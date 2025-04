Switch 2 10 puta brži od Switcha, podržava DLSS, G-Sync i ray tracing

Prema blogu Nvidie, novi "prilagođeni Nvidia procesor" u Switch 2 konzoli sadrži GPU "s namjenskim Ray-Tracing jezgrama i Tensor jezgrama za zapanjujuće vizualne efekte i poboljšanja temeljena na umjetnoj inteligenciji".

Nvidia tvrdi da je GPU u Switch 2 konzoli čak 10 puta brži od originalnog Switcha. Jedna od ključnih značajki je podrška za Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) tehnologiju, koja omogućuje skaliranje slike niže rezolucije u sliku više rezolucije s manjim utjecajem na performanse nego kod izvornog renderiranja i s manjim gubitkom kvalitete nego kod tradicionalnih metoda skaliranja. Ova tehnologija bit će ključna za igre koje će moći prikazivati sadržaj u 4K rezoluciji ili u 1080p pri 120 FPS-a.

G-Synca što se tiče, podržan je samo u ručnom načinu rada, ali ne i u priključenom načinu.

Trenutni Switch hardver uglavnom je prestar za iskorištavanje ovih tehnologija. Iako su neke kasnije Switch igre poput "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" koristile AMD-ov FidelityFX Super Resolution za poboljšanje performansi, osnovni hardver je jednostavno prestar i prespor za postizanje prihvatljivih rezultata.

Switch 2 vjerojatno koristi Nvidijin T239 čip – blago smanjenu verziju Nvidia Orin T234 čipa koji se prodaje za automobilske, industrijske i robotičke primjene. T239 koristi Nvidia Ampere grafičku arhitekturu, istu kao GeForce RTX 30-serija GPU-a za PC iz 2020. i 2021. godine. Iako Ampere ne podržava DLSS Frame Generation (značajku koja generira potpuno nove sličice), podržava sve Nvidia DLSS modele skaliranja i hardverski ubrzani ray-tracing.