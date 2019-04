Battlerite Royale – Hibrid svih hibrida

Battlerite Royale Proizvođač/Izdavač Stunlock Studios Žanr FPS Platforme Windows, PS4, Xbox One Min. konfiguracija: Dual-core 2,8 GHz, Intel HD 3000, 4 GB RAM-a URL http://royale.battlerite.com/

Žanr MOBA prije nekoliko je godina iznenada preplavio svijet videoigara, i igrači koji su željeli

iskusiti pravo natjecateljsko uzbuđenje okrenuli su se nekom od njegovih vodećih

predstavnika. Danas je stvar nešto drugačija, i novi vladar natjecateljskih žanrova drugi je

hibrid – Battle Royale. Gotovo da nema developera i izdavača koji nisu razmišljali o tome kako

Battle Royale mogu ubaciti u svoj opus, a iznimka nije ni Stunlock Studios, koji je battle royale

ubacio u MOBA okruženje i stvorio novi podžanr podžanra – MOBA Royale.

Umjesto da lovimo oružje u Battlerite Royaleu, mapu češljamo kako bismo pronašli nove skillove ili ih unaprijedili

Battlerite Royale na prvi pogled izgleda kao bilo koja MOBA. U njemu iz ptičje perspektive

upravljamo različitim herojima te se upuštamo u skill-shot akciju gdje ne pobjeđuju refleksi i

brzina, već taktiziranje i igraća inteligencija. Istodobno, jasno je kako se ne radi o MOBA-i.

Mapa nije podijeljena na laneove, nije ispunjena nebrojenim NPC-jevima, a izostale su i bilo

kakve strateške pozicije koje valja osvojiti ili neutralizirati. Istodobno, tu je 30 igrača koje valja

pobijediti, mapa koju valja pročešljati u potrazi za lootom te krug smrti koji se s vremenom

smanjuje kako bi forsirao akciju.

Za razliku od uobičajenih Battle Royale igara, početak runde u ovoj igri igrače ne stavlja u

identičnu poziciju. Nakon odabira junaka, svaki od igrača ima priliku otključati dvije od sedam

dostupnih vještina kojima će sletjeti na mapu. Bilo da želimo koristiti vještine s manjim

cooldownom kako bismo stalno bili aktivni, ili one koje čine više štete, kako bismo bili ubojitiji

u izravnim dvobojima – možemo napraviti kako nam odgovara. Odabir vještina na papiru je

vrlo zanimljiv, no u stvarnosti stvara određenu nejednakost zato što je sasvim očito kako je

balans junaka napravljen u stanju pune opremljenosti. Određeni su likovi zbog toga nešto

moćniji u ranoj fazi igre, pa bi se oni kojima se upravo ti likovi ne sviđaju mogli naći u

problemima.

Početna faza igre djeluje nasumično, no kasnije faze zabavan su kaos u kojem će malo tko ostati mirna srca

Vještine koje ne otključamo na početku meča možemo pronaći u obliku loota razbacanog

mapom. To valja učiniti odmah nakon inicijalnih sukoba, ponekad čak i ranije, jer

poluopremljeni junaci nemaju izgleda nositi se s onima koji su već ispunili svoju kolekciju

vještina. Vještine su, poput oružja u tradicionalnim Battle Royale igrama, razdvojene na

nekoliko razvojnih stupnjeva, koji utječu na njihove statistike i čine ih privlačnijima. Pronalazak

epskih vještina relativno je rijedak, no upravo one mogu donijeti prevagu u end-gameu, jer

osim statistika modificiraju i ponašanje napada. Osim statistika oružja, moguće je mijenjati i

statistike junaka – poput zdravlja, recimo – no za to je potrebno prikupiti aksesoare razbacane

mapom, ili ih kupiti od trgovaca koje se na mapi za vrijeme meča može pronaći. Bizarno,

znamo.

Battlerite Royale kao da je sastavljen od dvije odvojene igre. U ranoj fazi zbunjujuć je i

nasumičan, a u finalnoj se fazi otvara i postaje neodoljivo ispunjen odličnom akcijom koja diže

broj otkucaja srca. Ukupno, ipak, više je nego dobra igra. Nije bez mana, dakako, no kako se

temelji na ideji o igri u obliku servisa, sigurni smo da će s vremenom postati bolji.

Igra trenutačno nudi 28 junaka – svaki tjedan besplatno je dostupan određeni broj, no ako junake želimo posjedovati, možemo ih kupiti in-game valutom ili stvarnim novcem