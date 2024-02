Suicide Squad: Kill The Justice League – Upitna dugotrajnost

Negativna fama kojom je obilježen Suicide Squad: Kill The Justice League nas je dugo odbijala od igranja, no ipak smo na kraju popustili i provjerili priču iz prve ruke

Suicide Squad: Kill The Justice League Proizvođač / izdavač Rocksteady Studios / Warner Bros. Dojam Nije da Suicide Squadu nismo dali šansu, no previše toga je loše odrađeno da bismo imali želju vratiti mu se ikad više Platforme PC, PS5, Xbox Series X|S

Ekipa Rocksteady Studiosa, koju iznimno cijenimo zbog njihovog serijala Arkham, se još jednom odlučila okušati u svijetu superjunaka, no ovaj put odabrali su drugačiji pristup, vjerojatno ne svojom voljom. Naime, kao i sve velike izdavačke kuće, izgledno je da je Warner Bros. u svojoj ponudi želio neku igru temeljenu na live service modelu koja bi uz malo naknadnog truda mogla donositi solidnu zaradu godinama nakon izlaska. Prije dvije godine kada se Suicide Squad: Kill The Justice League trebao izvorno pojaviti, to bi vjerojatno i funkcioniralo, no trenutno postoji nekoliko jakih igrača na tom području koji su unaprijedili ovaj poslovni model i izbjegli zamke koje ga prate, tako da je životni vijek suicidalnog odreda vrlo upitan.

Priča nije neka teška filozofija i praktički je sve jasno iz samog naziva. Ništa iznenađujuće ne otkrivamo, jer ako je ime igre Kill the Justice League, a svima je poznato da istu čine pozitivci, logično je da s druge strane stoje "negativci", konkretno Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn i King Shark. Iste je pet godina nakon događaja u Arkham Knightu okupila Amanda Waller i poslala u Metropolis kojim vlada Brainiac sa svojim novim podanicima. Dakako, riječ je o superjunacima, Flashu, Batmanu, Green Lanternu i Supermanu, kojima je ispran mozak i dovedeni su pod izravnu kontrolu spomenutog negativca. Dakako, ovo je tek osnova igre, pa će paleta dostupnih likova i protivnika biti proširivana u sezonama koje slijede.

Dok nam se zaplet čini suludo, moramo pohvaliti karakterizaciju likova koji svi imaju vlastite osobnosti i svaki od njih iz nekog razloga mrzi određenog superjunaka. Odnosi unutar tima su daleko od prijateljskih, no jednostavno shvaćaju da nemaju izbora i moraju odraditi posao, a to što je u pitanju budućnost čovječanstva je potpuno sporedna stvar, barem u njihovim glavama. Šarena ekipa koja nam je na raspolaganju je vizualno impresivna i Rocksteady je napravio odličan posao glede njihovog dizajna i animacija, posebice izraza lica, no kad krenemo s igranjem, stvari naglo kreću u drugom smjeru.

Naime, iako je ekipa raznolika, svaki član dolazi s praktički istom postavom oružja, lakim i teškim udarcima, kao i određenim pokazivačima koje valja napuniti za izvođenje najjačih napada. Više bismo voljeli da Deadshot briljira u napucavanju ili Harley Quinn u razbijanju glava palicom čime bismo se s njima mogli lakše povezati i birati ih ovisno o tipu misije, a ovako smo našli nama omiljenog i zanemarili ostale. Doduše, prije svake misije određeni lik dobiva lagani bonus naspram ostatka ekipe, no i dalje to nije presudan faktor za uspjeh. Praktički, jedina smislena razlika među njima je način brzog kretanja i dosezanja svih tih krovova i terasa, obzirom da se većina igre odvija visoko iznad tla. Deathshot ima jetpack, King Shark mogućnost skoka, Harley Quinn koristi Batmanov dron i kuku, dok nam se Boomerangov teleport i priprema za skok najviše svidio, iako neodoljivo podsjeća na Flasha.

Nakon nekog vremena postaje jasno da se na dizajnu misija najmanje radilo. Na stranu glavna priča koju je moguće završiti za desetak sati, makar bi se o recikliranju sadržaja i nasilnom otežavanju kvantitetom umjesto kvalitetom dalo pričati, problem leži u onome što dolazi nakon nje, a pritom se valja prisjetiti da je Kill the Justice League zamišljen kao live service igra. Ponavljanje nekoliko generičkih misija s različitim modifikatorima definitivno nije tip zabave koja bi nekog držala duže od par dana, a o mjesecima, pa čak i godinama, čemu se developeri i izdavači nadaju, je tek puka fantazija. Jedini razlog zbog kojeg bi se netko duže zadržao uz ovu igru je kooperativni način igranja, no već u prvih par rečenica smo rekli da su trenutno dostupni daleko kvalitetniji i bolje zamišljeni naslovi koji ciljaju upravo na takvu igrivost.

Moramo priznati da smo završavanjem priče na neki način osjetili olakšanje jer smo umjesto pozitivnih detalja, isključivo zapažali negativne, što svakako nije dobar pokazatelj. Kill The Justice League svakako nije dobro započeo svoju karijeru i upitno je koliko će ista potrajati. Doduše, viđali smo čuda kada su loše live service igre pretvorene u odličnu zabavu, no takvi se slučajevi mogu nabrojati na prste jedne ruke, tako da ne gajimo prevelike nade. Da rezimiramo, igrajte ako ste veliki ljubitelji superjunaka i negativaca i ionako grabite sve na tu temu, dok u suprotnom, Suicide Squad: Kill The Justice League slobodno preskočite.

Suicide Squad: Kill The Justice League Dijalozi

Likovi

Grafika Misije

Repetitivnost

Igrivost

Cijena Ocjena 65%

Igrano na PS5