Metro Exodus - Vlakom u bolji život

Metro Exodus Proizvođač/Izdavač 4A Games/Deep Silver Žanr FPS Platforme Windows, PS4, Xbox One

Prva dva nastavka u serijalu Metro uživaju u statusu kultnih igara. Unatoč povremeno upitnim mehanikama i bugovima, ove pucačine, temeljene na istoimenim romanima koje je napisao Dmitry Glukhovsky, ističu se pričama, likovima i njihovim interakcijama te atmosferom. Tome je pridonijela premisa – nakon što su bombe pale, oni koji su uspjeli preživjeti počeli su živjeti ispod zemlje u postajama metroa u Moskvi, što znači da se sva akcija odvijala u skučenim prostorima i uglavnom u mraku. Kao Artyom dobili ste priliku nekoliko puta ugledati svjetlo dana, ali biste se brzo vratili odakle ste došli.

Kada je 4A Games rekao da će nova igra imati otvoren svijet te kako će igrači istraživati prostranstva Rusije, neki su igrači bili skeptični. Može li Metro Exodus unatoč tome zadržati ono prema čemu je bio poznat? Odgovor smo dobili sada kada je igra konačno dostupna i glasi “da i ne”. Igra ima svoja dobra, napeta i zanimljiva razdoblja, koja su prošarana stvarima koje iznimno iritiraju.

Artyom, imaš nešto na ruci – 4A Games i dalje zna napraviti nešto da vam se na brzinu smuči

Rusko-engleski naglasak

Kao što smo već spomenuli, velik dio onoga što ovaj serijal čini posebnim, priča su i atmosfera koje razvojni tim žele prenijeti. Oni kojima će ovo biti prva igra koju zaigraju ne moraju se zabrinjavati, jer će im Artyom na samom početku ukratko prepričati sve što se dogodilo. Nakon dugo vremena provedenog pod zemljom, glavni junak, njegova žena i grupa prijatelja otkrili su da metro nije jedino što postoji te kako ima preživjelih i drugdje. Dolaze u posjed parne lokomotive kojoj daju ime Aurora i kreću na putovanje u potrazi za lokacijom od koje će moći napraviti novi dom.

Iako je veći dio okoline razrušen, i dalje ima trenutaka u kojima ćete moći uživati

Osim drugova s kojima krećete na putovanje, pronalazit ćete nove putnike koji će vam se pridružiti, i svatko od njih ima svoju priču. Problem je to što jako vole pričati jedni preko drugih, što su titlovi upitno odrađeni i to što razvojni tim još uvijek nije uspio pronaći glumce koje neće biti teško slušati. Ovo je definitivno jedna od igara koju je vrlo uputno slušati na ruskom i čitati ono što piše na ekranu, samo to baš nije jednostavno kad vam igra prikazuje cijele paragrafe teksta.

Time cijela poanta zajedništva i druženja s ekipom na Aurori, slušanjem njihovih interakcija i sudjelovanje u nekim aktivnostima postaje tlaka. Pogotovo ako uzmete u obzir da Artyom i dalje ne govori, osim kad se igra učitava, pa je vrlo neobično slušati kako vam netko govori što ga muči, a vi tamo stojite kao da razgovara sa zidom. 4A Games već je izdao jednu zakrpu kojom su malo pokušali doraditi titlove i dijaloge, ali za potpuno uživanje u priči morat će to još koji put napraviti.

Nije Batman, ali skoro. Mutanata ima svakakvih, a svi će od vas htjeti napraviti novi obrok

Monstrumi svih oblika i veličina

U svijetu Metroa postoje prijetnje u raznim oblicima, a kako je tim dobio priliku poslati vas na otvoreno, sada ih ima malo više. Igra i dalje funkcionira tako da je podijeljena u poglavlja, a svako vas vodi na novu lokaciju kroz četiri godišnja doba. Na svakoj vas čekaju nove prijetnje i stanovnici s kojima ćete se susretati, kao i količina slobode koju ćete imati. Na većim mapama provest ćete dosta vremena ako ste tip osobe koja voli istražiti svaki kutak, a ako jeste, bit ćete nagrađeni dodatnom opremom i oružjima. Neovisno o veličini mape, glavni susreti i dalje su skriptirani, pa je unatoč slobodi istraživanja koju imate najbolje najprije odrađivati glavne zadatke koje imate, a zatim se pozabaviti dodatnima. U suprotnom će vam nedostajati neka oprema pa ćete zbunjeno gledati u nešto što biste bez ikakvog problema trebali moći napraviti, ali vam igra ne da jer niste išli pravim redoslijedom.

