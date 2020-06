Sony napokon pokazao kako će izgledati PlayStation 5, ali u prvom planu su bile nove igre

Sonyju se ovog puta nigdje nije žurilo s otkrivanjem detalja oko nove konzole. Ako pitate neke njihove fanove, nije im se imalo zašto žuriti. U generaciji konzola koja je sada pri kraju uvjerljivo su potukli konkurenciju po broju prodanih jedinica – Sony je nedavno objavio da su premašili 109 milijuna prodanih primjeraka, dok se za Microsoft procjenjuje (budući da su oni svoje brojke prestali objavljivati 2015. godine) da su do drugog kvartala prošle godine prodali 46,9 milijuna. Glavni razlog tome je kvaliteta ekskluziva koje Sony izdaje za svoje konzole – Bloodborne, God of War, Spider-Man, The Last of Us i sada nastavak, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Shadow of the Colossus – samo su neke od igara zbog kojih se PlayStation 4 kupovao, a prema prezentaciji koju smo dobili prilike vidjeti, to će se vjerojatno nastaviti.

Kao što je bilo za očekivati, Sony se usmjerio na igre, ali su uz to pokazali samu konzolu. Prodavat će se dvije verzije, obična i ona bez optičkog pogona, kao i nekoliko dodataka - punjač, slušalice, upravljač i kamera. Jedino što nisu rekli je cijena po kojoj će se prodavati.

Te detalje podijelit će kako se izlazak njihovog novog hardvera bude bližio, a u nastavku možete vidjeti sve što je prikazano. Spojler, puno toga. Za većinu igara nema još puno detalja, pa ćemo ih kratko opisati i uz opise zalijepiti trailere.

GTA V Remaster

Sama prezentacija počela je neobično. Prva stvar koju je Sony odlučio pokazati je remaster Rockstarovog hita Grand Theft Auto V. Razvojni tim će drastično poboljšati izgled i performanse za igru i iskoristiti novi hardver, a uz to je Sony najavio da nastaviti partnerstvo koje imaju s njima i prva tri mjeseca besplatno svima ponuditi GTA Online. Uz to, od danas će svi PS Plus pretplatnici dobivati milijun dolara unutar igre dok nova verzija ne postane dostupna.

Spider-Man: Miles Morales

Nakon prve najave Sony je krenuo brzo i žestoko, a ljubitelji superheroja i Marvelovih svjetova mogu se veseliti novom Spider-Manu. Nakon velikog uspjeha s Marvel's Spider Man, koji je izašao u rujnu prošle godine, izdavač nastavlja s proširivanjem tog svijeta kroz Spider-Man: Miles Morales. Kao što joj ime kaže, pratit ćemo tog protagonista, a kao i za prethodnu igru i za ovu je zadužen Insomniac Games. Ovaj akcijski naslov opet će biti ekskluziva za PlayStation konzolu, a prema onome što smo vidjeli na kraju trailera, trebala bi postati dostupna čim nova konzola izađe – krajem ove godine.

Gran Turismo 7

Ljubitelji trkaćih igara i dugovječnog serijala Gran Turismo mogu se poveseliti novom nastavku koji će, kao i svi prethodni, biti ekskluzivan za Sonyjevu konzolu. Kao što je običaj za trkaće igre, vidjeli smo jurilice izvana, iznutra, na stazama, u garaži, a oni koji su imali slušalice mogli su čuti što Sony želi napraviti sa zvukom i novom tehnologijom. Uz to, spominje se i realističnije iskustvo vožnje zbog tehnologije u novom Dual Sense kontroleru. Datuma izlaska zasad nema.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Druga igra koja će razveseliti ljubitelje igara za koje je zaslužan Insomniac Games je Ratchet & Clank: Rift Apart. Nova 3D akcijska avantura odvest će igrače u velik broj raznolikih svjetova, a na temelju trailera koji smo vidjeli, pretpostavljamo da smo dobili demonstraciju SSD-a o kojem se mnogo priča. Za sve igre koje su prikazane je Sony rekao da je gameplay snimljen na PS5 konzolama, a ako je to istina, učitavanje je nevjerojatno brzo. Datuma izlaska nema, ali vidjeli smo da ćemo se družiti i s nekim novim likovima. Kada budu objavili detalje, javit ćemo vam.

Project Athia

Iza naziva Project Athia krije se igra na kojoj radi novi tim kojeg je osnovao Square Enix. Luminous Productions poručuje da im je cilj stvarati potpuno nova i „svježa“ igraća iskustva koja spajaju najnoviju tehnologiju i umjetnost. Prvi prikaz ove akcijske avanture pokazao nam je predivan i ogroman svijet, ali trenutno ne znamo što ćemo točno u njemu raditi. Znamo da će osim za PS5 igra izaći za PC, no ne znamo kada.

