igara za PS4 i PS5, uključujući hitove iz PlayStation Studios kataloga i trećih partnera. Ovo zadovoljstvo će vas mjesečno koštati okruglih 100 kuna, odnosno 290 kuna za tri mjeseca, te 730 kuna za godinu dana.

Najbogatiji paket nosi naziv PlayStation Plus Premium i uz sve pogodnosti iz ranija dva modela, igračima pruža dodatnih 340 igara uključujući igre za PS3 putem streaminga, kao i katalog klasika s ranijih konzola, PlayStationa, PlayStationa 2 i PSP-a. Uz to, u ovom modelu se nudi i vremenski ograničena probna verzija igara, tako da kupci mogu isprobati odabrane igre prije kupnje. Dakako i cijena je vidno viša, pa tako mjesec dana košta 122 kune, 3 mjeseca 360 kuna, dok ćete za godinu dana morati izdvojiti 875 kuna.

Valja spomenuti kako već od danas PlayStation Plus katalog igara uključuje naslove kao što su Ghost of Tsushima: Director's Cut, Marvel's Guardian of the Galaxy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 i Red Dead Redemption 2. Stotine igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu igara nastavit će se obnavljati tijekom vremena, kako bi uvijek postojalo nešto novo za igrače.

Klasične igre koje dolaze na PlayStation Plus uključuju hitove kao što su Ape Escape, Syphon Filter i Tekken 2, a neke od njih će imati veći broj FPS-ova i višu rezoluciju od originalnih verzija, dok će odabrane igre iz originalne PlayStation i PSP generacije uključivat će novo korisničko iskustvo s izbornicima koji igračima omogućuju spremanje pozicije u bilo kojem trenutku, ili čak premotavanje igre unatrag kako bi ponovno igrali određeni dio. Dodatne informacije o svemu potražite na službenom webu.