PS Plus u travnju daruje Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure i Tails of Iron

Sony je najavio kako od 4. travnja pretplatnici na PS Plus u kolekcije mogu uvrstiti tri nove igre, Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure i Tails of Iron

Krajem svakog mjeseca Sony nas obavijesti o novim igrama koje će pretplatnici na PS Plus moći uvrstiti u zbirke u narednom razdoblju počevši od prvog utorka u mjesecu, što je ujedno podsjetnik za zaboravne da brzinski prisvoje prethodnu ponudu. U ovom slučaju, do 4. travnja možemo ugrabiti Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein, a zamijenit će ih Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure i Tails of Iron.

Meet Your Maker navedenog datuma ujedno ima svjetsku premijeru, a ekipa Behaviour Interactivea ga je zamislila kao postapokaliptičnu pucačinu sastavljenu od dva dijela. U jednom će igrači dizajnirati vlastite utvrde, zajedno sa svim zamkama i čuvarima koji će pokušati spriječiti ostale sudionika ovog nemilosrdnog svijeta u pljačkaškim pohodima, dok će u drugom i sami sudjelovati u raidovima na kreacije drugih igrača.

Priča je smještena na planet Chimeru kao posljednje utočište čovječanstva, a na istom je otkriven novi resurs koji čini osnovu svega što gradimo. Na raspolaganju će nam biti sva sila stupica i gradivih elemenata kojima možemo stvoriti labirinte i nakrcati ih patrolama čije kretanje sami određujemo. Prije pohoda na druge igrače, birat ćemo opremu i nadogradnje, te usvajati nove strategije svakim pokušajem, bez obzira na uspjeh.

Iako u mjesečnim ponudama besplatnih igra Sony nerado dijeli naslove iz vlastite radionice, ovaj put su odlučili darovati Sackboy: A Big Adventure. Kako znamo, radi se o spin-offu popularnog serijala koji je za razliku od ostalih izdanaka više orijentiran platformskoj akciji, no ništa manje zabavan, te kao takav zanimljiv poglavito mlađim generacijama igrača, a spomenut ćemo i kako je isti prije par mjeseci prebačen i na PC u sklopu novog Sonyjevog poslovnog plana kojeg pozdravljamo.

Posljednja, iako ništa manje zanimljiva igra koju ćemo u narednih mjesec dana moći prisvojiti je Tails of Iron, indie RPG koji je inicijalno pokupio brojna priznanja i hvale na račun istraživačkih elemenata, kao i brutalne borbe ukomponirane u rukom crtanu grafiku koja je istovremeno privlačna, ali i vrlo mračna, no svakako ga preporučamo isprobati.