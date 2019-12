Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Korak naprijed, pet natrag

Stvoriti slojevitog antagonista koji izaziva emocije nije lak zadatak, a Ghost Recon Breakpoint u tome uspijeva. No, to je jedini pozitivan pomak koji je napravio u odnosu na prethodnika

Ghost Recon Breakpoint Proizvođač/Izdavač Ubisoft Paris / Ubisoft Žanr TPS Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija Ryzen 3 1200 / I5-4460, 8 GB RAM, R9 280X / GTX 960 URL ghost-recon.ubisoft.com

Ghost Recon Wildlands nije bio idealna igra, ali ispod površine krio je složene i smislene mehanike koje smo imali prilike koristiti u svijetu ispunjenom zabavnim misijama s glavom i repom, jednako dobrim u solo ili kooperativnom modu. Od izravnog nastavka zbog toga smo imali velika očekivanja, pogotovo nakon nebrojeno mnogo najavljenih poboljšanja originalne formule najavljenih u pre-release fazi. No, visoka očekivanja nisu uvijek opravdana i lako se događa strmoglavi pad u surovu realnost.

Kooperativni način igranja Breakpoint čini ugodnijim iskustvom, ne mnogo, no ako ga želite igrati, odradite to upravo ovako

Breakpoint počinje baš onako kako bismo od takve igre očekivali – kreiranjem lika. Odabir nije baš nešto; doduše, osim što možemo odabrati spol i tako unijeti dio sebe u igru, sve su drugo više-manje šablonski izbori bez imalo osobnosti. Jedan od preseta glave čak je dostupan pod nazivom “Generic”, što u mnogočemu opisuje ukupno iskustvo kakvo Breakpoint nudi, iako to u trenutku kreiranja lika ne znamo. Igra nas nakon odabira lika transportira na divan izmišljeni otok kojim vlada zla korporacija. Otok je ogroman, ispunjen raznolikim sadržajima, i nakon što se oslobodimo okova forsiranih uvodnih misija te počnemo slobodno istraživati, pokazuje tragove briljantnosti iz prošlosti. No, sreća je kratkog vijeka.

Izviđanje i šuljanje prethodi svakom sukobu, no vrlo ćete brzo doći u situaciju da nije osobito potrebno, s obzirom na to da umjetna inteligencija nije najbistrija i lako joj je predvidjeti uzorke ponašanja

Nekoliko sati nakon početka igre, nakon kooperativne kampanje duge gotovo dva sata, u kojoj ostvarujemo ravno ništa, tranzicijom u solo igru ostajemo na mjestu na kojem smo okončali igru s prijateljem. Usred ničega, bez ideje kamo ići, zahvaljujući nejasnom sustavu navigacije. A i da znamo, nemamo kako. Pa hodamo. Usred planine, kilometar od najbliže ceste, srećemo dva NPC-ja kojima se pokvario motor. Suzdržavamo se od skippanja dosadnog dijaloga i krademo im motor, jedino prijevozno sredstvo koje imaju. Ubrzo shvaćamo kako se i nismo usrećili, jer dvokotačni stroj po snijegu pliva poput hoverboarda na močvari. Napokon srećemo neprijatelje, opet usred ničega. Krećemo u sukob, no puška iz nekog razloga nestaje iz ruku našeg lika. Upijamo metke poput spužve i krijemo se iza obližnjeg kamena kako bismo previli rane (jer to se sada može), no prijetnja se vraća, a animacija se ne može prekinuti. Pogibamo. Igra nas vraća na checkpoint, isti onaj s kojeg smo krenuli, da sve možemo ispočetka.

Centralni hub u špilji usred planine najzanimljivije je mjesto u igri – ovdje trgujemo, pronalazimo partnere za co-op i aktiviramo misije

Ovo nije iznimka, sličnih situacija mnogo je, pa motiva za nastavak ima sve manje. Ne pomaže ni dojam da su misije izrađene šablonski i kao na traci “štancane” sve dok je za njih bilo prostora ili dok developerima naprosto nije dosadilo. Odi na područje A, pronađi stvar B i pritom ubij određen broj neprijatelja. Varijacija je vrlo malo, pa čitava priča djeluje kao grind-fest. U neku ruku to i jest.

Vozila su ključan element gameplaya – i bolje, zato što je svaki objective neprirodno daleko od prethodnog

Iako bi se u načelu trebalo raditi o drugačijoj igri, Ghost Recon Breakpoint mnogo je toga, poput sustava lootanja i craftanja, posudio od Ubisoftove uspješnice The Division. U procesu kopiranja nešto se, doduše, izgubilo pa sakupljanje nove opreme u Breakpointu nema težinu kakvu ima u Divisionu, i oprema, osim estetskih, donosi malo drugih benefita. Istina, oružja s vremenom čine više štete, a nove hlače omogućuju nam da primimo metak ili dva više, no ozbiljnije logike u RPG elementima nema. Da nisu stavljeni u prvi plan, ovo ne bi bio problem, no ovako jest.

Postoje stvari koje Breakpoint radi dobro. Odličan antagonist, lijep svijet i solidan gunplay dobrodošli su, no ne i dovoljni da igru učine vrijednom vašeg vremena, osim ako ste ogroman fan serijala.