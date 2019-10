Borderlands 3 - Novo, ali opet poznato

Borderlands 3 Proizvođač/Izdavač Gearbox/2K Žanr FPS Platforme Windows, PS4, Xbox One

Sa serijalom Borderlands prvi smo se put počeli družiti prije 10 godina, kada su u điru bile relativno ozbiljne pucačine obojene u smeđu boju. Gearbox je zaključio da mora nešto promijeniti kako bi se razlikovali od konkurencije pa smo dobili cel-shaded izgled, blesavo okruženje i humor, uz looter shooter u kojem ste sami ili s još tri prijatelja mogli birati između četiri lika koji su bili prilično različiti. Razvojni tim formulu je podosta poboljšao u nastavku, koji je mnogima najdraža igra u serijalu, a nakon osrednjeg The Pre-Sequela i spin-off avanture Tales from the Borderlands, bilo je vrijeme da fanovima ponude novi i bolji nastavak.

Upravo to bila je filozofija oko izrade Borderlandsa 3. Iako su pridošlice dobrodošli i neke su mehanike ubačene radi njih, vidi se da su na umu najviše imali one koji se s likovima, pričom i napucavanjem ogromnog broja protivnika raznolikim oružjem bave od početka. Osim toga, cilj nije bio revolucija serijala, već evolucija onoga što su do sada napravili, tako da nećete naići na drastične promjene ako ste ih namjeravali tražiti.

Svaki dobar početak u svijetu Borderlandsa uključuje znak dobrodošlice i glasnog Claptrapa

Priča vjerojatno nije glavni razlog zbog kojeg igrate Borderlands igre. Želite levelirati, eksperimentirati s buildovima i skupljati oružja koja će vam biti zabavna za korištenje. No, kako biste došli do tog dijela, treba proći kroz kampanju koja je ovaj put impresivne dužine. Ako igrate nekim normalnim tempom, istražujete i usput riješite pokoju sporednu misiju, trebat će vam 30-ak sati za dolazak do kraja, nakon čega se igra dodatno otvara. Nažalost, to znači da dosta vremena morate slušati glavne negativce, blizance Tyreen i Troy Calypso, i njihove planove vladanja galaksijom.

Mnogima najdraže poprsje u serijalu i dalje je prisutno. Ovaj put na svemirskom brodu na kojem i dalje ima mjesta za kockanje

Priznat ćemo piscima da je teško nadmašiti zlikovca kao što je Handsome Jack, ali za novi dvojac uglavnom ćete samo htjeti da vam se prestanu obraćati dok raznosite njihove podanike i sve ostale neprijatelje po raznim lokacijama. Ne pomaže ni to što im je službena profesija “streameri”, koji privlače svoje sljedbenike raznim videosadržajima, pa su humor i satira ili pogodak ili promašaj.

Na svu sreću, novi, kao i stari, likovi su tu za kompenzaciju (osim ako vam Claptrap ne ide na živce) pa je lijepo upoznavati se ili opet podružiti s onima koje smo prije upoznali. Susrest ćete se s ekipom iz sve četiri igre koje su do sada izašle, a iako još nisu bili spremni reći što imaju dalje u planu, s obzirom na to kako završava, čini se kao da je ovo kraj za većinu junaka i saveznika te da je vrijeme za nove priče.

Osim što ćete vrijeme provoditi na Pandori, ovaj ćete put posjetiti i druge planete zanimljivih i drugačijih izgleda

Ipak, najvažnija stvar u ovim igrama uvijek je bila pucnjava, a tim se potrudio da to što bolje odrade. Kao što smo rekli, većih promjena mehanika nema. Na početku možete odabrati jednog od četiri Vault Huntera: Moze ima svoj mech, Fl4k koristi pripitomljene beštije, Amara voli borbe prsa o prsa i magiju, a Zane ima ponešto za svakog. Ovaj ćete put imati mnogo više slobode s pronalaženjem i slaganjem vještina koje vam odgovaraju, i imate puno više izbora pri podešavanju izgleda svojeg lika.

