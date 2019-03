Apex Legends – Heroji Battle Royalea

APEX LEGENDS Proizvođač / Izdavač Respawn Entertainment / Electronic Arts Žanr FPS / Battle Royale Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija Intel i3 6300 / AMD FX 4350, GeForce GT 640 / Radeon HD 7730, 6 GB RAM URL http://playapex.com

Bilo je rano prijepodne 5. veljače kada je ekipa iz Respawn Entertainmenta najavila otkrivanje svog novog projekta za popodnevne sate istog dana. U planu je bio veliki stream u kojem smo trebali vidjeti kakvu su nam poslasticu ovi veterani pucačkog žanra pripremili. Stotine tisuća ljudi otvorilo je nove tabove u svojim internetskim preglednicima i pripremilo se na šou, no ono što se dogodilo malo je tko mogao očekivati. Respawn nije samo predstavio svoj novi Battle Royale smješten u svijet Titanfalla, već je igrače pozvao da je preuzmu i besplatno zaigraju odmah.

Ovaj potez s marketinške je perspektive bio genijalan. Naime, ekipa u Respawnu znala je da promoviranje još jedne Battle Royale igre nije lak zadatak, te je odlučila sve marketinške resurse usmjeriti prema influencerima kojima je pružila priliku da unaprijed pripreme snimke gameplaya i prve dojmove, kako bi isti bili spremni u trenu kad igra postane dostupna javnosti. Plod ovakvog plana bila je višemilijunska publika već prvog dana, a danas (u trenutku pisanja ovog teksta), devet dana kasnije, broj igrača koji su isprobali Apex Legends premašio je 25 milijuna, s rekordnih dva milijuna istovremeno aktivnih igrača. No, zašto je ova igra toliko popularna? Jednostavno je. Kombinira najbolje elemente BR-ova s elementima ponajboljih hero-based pucačkih igara te sve zaključuje izvrsnom tehničkom izvedbom.

Skok iz vedra neba – sukladno pravilima Battle Royalea, meč počinje skokom iz letjelice, no u Apexu svaki tim ima jumpmastera koji za vrijeme skoka upravlja grupom, ne bi li svi lakše sletjeli na isto mjesto

Vjeran korijenima

U svojoj srži Apex Legends klasični je Battle Royale, iako nešto manji nego što ste možda navikli. 60 igrača podijeljenih na 20 timova od tri na početku runde praznih ruku skače na mapu ne mnogo veću od najmanje dostupne u PUBG-u, ne bi li žurno prikupili što bolje oružje i krenuli eliminirati neprijatelje. Ovakav manji, fokusiraniji koncept BR-a osigurava mnogo akcije u svim fazama igre, pa čak i srednjoj koja je u Battle Royaleu tradicionalno relativno spora i nezanimljiva.

Atraktivnosti mid-gamea – ili, da budemo precizniji, svega što stoji između inicijalnog sukoba s timovima koji su odabrali sletjeti upravo tamo gdje i vi – doprinosi sustav respawnanja koji igračima omogućuje da pale suborce vrate u borbu. Ne govorimo ovdje o klasičnom dizanju "knockanih" suboraca, već oživljavanju eliminiranih kolega. Konkretno, izvučete li deblji kraj u dvoboju, vaši će članovi tima imati 90 sekundi da s vašeg tijela pokupe banner. Uspiju li u tome, mogu ga dostaviti do jednog od mnogih respawn beacona razbacanih po mapi, što će vam omogućiti da se vratite među žive, iako ponovo praznih ruku. Ova je mehanika dobro balansirana i, začudo, čak i u mečevima s potpunim strancima vrlo jasna i često korištena, te nerijetko može donijeti prevagu u rundi koja je bila naoko izgubljena.

Dosadan mid-game boljka je mnogih Battle Royale igara, no zahvaljujući manjoj mapi, izvrsnoj in-game komunikaciji i sustavu respawna runde u Apex Legendsu ispunjene su aktivnostima

Zahvaljujući iznimnom sustavu in-game komunikacije, tradicionalna glasovna komunikacija u ovoj igri nije od presudne važnosti.

