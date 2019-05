Battlefield V: Firestorm – Bolje ikad nego nikad

Battlefield V: Firestorm Proizvođač/Izdavač DICE, Criterion Games / Electronic Arts Žanr FPS Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija: i5 6600K / FX-8350, 8 GB RAM, GTX 1050 / RX 560 URL www.battlefield.com

Battlefield V Firestorm prati sva pravila klasičnog Battle Royalea, što znači da akciju seli na ogromnu mapu čija se aktivna površina vremenom sužava, kako bi igrači bili prisiljeni aktivno sudjelovati u meču koji uključuje kombinaciju istraživanja, sakupljanja opreme i izravnih vatrenih sukoba. Kao u bilo kojem Battle Royaleu, u Firestormu sudjeluje relativno velik broj igrača, njih 64. Igrati možemo u modu Solo te u modu Squad, koji nas spaja s dva druga igrača te baca u last–man/team-standing akciju.

Vatrena stihija brzo sužava sigurnu zonu, pa vremena za taktiziranje nije mnogo – Firestorm je prepun akcije

Iako naoko ne bježi mnogo od originalne formule, jedinstvenost Firestorma postaje očita čim sletimo na tlo i počnemo njuškati okolinom u potrazi za opremom. Na mapi se, osim oružja i oklopa, nalazi niz gadgeta i podrške u obliku zračnih napada ili paketa s naprednijom opremom. Oružja su, baš kao u ostalim igrama žanra, podijeljena u nekoliko rangova, no u ovoj igri stižu unaprijed opremljena dodacima i nije ih moguće dodatno prilagođavati. Dodaci su u Firestorm prebačeni iz osnovne igre i utječu na sve, od preglednosti za vrijeme ciljanja, preko raspršivanja metaka i dometa, do količine streljiva koju mogu sadržavati. Taj koncept neobičan je, no odgovara serijalu Battlefield, iako bismo voljeli imati fleksibilnost barem pri odabiru nišana, pogotovo jer razvojni tim jurišne puške voli opremiti optikom za srednju udaljenost, a bolt-action puškama često dodaje tek optiku bez uvećanja ili ga ograničava na 2x. Snajperima to teško pada pa nerijetko ostaju zanemareni na tlu.

Najbolja vozila kriju se u zaključanim bunkerima i mogu biti iznimno korisna u rukama uigranog tima, no uvijek valja biti na oprezu – velika su meta

Ono što Firestorm možda najviše odmiče od drugih igara jest prisutnost velikog broja ratne mehanizacije, uključujući hibridni helikopter i niz teških oklopnih vozila. Kako je ovo Battlefield, vozila smo u neku ruku očekivali, no plašila nas je pomisao na balans koji je zbog njih mogao ispaštati. Srećom, nije tako. Razvojni je tim igru balansirao uvođenjem novih mehanika vozila, poput potrošnje i ručnog nadopunjavanja goriva i streljiva, kao i ograničavanjem mogućnosti jednog igrača u, recimo, tenku. Konkretnije, veći tenkovi imaju dedicirano vozačko mjesto, a za pucanje se moraju pobrinuti članovi squada. To znači da tenk ne predstavlja ojačanog člana squada, već samo alternativni način da tim surađuje u potrazi za pobjedom. Također, sva vozila imaju ograničenu količinu goriva, koje se troši relativno brzo, pa je timu koji ugrabi tenk primarni cilj pronaći dodatne zalihe goriva i streljiva. U suprotnom postaju tek velika meta, pogotovo zbog toga što tenkove nespretne vozače, zbog relativno velike zalihe protutenkovskih dodataka, uništiti može samo jedan dobro organiziran tim. Ipak, spretni igrači s dobrim timom vozila mogu dobro iskoristiti i dobro se zabaviti na putu do pobjede.

Razbacan loot palih protivnika otežava probiranje onoga što valja i nerijetko izaziva nervozu – razvojni tim obećao je promjene, no još ih čekamo

Iako je u srži iznimno zabavan, s odličnim osjećajem pucanja i kretanja kroz svijet, Firestorm nije bez svojih mana. Njegova velika mapa možda je jedna od ljepših koje smo vidjeli u Battle Royaleu, no osim velike brane, ne sadrži nikakve osobito prepoznatljive lokacije. Isto tako, razvojni je tim opako promašio lootanje palih neprijatelja koje ne koristi kutije, već nasumce razbacanu opremu. U tom sustavu željeni je komad opreme na tlu iznimno teško pokupiti, posebno usred borbe, što izaziva mnogo frustracije i ostavlja gorak okus u ustima, nakon što nehotice odbacimo potpuno opremljen STG 44 u korist Suomija s 20 metaka u spremniku.