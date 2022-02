Horizon Forbidden West - Iznad svih očekivanja

Znali smo da će nasljednik Horizon Zero Dawna biti dobar, ali da ćemo o njemu nakon igranja govoriti kao o trenutačno najboljoj igri za PlayStation 5, to se nismo usudili ni sanjati

Prvi susret s Horizon Zero Dawnom i zgođušnom, ali nikako fatalnom Aloy, dogodio se prije četiri godine, kada smo ga prvi put zaigrali na PlayStationu 4. Dakako, bili smo oduševljeni novom franšizom, dok je sama glavna junakinja postala zaštitno lice PlayStationa, poput Sackboya ili, primjerice, Kratosa. Upravo je njoj pripala čast započeti novu eru Sonyjeve politike dovođenja njihovih konzolaških ekskluziva na PC, što svakim izdanjem zdušno podržavamo i priznajemo kako Horizon Zero Dawn na spomenutoj platformi i dalje povremeno zaigramo, iako, nekako sumnjamo da ćemo nastaviti tu praksu.

Naš izbor – Iako bismo mogli koristiti i kakvu beštiju, draže nam je trčanje, jer bolje uočavamo ljepote krajolika koji nas okružuje

Naime, sredinom veljače on je dobio nastavak, Horizon Forbidden West, o kojem smo mnogo pisali i najavljivali brojna poboljšanja u odnosu na original. Sasvim očekivano za novo poglavlje, uostalom, takvu praksu koriste praktički svi serijali. Ipak, nakon uvodnog dijela i konačnog početka pravih avantura na novom području, ostali smo zapanjeni koliko je toga u igru utrpano. Bez obzira govorimo li o vizualnom identitetu, živim likovima, novim mehanikama igrivosti ili, pak, količini vremena potrebnog za završavanje glavne priče, i još vjerojatno triput toliko za sve sporedne zadatke i aktivnosti koji su nam dostupni, Horizon Forbidden West briljira u svemu.

Živi svijet

Ronjenje na dah – Nikako ne propustite istražiti podvodne spilje koje kriju vrijedne resurse, samo pripazite na protivnike koji vrebaju

Iako nas osobno nije zasmetalo otkrivanje završetka prvog dijela u uvodu, s obzirom na to da smo ga pregazili, oni koji ga još nisu završili mogli bi ostati razočarani, pogotovo ako su već pri kraju, te takvima savjetujemo da pričekaju s Forbidden Westom, koliko god žarko željeli zaigrati dosad najbolju igru Guerrilla Gamesa. Dakako, nećemo spoilati, već samo reći da se nastavak odvija šest mjeseci nakon velike završnice, te da Aloy otkriva kako njezina borba za spas svijeta nije gotova, što će je odvesti u zapadna područja negdašnjeg SAD-a, uz glavnu priču koju valja slijediti, te s masom sporednih sadržaja koji služe za popunjavanje prostora i dodatnu krađu slobodnog vremena igrača.

Svijet za sebe – Uživali smo u razgovorima s brojnim NPC-ima i promatranju njihovih obrazaca ponašanja

Dok smo uživali u otkrivanju novih velikih stvari na koje nas je vodila priča, sporedni zadaci i aktivnosti nešto su što smo odrađivali rutinski. Istina, odlično služe kako bismo otkrili nova područja, sakupili dodatni plijen, zaradili vrijedno iskustvo i uložili ga u nove sposobnosti, u sada pet dostupnih grana, od kojih je svaka fokusirana na drugačiji stil igranja, ali to su generički zadaci poput dostavljačkih usluga, traženja izgubljenih osoba ili, pak, veranja po građevinama, kako bismo otkrili artefakte iz davne povijesti, kada su ljudi smatrali da su vlasnici Zemlje. Ne kažemo, utrke mehaničkih ovnova/konja jesu zabavne, kao i igranje svojevrsne verzije šaha, no sve te sporedne aktivnosti nisu obavezne, i nakon početnog ushita okruženjem, počeli smo ih zaobilaziti.

