American Fugitive - Novo ruho stare škole

American Fugitive Proizvođač/Izdavač Fallen Tree Games Ltd / Curve Digital Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, Switch, XOne Min. konfiguracija Win x64, Core2 Quad Q9550 / Athlon X4 740, 4 GB RAM, GeForce GT 460 / Radeon 7770

American Fugitive klasični je top-down 3D GTA klon koji nas odvodi u virtualni pješčanik prepun luckastih likova i još luđih aktivnosti te nam nudi iskustvo koje podsjeća na krimiće iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Radnja igre prati Willa Rileyja, “sitnog kriminalca” koji nedugo nakon početka igre biva optužen za ubojstvo vlastita oca. Nevin i odlučan da dokaže svoju nevinost, Will odlučuje pobjeći iz strogo čuvanog zatvora te kreće u osvetnički pohod. Prvi mu je zadatak – pronaći saveznika. Jedan takav prekaljeni je kriminalac iz Willove prošlosti, koji mu pristaje pomoći u zamjenu za protuuslugu u obliku jednostavnog i pomalo glupavog zadatka, koji na neki način postavlja ton svim misijama koje ćemo rješavati.

Već na prvu jasno je da se radi o igri snažno inspiriranoj originalnim igrama Grand Theft Auto i njihovim klonovima – osnovne mehanike i ideje vjerno su prenesene u modernizirani sandbox

Ovo nije igra koja nudi slojevite i duboke misije, već jedna od onih zbog kojih se možete zapitati igrate li simulator kurirske službe. OK, kuriri u stvarnom životu (nadamo se) dane ne provode mlateći nevine, vadeći trupla iz svježih grobova i pljačkajući domove, no srž njihove svakodnevice identična je – dostaviti pakete na njihovu destinaciju. Slične jednoslojne zadaće – posjeti A, napravi B, vrati se – provlače se tijekom čitave igru, no iako većim dijelom djeluju generički, zabavne su. Za to su najviše zaslužni Willovi suradnici koji, iako ne dobivaju mnogo on-screen vremena, imaju jedinstvene osobnosti i gušt ih je upoznavati kroz dijaloge nalik onima u stripu. Glasovne glume, naime, nema.

Kaos na okružnim ulicama – alata za stvaranje kaosa mnogo je, pa ih je red iskoristiti. U svojim najboljim trenucima American Fugitive iznimno je zabavan

Ono čega ima jest mnogo vožnje. Iako ona na prvu djeluje nespretno i kažnjava svaku pogrešku, nakon malo privikavanja postaje zabavna. To je važno ponajviše zato što se American Fugitive, poput svih GTA klonova, oslanja na mnogo putovanja otvorenom mapom koja je taman toliko velika da se nikamo ne isplati hodati. Također, priroda zadataka koje odrađujemo često nas gura s one strane zakona (koliko je, doduše, izvan zakona potrebno gurati prebjega iz zatvora?) pa atraktivni i kaotični bjegovi od plavaca nisu rijetki.

Likovi u igri imaju mnogo osobnosti, a iako nemaju glasove i komuniciraju isključivo preko balončića nalik onima u stripu, neki od njih postali su nam dragi i rado smo im se vraćali

Rijetki nisu ni oružani sukobi, koji su možda i najzabavniji element ove igre. Opremljeni raznim oružjem na ulicama ruralnog gradića Redrock County sijemo smrt gdjegod poželimo, no to ne znači da poput terminatora možemo pucati unedogled. Vješte pucačke vještine našeg Willa razvojni je tim balansirao uvođenjem ograničena streljiva i dugog punjenja spremnika oružja pa suparničke bande, policija i vojska mogu predstavljati pravi izazov – ponekad. To kažemo jer umjetna inteligencija u American Fugitiveu ima pamćenje zlatne ribice, i uz malo manevara kroz grmlje i sjene lako joj je pobjeći. Igru to čini lakšom nego što bi trebala biti i moglo bi smetati hardcore igračima.

Ono što nikom neće smetati jest prezentacija. Jednostavan ali efektan grafički stil i dobar zvuk nadopunjuju zabavne sporedne mehanike, poput provaljivanja u kuće ili nadogradnje lika. Zgodni su to dodaci zbog kojih smo spremni do neke mjere zanemariti izostanak konkretnijih dodatnih sadržaja i sporednih misija u trenucima kad zatrebamo odmor od glavne radnje.