Bossevi u igri uglavnom su spužve za metke, a ako nemate adekvatno oružje koje će vam pomoći, mogu vam zadati glavobolje

Gearbox se voli hvaliti milijardom oružja koja se u igri nalazi, a s obzirom na kombinacije, nekoliko rangova, nekoliko različitih proizvođača, i uz to još i zasebnu legendarnu kategoriju, dosta ćete se baviti skupljanjem stvari s poda. Većina oružja ima dva načina pucanja, i sva su prilično zabavna za korištenje, pa je isprobavanje i eksperimentiranje preporučeno.

Osim promjena za oružja, lovci se mogu lakše i brže kretati s uklizavanjem, kao i skakanjem na povišena područja. Uz to je tim pripremio cijeli niz dodataka koji spadaju u quality of life kategoriju i koje će cijeniti oni koji su igrali prijašnje nastavke, a samo neki od njih su bolji inventar, poboljšan Fast Travel, lakše podešavanje skillova i jednostavnija kupnja streljiva.

U bilo kojem trenutku, ako imate nešto novca, možete resetirati sve vještine i pronaći novu kombinaciju među tri dostupna “stabla”

Svi koji su igrali neku Borderlands igru znaju da kraj priče ne znači kraj za vašeg Vault Huntera, upravo suprotno. U ovoj igri je to još očitije jer čim prvi put otvorite svoj inventar možete vidjeti dio na kojem vam piše “otključava se nakon završetka kampanje”. Razvojni tim ima planove proširivati i podržavati ovu igru dugo, a trenutačno već imate brojne opcije za provođenje stotina sati u ovom blesavom svijetu.

Što bi moderna igra bila bez Photo Moda? U ovoj igri prilično je dobro odrađen

Za početak, vrlo je vjerojatno da nećete biti level 50 kada prijeđete igru. Odmah vam se nudi opcija True Vault Hunter moda koji vas šalje na početak i nudi ponovni prelazak kroz kampanju, samo s težim protivnicima i boljim lootom. Ako ne želite odmah u to uletjeti, tu je Mayhem mod koji kroz tri stupnja povećava kvalitetu loota koji pada, te količinu novca i iskustva koje dobivate, uz napomenu da će vam protivnici prilično zagorčavati život. Također, tu su i Proving Grounds u kojima nastojite preživjeti valove neprijatelja do samog kraja, kako biste dobili razne nagrade. Osim toga, vjerojatno će vam ostati i hrpa sporednih misija za odrađivanje. Naravno, to sve možete raditi četiri puta, sa svakim likom.

Najzabavnija stvar u igri i dalje je pucanje protivnicima u slabe točke i gledanje kako sve to zatim eksplodira u krvavi tulum

Gearbox je bio prilično jasan kad su najavljivali i promovirali svoju najnoviju igru. Inovacija im nije bila cilj, već poboljšavanje onoga čime se bave posljednjih deset godina. Borderlands 3 uspio je to napraviti, i oni koji očekuju novi Borderlands naslov, koji će mehanički i s gameplay strane biti bolji od prethodnika, to će i dobiti. S tehničke strane, igra ima nešto poteškoća s bugovima i performansama – znaju se zblesirati questovi, nekad treba resetirati igru, a trzavice znaju biti česte, čak i na boljim konfiguracijama.

Unatoč priči koja je dosta mlaka, i glavnim negativcima, koji su iritantni, oni željni zabavnog pucanja i prikupljanja svakakvih oružja uživat će u ovoj igri. Borderlands 3 odvest će vas na razne planete, i baza Sanctuary koja je sada letjelica, brzo će postati vaš virtualni dom, samo nemojte očekivati da ćete doživjeti nešto potpuno drugačije.

Budući da oružja i oprema stalno padaju, dosta ćete vremena pregledavati i uspoređivati nove igračke koje će vam mijenjati pristup pucanju