Futuristički šah – Prilično dobro koncipirana stolna igra, u kojoj pomičemo figure strojeva i njima "ratujemo"

No čak i da ih izbjegavate, iako sumnjamo da pokoju nećete obaviti ako vam je već usput, za dovršavanje glavne priče trebat će vam kakvih tridesetak sati, što je uistinu impresivno, a u to su uračunane međuscene, stavka koju u velikoj većini igara možete preskočiti, no ovdje to nećete željeti. Naime, osim što Aloy sama za sebe ima nevjerojatnu karizmu i sasvim očekivano, njeni izrazi lica vizualno su impresivni, to vrijedi i za sve ostale likove u igri, pogotovo one s kojima imamo malo više popričati. Jednostavno, ni u jednoj igri dosad likovi nisu djelovali živo kao u ovoj, a kada nisu s nama u interakciji, nastavljaju svojim poslom. Pravi je užitak gledati gužvu u lokalnoj gostionici, u kojoj kuhari pripremaju jela, gosti dolaze i odlaze, kovača koji uzima resurse da bi od njih potom izradio kakvu opremu, kupce kako pregledavaju robu kod trgovaca, i tako redom. Zbog takvih "sitnica", iako smo svjesni da je izrada bila sve samo ne sitnica, čitav svijet čini se daleko življi i dinamičniji, te smo u svakom novom naselju znali stajati i blejati oko sebe samo da bismo promatrali aktivnosti NPC-a.

Slabe točke protivnika

Tko te zvao da njuškaš – Strojevi nisu pretjerano pametni, no njihove specijalne sposobnosti i brojnost ipak tjeraju na oprez

Dakako, sve bi to bilo ništa bez igrivosti, a ona je poboljšana brojnim novitetima. Primjerice, penjanje na stijene sada je dobilo višestruke rukohvate, dok je silazak s njih ubrzan korištenjem futurističkog padobrana. Uz to, dodano je podmorje kao zasebni ekosustav koji možemo istraživati, dok su same animacije akrobacija koje Aloy izvodi prilikom otkrivanja ovog novog svijeta glađe i zanimljivije, izuzev onih zaduženih za frizuru, s obzirom na to da joj kosa leti na sve strane i izgleda više kao perika, no to je problem koji još nismo vidjeli riješen u zadovoljavajućem obliku. Kad već spominjemo kretanje, recimo i kako već u predgovoru dobivamo kuku s užetom, koja osim za penjanje, može služiti i za povlačenje udaljenih predmeta ili pomicanje kakve olupine, kako bismo otvorili put za dalje.

Photomode – Jedina stvar koja nije vidno mijenjana u odnosu na prethodnika, no zašto i bi, kad odlično služi svrsi

Sama borba, pak, dodatno je obogaćena novim oružjima kao što je Shredder Gauntlet, te potezima, poput, primjerice, kiše strijela, koje je moguće sasuti na protivnike, no posebno nas je oduševio veći naglasak na blisku borbu. Istina, protiv jačih protivnika i dalje je najbolje držati razmak, no ako pravilno izvedete set napada kopljem, na protivniku će se pojaviti svjetleći energetski krug, koji ako pogodite strijelom eksplodira, i radi masivnu količinu štete. Za kraj smo ostavili mehaničke zvijeri, koje su, baš kao i Aloy, zaštitno lice ove franšize. Njihov broj gotovo je udvostručen, i Forbidden West ugošćuje preko četrdeset različitih vrsta, uz dodatne varijacije, a sada je korištenjem fokusa moguće birati njihove slabe točke, koje će vam jasno pokazati na koju su vrstu napada posebno podložni. Dakako, s obzirom na to da je većina oklopljena, pogotovo u kasnijim stadijima igre, treba nešto vremena da im se prvo probije oklop, no uz malo eksperimentiranja i vježbe, svaki će sukob nalikovati na kakav dobro izrežirani akcijski film, u kojem tek nakon desetog puta uočavate detalje koji su vam ranije promakli.

Kako god okrenemo, Horizon Forbidden West uistinu je vrijedan svačije pozornosti, uz logičnu preporuku da ga zaigrate na PlayStationu 5 zbog moćnijeg hardvera. Tko zna, možda ga prema uzoru na prethodnika, jednog dana zaigramo i na PC-ju, a ako se nas pita, idealno bi bilo za dvije godine, kada ćemo opet dobiti volju pregaziti ga u cijelosti.

Korak do savršenstva Premda ne možemo reći da određene tehničke nedostatke nismo zamijetili, poput guranja NPC-a u zajedničkim akcijama, čime blokiraju put, ili, pak, zaglavljivanja glavne junakinje na određenim mjestima, pripisujemo ih verziji koju smo igrali. Naime, ključ za igru dobili smo prije službenog izlaska, a kao i svaka velika igra, tako će i Horizon Forbidden West zasigurno dobiti zakrpu koja će većinu toga ispraviti već prvi dan na tržištu. Čak i da ne dobije, u tih nekoliko desetaka sati koje smo proveli uz njega, neke važne probleme ili rušenja nismo zamijetili, no ne kažemo da ne postoje, s obzirom na to da smo zbog rokova uglavnom jurili glavnu priču.