Stray

Ljubitelje mačaka čeka uzbudljiva igra imena Stray. U cyberpunk, neonskom gradu u kojem žive roboti, vi ćete s pogledom iz trećeg lica upravljati mačkom s malom torbom na leđima i pokušati otkriti drevnu tajnu kako biste se mogli vratiti kući. Ova avantura je u izradi za PS5 i PC, a izaći će nekad iduće godine. Tim je pripremio službene stranice za one koji su zainteresirani.

Returnal

Housemarque, razvojni tim poznat po puno šarenih metaka na ekranu, predstavio je svoj novi projekt imena Returnal. Opet će biti puno šarenih metaka na ekranu, samo s perspektivom iz trećeg lica, spajat će roguelike i side-scrolling akciju, a glavnoj junakinji neće biti nimalo lako jer će često umirati. I za ovu igru Sony spominje važnost svojeg kontrolera i 3D zvuka, pa bi iskustvo na vanzemaljskom planetu trebalo zbog toga biti zabavnije. Zasad nije poznato hoće li igra izaći za neke druge platforme.

Sackboy: A Big Adventure

Iako su nekoliko godina radili na igri Dreams, ekipa Media Moleculea našla je vremena za napraviti novu igru u kojoj je glavni junak mnogima dragi Sackboy. Radi se o 3D avanturi u kojoj će igrači moći istraživati brojne šarene svjetove, a to će moći raditi sami ili u kooperativnom multiplayeru s prijateljima, kada će stvari postati kaotičnije. Little Big Planet igre uvijek su bile rezervirane za Sonyjeve konzole, pa će tako i Sackboy: A Bit Adventure biti ekskluziva za PlayStation 5.

Destruction AllStars

Sportska igra, akcijska igra i destrukcija bili bi opisi za Destruction AllStars. Prema najavnom traileru, radi se o igri u kojoj je cilj uništiti što više protivničkih vozila, a ako vam se dogodi da ostanete bez, nema veze, jer možete premlaćivati protivnike. Radi se o multiplayer igri, pa ako vam je Rocket League bio previše miran, možete ovoj igri pružiti priliku.

Kena: Bridge of Spirits

Ako ste se nekad zapitali kako bi bilo igrati neki Pixarov film, Ember Lab ima solidnu ideju. Kena: Bridge of Spirits je akcijska avantura u kojoj ćete sakupljati šarmantne drugove koji se zovu Rot i poboljšavati njihove vještine kako biste lakše manipulirali okolišem. Uobičajeni cilj usamljenih heroja je da otkriju zašto se nešto loše dogodilo, a Kena mora saznati zbog kojeg misterija je njeno selo nastradalo. Igra nema okvirni datum izlaska, kao ni detalje o drugim platformama, a nema ni službenih stranica na koje vas možemo uputiti. Kad saznamo više, obavijestit ćemo vas.

Goodbye Volcano High

KO_OP je tim koji je do sada ima zanimljive, neki bi rekli eksperimentalne, projekte, stoga ne čudi da im je ova novi najavljeni u tom stilu. Goodbye Volcano High je avantura u kojoj ćete se družiti s antropomorfnim dinosaurima u srednjoj školi koji ne znaju da ih čeka izumiranje. Kao i većina igara ovog tipa, priča će se granati ovisno o tome što radite, a kako ćete maturirati ovisi samo o vama. Uz verzije za Sonyjeve konzole moći ćete nabaviti i onu za PC putem Steama, a ako želite saznati o čemu se točno radi, bacite oko na ove stranice.

Oddworld: Soulstorm

Prije više od četiri godine je tim Oddworld Inhabitants najavio novu igru u poznatom, povremeno smiješnom, često brutalnom istoimenom svijetu. Oddworld: Soulstorm će vam omogućiti da opet upravljate Abeom, a članovi tima kažu da je ovo grafički i kinematografski veliki korak naprijed za njih. Kao i prethodnici, i ova igra je prilično nasilna, a perspektive za vrijeme igranja će se mijenjati. Igra je u pripremi za PlayStation 4, PlayStation 5 i PC, a na posljednje spomenutoj platformi bit će najprije dostupna kao Epic Games Store ekskluziva. Ako želite biti u toku s novostima, pratite službene stranice.

Ghostwire: Tokyo

Prva od dvije igre koje smo dobili prilike vidjeti za vrijeme Bethesdine prezentacije na prošlogodišnjem sajmu E3 je Ghostwire: Tokyo. Na njoj radi Tango Gameworks, poznat po Evil Within i nastavku, kao i po tome da je studio osnovao jedan od tvoraca serijala Resident Evil, Shinji Mikami. I nova igra imat će elemente horora, a sada smo saznali da će se akcija odvijati s pogledom iz prvog lica. Trailer je izgledao napeto i zanimljivo, pun misterioznih događanja, a što oni znače i kako ih možemo riješiti saznat ćemo iduće godine. Ako igrate na konzolama, igra će prvo izaći za PlayStation 5, a uz to će biti dostupna i za PC.

