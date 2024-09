Astro Bot – Uživanje zagarantirano

Astro Bot Proizvođač / izdavač Team Asobi / Sony Interactive Entertainment Dojam Jedan od ponajboljih suvremenih platformera koji će svakoga, bez obzira na dob, očarati sadržajima i igivišću Platforme PS5

3D platformeri nisu nešto čime bismo se dugoročno bavili, i možemo na prste nabrojati igre ovog žanra koje su nas uspjele zadržati do kraja. Nažalost, ne zbog same igrivosti, već isključivo da bismo ih nakon završetka mogli deinstalirati i nikad više ne pogledati. Ili pak volimo njihove glavne junake, kao što je slučaj s igrama serijala SpongeBob SquarePants koje možda nisu odlične, ali eto, Patrik i Spužva Bob u njima izvode svoje uobičajene ludorije, što nas i dalje zabavlja.

Dapače, od mase platformera se oprostimo i prije kraja jer se čitava priča reciklira i umjetno otežava od početka do kraja, pa igranje postaje sve više monotono. Izlaskom Astro Bota, prisjetili smo se Astro's Playrooma koji dolazi uz PlayStation 5 i spomenuti spada upravo u tu skupinu. Sony tvrdi kako to nije prava igra, već tehnološki demo, no činjenica je da je odraslima bio poluzabavan, dok su mlađe generacije, točnije djeca, odustajala prije kraja s obzirom da su izazovi postajali urnebesno teški i u konačnici bi dijete pozvalo „džoker zovi“ i gledalo kako tata psuje igru i nakon par neuspješnih pokušaja baca kontroler preko pola sobe.

Iako smo ga osobno isprobali površno, Astro's Playroom nam je ipak ostao u sjećanju zbog jedne jedine sitnice – Astra. Naime, riječ je o simpatičnom robotu kojeg smo vodili kroz spomenutu avanturu i na neki način „slavili“ povijest PlayStationa, pa nam je bilo iznimno drago da se ponovo vratio na scenu u Astro Botu. Ne samo da se vratio, već je zablistao i potpuno zasjenio konkurenciju koja uz ovako kvalitetnu produkciju, pametno osmišljene nivoe i izazove, te vrhunsku grafiku s naglaskom na detalje, može samo posramljeno gledati u pod.

Svemirska odiseja

Priča, koja realno nije ni previše važna, govori o Astru i njegovim jednako simpatičnim prijateljima koji lutaju svemirom u brodu prepoznatljivog PS5 oblika. Nailaze na zlikovca koji im iz pukog hira razbija brod, te razbaca posadu po raznim svjetovima, dakako, sve osim Astra koji je tu da ih sve pronađe i okonča tiraniju na njemu svojstven način. Pred njim, odnosno pred igračima, je pet svjetova sastavljenih od brojnih nivoa, što nije nikakva novost, no način na koji su rađeni i mehanike koje nam svaki od njih predstavlja, svakako jesu.

Naime, velika većina njih već u startu našem Astru daje određenu privremenu sposobnost, poput primjerice usporavanja vremena i iznimno jakih udaraca koji su pridodani setu osnovnih sposobnosti kao što su skok, raketne mlaznice i vrtnja. Dobivenim specijalnostima su prilagođeni izazovi koje ćemo prelaziti, a tome valja dodati i podatak da su svi tematski. Primjerice, u jednom trčkaramo vulkanskim otokom, dok smo u drugom na ogromnom gradilištu, u trećem u kockarnici, dok se u četvrtom smanjujemo i skakućemo minijaturnim svijetom.

Moramo spomenuti kako nas je svaki oduševio dizajnom i živahnošću. Gdje god se nalazili, sve se oko nas kreće i giba iznimno glatko i na neki način prirodno, i premda je na takve sitnice teško biti koncentriran čitavo vrijeme, svidjelo nam se što smo svakim skretanjem pogleda svjedočili nekoj novoj pozadinskoj akciji. Doduše, nivo u kojem plivamo je mrvicu problematičniji zbog unikatnih kontrola koje nemaju veze s ostatkom igre i mišljenja smo da su pomalo šlampave jer se lako zbuniti, no čak i ako nam upravljanje nije „sjelo“, dizajn podmorja i vezane animacije uz pozadinska jata robotskih ribica su besprijekorni.

Utvrđivanje gradiva

Iako ne možemo govoriti o otvorenom svijetu kao takvom, svaki nivo ima neka skrivena područja na koja je moguće skrenuti i istražiti ih, čime dolazimo do jednog od glavnih razloga koji će igrače tjerati da ih posjete sve. Spomenuli smo kako nam je jedan od zadataka spašavanje prijatelja, a spomenutih je točno 300 i dok je na neke moguće naletjeti pukim prolaskom od točke A do točke B, gomilu treba potražiti, što će biti lakše u drugom prohodu istog nivoa zbog mogućnosti unajmljivanja ptičice koja će nam otkrivati njihove okvirne lokacije. Ono zbog čega nam to, za razliku od sličnih izazova u drugim igrama, nije bilo naporno, su ponovo pametna dizajnerska rješenja. Naime, što god u igri pokušali napraviti da bismo došli na ciljano područje, vrlo je vjerojatno ispravno rješenje.

Daleko od toga da je prohod zbog toga monoton ili da nakon nekog vremena postaje rutina. Bit će situacija u kojima ćete se vrtjeti minutu-dvije, ali ništa više od toga. Autori su očito i sami igrači koji prilikom planiranja Astro Bota nisu željeli osmišljavati toplu vodu i zagonetke tipa „stavi ovo, tog se neće nitko sjetiti“, već su razmišljali upravo kao – igrači. Sve je logički posloženo, lako dostupno i iznimno zabavno uz nužan osjećaj dostignuća da smo napravili veliki napredak, iako u biti i nismo, no nemamo apsolutno ništa protiv toga.

Namjerno izbjegavamo prijatelje jer smo dobili strogi naputak da ih ne spominjemo poimence, pa ćemo morati zaobilaznim putem. Naime, velik broj naših kolega robota su u biti karikirani likovi iz igara koje su se pojavile na PlayStation konzolama od kada je Sony izbacio PS1. Naravno da smo neke glavne junake odmah prepoznali, možete pogađati koje i nećete pogriješiti jer su svi ovdje, no svidjelo nam se što su svoje mjesto u ovoj igri pronašli i sporedni likovi, pa čak i oni koji se u određenim igrama pojavljuju nakratko i prepoznat će ih samo istinski fanovi koji takve naslove znaju napamet jer su ih odigrali nebrojeno puta. Kako bi dobili pristup završnom bossu, potrebno ih je sakupiti barem 200 od ukupno 300, no ponovo napominjemo, isplati se potruditi pronaći ih sve, jer nikad ne znate u kojem grmu čuči lik iz vama nekad omiljene igre.

Uz nevjerojatnu šarmantnost, igrivost koja se mijenja prelaskom u nova područja, intuitivne kontrole i lako uočljive zagonetke, prekrasnu grafiku i animacije, te posebice resolutivnu igrivost kojoj je teško naći zamjerku, Astro Bot je igra koju mirne duše preporučujemo svim generacijama igrača. Ekipa Team Asobija je odradila nevjerojatno kvalitetan posao i nadamo se da će nastaviti u istom smjeru, a PlayStation je nakon dugo vremena dobio ekskluzivu koja je originalna, a ne nastavak serijala, kao što svjedočimo u posljednje vrijeme.

Igrano na PS5, kod ustupio proizvođač