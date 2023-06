Darkest Dungeon II - Na greškama se uči

Darkest Dungeon II Proizvođač / Izdavač Red Hook Studios Dojam Nije nepraštajući kao prethodnik, no ponudit će dovoljnu količinu izazova i neizvjesnosti Platforme PC URL https://www.darkestdungeon.com/

Prije sedam godina imali smo priliku zaigrati gotički roguelike RPG Darkest Dungeon, koji nam je usprkos iznimnoj težini, oduzeo popriličan broj sati slobodnog vremena. Upravo ta nepraštajuća igrivost bila je glavni izvor zabave, jer je savladavanje izazova, nakon što smo iz prethodnih promašaja ponešto naučili, donosilo osjećaj zadovoljstva kao u malo kojoj drugoj igri, te smo jedva dočekali isprobati nasljednika i okušati se u novim avanturama s našim potrošnim herojima. Naime, u ovoj igri nije pitanje hoće li izginuti, već samo kada ćete precijeniti vlastitu snagu i morati se pozdraviti sa svojim ljubimcima koje ste tako brižno izgrađivali pola sata, sat ili tri sata, no u jednom trenutku za njih će kraj nesumnjivo stići.

Drago nam je što se ekipa Red Hook Studiosa ponovno odlučila za mračni 2D prikaz, uz neke manje nadogradnje, prema kojem se prethodnik izdvaja od sličnih poteznih roguelikea, a on potpuno prigodno izaziva osjećaj jeze i neupitne pogibelji koja igrače čeka na svakom koraku. Igrači koji su svojedobno igrali prvi dio primijetit će kako naši odabrani heroji ovaj put ne pješače između interesnih točaka, već se voze kočijom kroz četiri regije, no i dalje im na tom putu prijete opasnosti, bez obzira na to koju rutu odabrali. Dakako, prvo ih valja odabrati i pronaći pravilan balans, pri čemu valja paziti na njihove pozitivne i negativne bonuse, koji itekako utječu na uspješnost cjelokupne ekipe.

Ako se dva heroja unutar grupe ne slažu i počnu se poprijeko gledati, uporaba određene sposobnosti kod njih će donijeti negativne posljedice, dok će oni koji se simpatiziraju djelovati učinkovitije. Kako svaki član grupe ima svoju općenitu ulogu i međusobne veze, koje su još izraženije nego u prethodniku, te direktno utječu na borbenu sposobnost, jasno je da ćemo u nekom trenutku oformiti zadovoljavajući tim. Ipak, ne vežite se previše uz istu ekipu, jer kako smo rekli, ova igra ne prašta pogreške i samo je pitanje vremena kada ćemo morati posegnuti za svježim snagama.

Srećom, autori su u tom dijelu ipak malo popustili i premda heroji koji se "vraćaju" dolaze s drugačijim statistikama od onih koje su imali u prethodnom pokušaju, uz potpuni gubitak iskustva, sposobnosti koje smo otključali ostaju trajno uz njih vezane i iskoristive ako ih ponovno odaberemo. Uz to, dobro je znati da u svakom trenutku možemo odustati od trenutačno odabrane misije ako smatramo da nismo dovoljno spremni, te nam se čini preteškom, i posvetiti se nečemu drugom, što je također jedna od "olakšica" koje su avanturisti u ovom nastavku dobili.

Iako nam se Darkest Dungeon II svidio, i u svakom slučaju donosi svježe iskustvo, nekako se ne možemo oteti dojmu da smo veći dio sadržaja zaigrali ranije. Možda zbog toga nije na nas ostavio toliko jak dojam kao onaj koji smo doživjeli u prvom dijelu, iako ne krijemo da smo i u ovom voljeli eksperimentirati i učiti iz grešaka, bez kojih takav tip igre ne može proći.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio izdavač