Jett: The Far Shore

Prošlo je devet godina otkad je tim Superbrothers izdao svoju igru Superbrothers: Sword & Sworcery. Radilo se o atmosferičnoj avanturi s velikim naglaskom na glazbu koja je izašla kada su se indie igre tek počele buditi. Za vrijeme Sonyjeve prezentacije svijetu su pokazali svoju novu igru, Jett: The Far Shore, a nismo točno sigurni što ćemo u njoj raditi. Znanstveno-fantastična avantura u kojoj ćemo se brinuti o budućnosti ljudi kojima prijeti izumiranje, a koji je točno gameplay, prema traileru ne možemo dokučiti. Ova avantura trebala bi izaći krajem godine i zasad se spominju samo PlayStation 4 i PlayStation 5 kao platforme.

Godfall

Prva potvrđena igra za novu generaciju konzola bio je novi looter shooter na kojem radi Counterplay Games i izdaje Gearbox Publishing. Godfall smo vidjeli za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards u prosincu prošle godine, a rečeno nam da se radi o akcijskom RPG-u s pogledom iz trećeg lica u kojem ćemo s melee oružjem premlaćivati sve što nam se nalazi na putu za bolju opremu kako bismo mogli tući sve jače neprijatelje. Što znači da nije looter „shooter“, nego isto to samo s borbom prsa o prsa - "looter slasher" kaže razvojni tim. Igra je u izradi za PlayStation 5 i PC, a kao što će biti konzolaška ekskluziva, tako će je igrači na računalima neko vrijeme moći nabaviti samo putem Epic Games Storea. Sve što je do sada objavljeno (ne mnogo) nalazi se ovdje.

Solar Ash

Ovo nije bio prvi put da smo čuli za igru Solar Ash, ali je bio prvi put da smo vidjeli gameplay. Razvojni tim Hearth Machine, nekima poznat po indie hitu Hyper Light Drifter, novu je igru smjestio u isti, šareni i kaotični svijet, ali je u odnosu na pixel art napravio nešto što će nekima izgledati mnogo bolje. Brzo kretanje, šašavi likovi, misteriji i ogromni protivnici čekaju nas u ovoj igri, a trebala bi izaći za PlayStation 5, i vjerojatno druge platforme, nekad iduće godine.

Hitman III

IO Interactive uspješno se odvojio od Square Enixa, uspješno zadržao IP na svoj serijal Hitman i jednako uspješno napravio posljednje dvije igre u tom serijalu s mnogima dragim ćelavcem u glavnoj ulozi. Sada smo dobili najavu nove igre, jednostavno nazvane Hitman III, koja će biti kraj trilogije World of Assassination. Agent 47 opet je u akciji na brojnim lokacijama diljem svijeta, koje se, prema traileru, čine još većima, a tim poručuje da ćemo odraditi najvažnije misije u njegovoj karijeri. Hitman III izlazi u siječnju 2021. godine za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X i PC, a službene stranice ne kažu hoće li to biti još jedno epizodično iskustvo ili ćemo sve dobiti odjednom.

Astro's Playroom

Sony za vrijeme ove prezentacije nije pričao o tome što će raditi sa VR naslovima. Zanimljivo je bilo vidjeti Astro's Playroom. Ovaj robot i njegove prve avanture bile su VR ekskluziva, tako da ne znamo hoće li Astro's Playroom dobiti isti tretman, samo Sony još nije bio spreman pričati o tome ili su ovaj platformer napravili zato što je Astro prilično dobra maskota. Službeni opis kaže da stiže na PlayStation 5 i da će pristup imati svi koji nabave konzolu, pa ćemo saznati što će biti s njim nakon toga.

Little Devil Inside

Uz jednu igru koja slijedi, za Little Devil Inside ne znamo točno što bismo rekli, osim da izgleda intrigantno. Prema službenom opisu Neostream radi na spoju akcijske avanture, RPG-a i survival žanra čija se radnja odvija u atmosferičnom i djelomično otvorenom svijetu. Osim toga ćemo vam prepustiti da pogledate trailer i zaključite sami da li biste takvo nešto sami zaigrali. Igra je imala uspješnu Kickstarter kampanju, a za više informacija možete posjetiti ove stranice.