Timskom radu doprinosi i vrlo kvalitetan sustav in-game komunikacije kroz koji je moguće iskomunicirati apsolutno sve, bez da pustite glas. Korištenjem tipke za "pinganje" vaši će avatari suborcima jasno dati do znanja što želite, a sadržaj njihovih izgovorenih linija mijenjat će se ovisno o situaciji u kojoj se nalazite, odnosno ovisno o tome što "pingate", bio to neprijatelj, komad opreme ili oružja, odnosno neistražena lokacija koju bi trebalo lootati.

Sustav naoružanja i opremanja više-manje odgovara onima kakve viđamo u drugim igrama ovog tipa. Više je kategorija oružja, dodataka i municije, kao i oklopa koji se pod protivničkom vatrom troši. Oklope, osim ako nađete viši stupanj, nije potrebno mijenjati kao u, recimo, PUBG-u, već ih je moguće dopuniti posebnim spremnicima s energijom. Slično vrijedi za zdravlje koje se obnavlja pomoću više ili manje potentnih healing itema. Obnavljanje oklopa i zdravlja traje nekoliko sekundi, u kom vremenu postajete ranjivi, no ključna je strateška komponenta u borbi koja ne bi trebala biti samo izravno napucavanje kao u prosječnom versus multiplayeru.

Sustav lootanja maksimalno je pojednostavljen – dodaci će biti automatski postavljeni na oružja, a igra će vas upozoriti ako pokušate uzeti komad opreme lošiji od onog koji imate

Legende Apexa

Posebnost Apex Legendsa ne leži u osnovnim mehanikama Battle Royalea. Nedvojbeno je da su one u Respawnovoj igri dorađene gotovo do savršenstva, no to nije ono zbog čega igra iskače iz mase. Naime, umjesto avatara koje ste stvorili sami, u ovoj igri upravljate unaprijed definiranim likovima, takozvanim Legendama. Svaki od osam trenutno dostupnih likova jedinstven je, ne samo vizualno, već i po svojim vještinama. Kopiravši koncept koji se proslavio u Blizzardovom Overwatchu, Respawn je od Apex Legendsa napravio hero-based Battle Royale. Legende Apexa raspolažu jedinstvenim Passive, Tactical i Ultimate skillovima. Hero-based pristup u klasičan Battle Royale unosi dodatnu dubinu, te predstavlja još jednu priliku da igrači spremni na kvalitetnu suradnju iskoče iz mase i postanu dominantni.

Kombiniranjem jedinstvenih vještina Legendi moguće se izvući iz naoko bezizlaznih situacija.

Vještine Legendi osmišljene su tako da se na ovaj ili onaj način isprepliću s vještinama drugih. Primjerice, taktička mogućnost bacanja dimne zavjese vojnikinje Bangalore savršeno se sljubljuje s taktičkom sposobnošću čudaka Bloodhound koji kroz isti dimni pokrivač može vidjeti. Isto tako, energetska kupola gorostasnog Gibraltara zaštitit će tim u trenucima kad obnavljaju zdravlje pomoću heal drona gospođice Lifeline.

Svaki od dostupnih osam heroja ima tri jedinstvene vještine koje se na ovaj ili onaj način nadovezuju na vještine ostalih junaka

Gotovo svaki element gameplaya Apex Legendsa pažljivo je koncipiran kako bi potaknuo suradnju i igračima pružio BR iskustvo kakvo su čekali godinama. Igru koju ne more osobito veliki tehnički problemi, koja se izvodi dobro, s kretanjem i pucanjem kakvo su fanovi Battle Royalea dosad mogli samo sanjati. Igra je ovo kojoj je teško pronaći manu, pa se time nećemo ni baviti. Energiju ćemo rađe potrošiti na igranje. Evo, meč je već krenuo, a pobijediti se neće sam.

Mikrotransakcije kakve trebaju biti Budući da se radi o besplatnoj igri, očekivano je da će istu financijski "nositi" mikrotransakcije. U igri je moguće kupiti heroje, iako je njih relativno lako otključati in-game valutom koja se zarađuje igranjem, no većina stvari dostupnih za kupnju estetske je prirode. Konkretno, za stvarni novac moguće je kupiti takozvane Apex novčiće koje je, pak, moguće zamijeniti za brojne skinove za likove i oružja, te atraktivne finisher animacije kojima se moguće šepuriti usred mečeva. Ništa od ovoga neće vam donijeti prednost u svim elementima igre možete uživati bez ikakvih troškova.