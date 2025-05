Blizzard testira prilično velike izmjene u World of Warcraftu koje stižu u novoj nadogradnji

Nadogradnja koja je trenutno dostupna na javnim testnim serverima ponovno je potaknula šuškanja da se Blizzard napokon priprema dovesti World of Warcraft na konzole

Više od dvadeset godina World of Warcraft zabavlja mase i, premda nije popularan kao nekada, prema nekim informacijama ga trenutno igra preko sedam milijuna igrača, zbog čega Blizzard ima itekako dobar razlog nastaviti s daljnjim ulaganjem u njega. Tome u prilog idu stalne nadogradnje, od kojih je nova nedavno objavljena na javnim testnim serverima, a spomenuta donosi nekoliko zanimljivosti koje su nam zapele za oko.

Među prvima je nova ekstremna težina za šest solo ekspedicija u posljednjoj ekspanziji The War Within, zatim Lorewalking zadaci koji će nove igrače upoznati s nekim važnim događajima iz povijesti ove igre na interaktivni način, te mogućnost liječenja jednostavnim paljenjem logorske vatre. Možda ne zvuči kao nešto ekstremno, no gledamo li koliko NPC-a u ovom svijetu prodaje običnu hranu namijenjenu upravo tome, njihova prisutnost postaje potpuno nevažna.

Ipak, najzanimljiviji nam je AI asistent u borbama koji će za igrače biti opcionalan izbor. Ne sumnjamo da će ga neki iskoristiti za učenje pravilnog rasporeda izvršavanja akcija u borbama, dok će se drugi za njega odlučiti čisto iz razloga što kroz sve te silne sadržaje žele proletjeti bez previše razmišljanja. Naime, aktiviranjem asistenta pojavit će se tipka koja zamjenjuje sve ostale, a njezinim pritiskanjem računalo će odlučivati o pravilnom rasporedu napada, dok je na igračima samo izbjegavanje protivničkih akcija. Prema prvim videima popularnih streamera, asistent radi praktički savršeno i izvršava rotacije akcija točno onako kako bi ih koristili najiskusniji igrači.

Premda nam se osobno uvrštavanje takve mogućnosti ne sviđa, jer dodatno pojednostavljuje igrivost koja je već godinama za igrače koji ne namjeravaju igrati najteže tamnice i raidove ionako jednostavna, moguće je da Blizzardu otvara put prema konzolama. Naime, svako malo krenu glasine o mogućem prebacivanju igre na konzole, no najveći kamen spoticanja je, barem dosad, bilo upravo brzo korištenje mase tipki, što je na konzolama nemoguće izvesti u kratkom vremenu. Doduše, moguće je korištenjem dodatne tipkovnice i miša, no vrlo malo vlasnika konzola ih posjeduje – osobno ne znamo nikoga! Vezanjem svih akcija na samo jednu i ta prepreka nestaje, pa ostaje da vidimo hoće li Blizzard konačno World of Warcraft predstaviti milijunima novih potencijalnih pretplatnika.