NBA 2K21

Svi koji su u svojim košarkaškim igrama i simulacijama htjeli više znoja u novoj generaciji će ga dobiti. Barem tako izgleda prema najavi za NBA 2K21. Iako bi se 2K možda trebao pozabaviti problemima oko mikrotransakcija, usmjerili su se na realističniji izgled i animacije za prvu najavu. Osim za PlayStation 5, igra je u izradi za Xbox Series X, kao i aktualnu generaciju konzola na koju stiže ove jeseni.

Bugsnax

Htjeli bismo znati što točno konzumira ekipa koja radi u timu Young Horses, zbog toga što izgleda da im je baš lijepo. Poznati kao tvorci blesave igre Octodad: Dadliest Catch i u novoj generaciji konzola žele ostati poznati po tome da su blesavi, pa rade na igri zvanoj Bugsnax. Iskreno, nemamo pojma koja je poanta igre – možete jesti stvorenja koja su pola kukci, pola grickalice, valjda, i zatim se neki vaši dijelovi tijela pretvore u ono što ste pojeli. Ne znamo. Igra će izaći za PlayStation 4, PlayStation 5 i kao Epic Games Store ekskluziva krajem ove godine. Bacite oko na službene stranice za pojašnjenje.

Demon's Souls Remake

Igra s kojom je FromSoftware počeo svoj takozvani Soulsborne serijal nije došla do velikog broja igrača. Nakon što je većina odigrala Dark Souls, oni koji su htjeli vidjeti što je to Demon's Souls morali su nabaviti PlayStation 3. Sony je konačno najavio remake za tu igru, ali ćete za nju vrlo vjerojatno morati nabaviti PlayStation 5. Za razvoj su zaduženi Bluepoint Games, poznat po izvrsnim remakeovima, i Japan Studio, a zajedničkim snagama će iz temelja doraditi i unaprijediti izgled ove atmosferične i teške igre. Budite spremni na mnogo umiranja, sada s ljepšom grafikom.

Deathloop

Prošle godine za vrijeme sajma E3 nam je Bethesda u sklopu svoje prezentacije pokazala novu igru na kojoj radi Arkane Studios (serijal Dishonored, Prey). Dobili smo najavni trailer, rečeno nam je da se radi o akcijskoj igri s pogledom iz prvog lica u kojoj ćemo puno puta umirati, ali svaki put iz toga nešto naučiti. Do ove prezentacije nismo znali kako to funkcionira, a nakon što smo vidjeli gameplay možemo reći da je nabrijani Dishonored u pitanju – nema šuljanja, ali ima zabavnih vještina i mnogo nasilja. Otok Blackreef posjetit ćemo krajem godine na PlayStationu 5 i PC-u, a sve ostale informacije je tim okupio na ovim stranicama.

Resident Evil 8: Village

Do sada je izašla solidna količina glasina oko novog poglavlja u serijalu Resident Evil. Znali smo da se zove Village, da će osim hodajućih mrtvaca ubaciti i druge zvijeri, da će, kao i Resident Evil 7, imati pogled iz prvog lica i da će protagonist biti Ethan, ali nismo znali da će Chris Redfield imati višak kila. U prvom prikazu vidjeli smo kako bi sve to trebalo izgledati. Ukratko, jezivo i ne baš ugodno za protagonista, ni onog tko njime upravlja. Okvirni datum izlaska je 2021. godina, a uz PS5, vjerujemo da će Capcom pripremiti verzije za PC i Xbox Series X.

Pragmata

Za divno čudo, gotovo ništa informacija prije ove prezentacije nije procurilo, a jedino što su igrači zapazili za ovu igru je da je Capcom jučer patentirao ovo ime. Nakon što smo pogledali trailer ne možemo reći da nam je mnogo jasnije na čemu rade, a na prvu smo se zapitali radi li se o novoj igri na kojoj radi Hideo Kojima. Prema ovim informacijama, ispada da ne radi, ali ćemo za više detalja o ovoj igri morati pričekati, jer je datum izlaska okvirno stavljen u 2022. godinu.

Horizon Forbidden West

Igra s kojom je Sony odlučio završiti prezentaciju je najava nastavka na hit Horizon Zero Dawn. Guerilla Games radi na Horizon Forbidden West, a igrači će se opet družiti s Aloy i pomoći joj da spasi svijet od raznih prijetnji. Priča nastavlja tamo gdje je original stao, a ako vam je original izgledao lijepo, ovo će vam izgledati još ljepše. Datuma izlaska nema, ali je razvojni tim poručio da jedva čeka da s nama podijele više informacija o igri na kojoj rade. Horizon Zero Dawn bio je PS4 ekskluziva, ali će ovog ljeta izaći za PC. Horizon Forbidden West će biti PS5 ekskluziva, a koja će biti Sonyjeva politika ubuduće, vidjet ćemo.