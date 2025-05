Otkriveni novi detalji o Borderlandsu 4

Kao što je bilo najavljeno, Gearbox je na Sonyjevom jučerašnjem State of Playju sa svekolikom javnošću podijelio dodatne detalje o najiščekivanijem looter shooteru godine.

Naime, osim toga da ćemo u Borderlandsu 4, između ostalih, imati prilike zaigrati kao vault hunteri Vex i Rafa te posjetiti tajnoviti planet Kairos, Gearboxovci su ujedno odlučili otkriti i stanovite novitete kada je posrijedi gameplay.

Prije svega to da će naš igrivi lik biti osjetno okretniji u odnosu na svoje prethodnike – što vertikalno (dvostruki skokovi, korištenje kuke, dashing, gliding), a što zahvaljujući opciji „naručivanja” vozila (tzv. Digirunner) neovisno o tome gdje se nalazili na mapi. Zatim i to da ćemo oružja napokon moći nadograđivati dijelovima različitih proizvođača, a ne bismo li što efikasnije natamburali kako ratoborne kreature posijane po Kairosove četiri „masivne” zone, tako i glavnog negativca, vanzemaljca The Timekeepera.

Srećom, u navedeni se plemeniti pothvat nećemo morati upustiti sami, baš kao što to nismo morali činiti ni u prethodnim nastavcima, jer Borderlands 4 odmah po izlasku podržavat će crossplay, baš kao i igranje u dvoje putem dobrog, starog split screena.

Ovo, naravno, nipošto nisu svi najavljeni noviteti jer kreatori također obećavaju tonu skillova, oružja i uvrnutih likova, dinamični sustav promjene vremena, dinamičan level scaling (koji bi trebao olakšati „uskakanje” u tuđe sesije), poboljšani looting sustav, i tako bliže i tako dalje.

Hoće li dana obećanja biti ispunjena trebali bismo saznati 12. rujna, kada bi se Borderlands 4 trebao sručiti na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S te Nintendo Switch 2. U međuvremenu, svi oni koje zanima kako dotični izgleda u pokretu, dvadesetominutnu demonstraciju gameplayja mogu škicnuti klikom na ovu poveznicu.