Druženje s ekipom i razglabanje o dobrim starim vremenima najbolje je uz čašicu žeste

Osim raznih mutanata, koji su i dalje prilično opaki i ružni, čekaju vas i ljudi koji nisu naučili biti ništa bolji, iako se svijet gotovo u cijelosti raspao. Razne frakcije upitnih uvjerenja i moralnih sustava raštrkane su po svijetu, a ovisno o vašem unutarnjem kompasu, možete biti milostivi i šuljanjem ih sve nokautirati, ili ih sve propucati. Kao i u prethodne dvije igre, vaši postupci imaju posljedice, pa morate malo pripaziti što radite ako ne želite ispasti psihopat.

Sama borba i dalje je malčice traljava, zato što je umjetna inteligencija upitno inteligentna. Nekad će biti genijalci koji sve vide, a u drugim ćete se trenucima zapitati kako su uopće uspjeli u postapokalipsi poživjeti više od jednog dana. Oružja koja Artyom koristi solidna su, i možete ih modificirati prema volji, jer je tim ubacio crafting sustav u igru. Skupljat ćete dvije vrste materijala, koje ćete koristiti na sve što vam treba, a ovisno na kojoj težini igrate, pronalazit ćete ih više ili manje.

Planove i odluke uglavnom donosi zapovjednik Miller, ali kad je on izgubljen, svi imaju pravo glasa

Ono u čemu je Metro i dalje najbolji, atmosfera su i okolina u kojoj se krećete. Neće vam biti svejedno šetati se po otvorenome, jer nikad nećete biti na miru. Igra je i na otvorenom uspjela zadržati taj čar, a pomaže i to što izgleda izuzetno dobro. Tim se potrudio oko detalja i sitnica koje ćete zamjećivati. Glavni junak mora održavati i popravljati svoju opremu na kojoj se vidi da je korištena, svijet kojim hodate jezivo je porušen i turoban, a spašavaju ga neki sunčani dani i mjesecom obasjane noći. Napuštene i razrušene zgrade i zdanja puna ostataka iz prošlosti tu su da vas podsjete na to kako bi ljudima bilo ljepše da se nisu raznijeli.

Sva oružja možete podešavati i dorađivati dodacima i nastavcima koje pronađete, a važno ih je održavati

Uglavnom radi, pa zaštuca

Moglo se očekivati da će se povećanjem opsega igre povećati i količina problema koje treba ispraviti. Veći dio vremena Metro Exodus radi dobro, ali na nekim će se mjestima vaše računalo pošteno namučiti. Osim povremenih problema s performansama, u igri postoji i nezavidna količina bugova. Artefakti, propadanje kroz teksture, Artyom svako malo zaglavi kad hoda ili sprinta. Sigurni smo da će se to riješiti s nekoliko zakrpi te kako će cijelo iskustvo biti glađe, no moglo je i bez toga.

Svaka otvorena staza ima svoju mapu koju ćete u cijelosti moći istražiti, a najbolje je za početak slijediti oznaku x

Svi oni koji se žele ukrcati na Auroru i krenuti na putovanje postapokaliptičnom Rusijom trebaju se pripremiti na ono što će ih dočekati. U današnje doba pucačina izuzetno brzog tempa, Metro Exodus vrlo je polagan i sustavan. Za nekoga kome bi se trebalo žuriti, Artyom hoda vrlo polako, igra vam često oduzme kontrolu i morate sjediti i pozorno slušati, a najviše će biti nagrađeni oni koji su spremni istražiti sve što je 4A Games pripremio. Za ljubitelje serijala ovo je bila logična, potrebna i dobrodošla evolucija te će oni biti vrlo zadovoljni, a onima kojima će ovo biti prvi susret s njime, napomena da mogu očekivati mnogo sporije iskustvo od onih na kakve smo danas navikli.

S desne strane sunce, s lijeve strane nadolazeća pješčana oluja, u sredini utvrda puna mutanata s pokojim razbojnikom. Nije Artyomu lako

Ratovi trgovina

Sredinom prosinca prošle godine Epic Games je otvorio svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara i ponudio izdavačima i developerima mnogo bolji omjer zarade od dosadašnjeg standarda. Neki su zbog toga odlučili prebjeći, a sigurno ih je dodatno motivirao Epic plaćanjem prava na ekskluzivnost. Na veliko negodovanje igrača, Deep Silver u posljednji je čas objavio kako do veljače iduće godine neće biti moguće igru kupiti na Valveovom servisu. Realno, preuzimanje još jednog launchera nije tako velik problem, no kada on još uvijek nema neke osnovne funkcije i nije baš najbolji, nećete svoje kupce usrećiti. Metro Exodus ima, primjerice, Photo Mode, ali kako Epic nema funkcionalnost za slikanje i 4A Games u svoju igru to nije ubacio, osim ako ne koristite neki drugi program, nemate kako opaliti sliku. Vjerujemo da će Epic stalno dorađivati svoju trgovinu, ali u ovom je obliku cijela priča tlaka za igrače.