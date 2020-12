Activision kaže da je WoW: Shadowlands najbrže prodavana PC igra u povijesti

Prije malo više od dva tjedna izašla je ekspanzija Shadowlands za popularan i dugovječan Blizzardov MMO World of Warcraft. Novi sadržaji i priča igračima su postali dostupni 23. studenog, na datum kada je prije 16 godina izašao original koji je nakon svih tih godina ostalo najpopularnija igra u žanru. Koliko popularna? Toliko da je prema informacijama Activisiona srušen rekord prodaje.

Izdavač se danas pohvalio da je prvog dana prodano više od 3,7 milijuna primjeraka i da je time srušen rekord za najbrže prodavanu igru kojeg je na PC-u držala druga Blizzardova igra, Diablo III. RPG koji je izašao 2012. godine prvog je dana na računalima kupilo 3,5 milijuna igrača, pa ćemo pretpostaviti da bi sljedeći nastavak Đavla mogao opet preuzeti tron.

Shadowlands je osma ekspanzija, a Sylvanas Windrunner kriva je za otvaranje puta do zagrobnog života. Vi i svi ostali igrači dobili ste moći koje vam omogućuju da zakoračite u taj mračan svijet, a zadatak vam je istražiti što se događa i pomoći spasiti svijet. Uz novu priču i lokaciju koja se sastoji od pet zona, Blizzard je pripremio nove mehanike (Covenants i Infinite Dungeon), spustio level cap sa 120 na 60 i ponudio cijeli niz novih opcija za podešavanje izgleda likova.

World of Warcraft i sve ekspanzije možete igrati samo na računalima i isključivo putem Battle.neta. Najnovija se prodaje u tri verzije: Base košta 40 eura i uključuje samo ekspanziju, Heroic za 55 eura ubacuje još boost za leveliranje, leteći mount i kozmetički oklop, dok Epic Edition za 75 eura nudi još par drugih dodataka. Novi igrači mogu osnovu igru besplatno igrati do levela 20, nakon toga morate plaćati mjesečnu pretplatu. Više informacija o tome pronaći ćete na ovim stranicama, dok one službene za Shadowlands kriju sve što vas zanima o novoj ekspanziji.