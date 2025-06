Gospodar prstenova se vraća 2027: Andy Serkis otkriva prve detalje o novom filmu

Andy Serkis režira i glumi u novom filmu The Hunt for Gollum, koji se nadovezuje na kultnu trilogiju Gospodar prstenova

Andy Serkis ponovno je u ulozi Golluma, a ovoga je puta i redatelj filma The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, koji u kina stiže 17. prosinca 2027. godine. Film će istražiti razdoblje između Hobita i Gospodara prstenova, fokusirajući se na Gollumove godine lutanja prije nego što ponovno pronađe Prsten.

U razgovoru za Collider, Serkis je najavio da snimanje počinje početkom 2026. godine te naglasio kako će film ostati vjeran atmosferi Jacksonove trilogije, ali uz nova iznenađenja: "Nevjerojatno sam uzbuđen što se vraćam na Novi Zeland s ekipom koju volim. Bit će to film koji će iznenaditi, ali istovremeno ostati blizak duhu trilogije. Ulazimo dublje u priču o Gollumu – odnosno o Sméagolu kakav je nekad bio.”

Film se razvija pod okriljem Petera Jacksona, Fran Walsh i Phillippe Boyens, a The Hunt for Gollum trebao bi biti prvi od dva nova filma iz Tolkienova svijeta u produkciji Warner Brosa. Osim Serkisa, navodno se pregovara i s Viggom Mortensenom (Aragorn) i Ianom McKellenom (Gandalf) – uz uvjet da ga zdravlje i godine ne spriječe.