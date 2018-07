Akcijska avantura Darksiders III izlazi krajem studenog

Igrači su do sada kroz serijal Darksiders imali priliku zaigrati kao dva jahača apokalipse - u originalu kao War, u nastavku kao Death - a početkom svibnja prošle godine je THQ Nordic objavio kako će oživjeti serijal i kako će igrači moći zaigrati kao Fury. Nakon same objave, ni izdavač ni razvojni tim Gunfire Games nisu objavili nikakve detalje te su čak preskočili ovogodišnji sajam E3.

Jučer je ljubiteljima serijala i onima koji će to postati stigla lijepa vijest, budući da je THQ Nordic objavio datum izlaska i predstavio različite verzije koje je već sada moguće kupiti. Igrači će moći postati Fury 27. studenog ove godine, a ovisno o tome što im je draže, moći će zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One.

Darksiders III moguće je kupiti u četiri verzije: standardna, Deluxe, Collector's i Apocalypse. Prva se prodaje po cijeni od 59,99 eura i uključuje osnovnu igru uz ekskluzivan set oklopa za glavnu junakinju za one koji odrade predbilježbe. Deluxe verzija uz te dvije stvari za 69,99 eura još sadrži i dva DLC-a koje će igra nakon izlaska dobiti te soundtrack za PC verziju, dok će konzolaši igru moći zaigrati 24 sata prije nego što ona postane dostupna drugim igračima.

Izdavač je za ljubitelje serijala pripremio čak dvije kolekcionarske verzije. Prva, imena Collector's Edition, prodaje se po cijeni od 149,99 eura i sadrži figuru Fury veličine 30 centimetara, knjigu s umjetninama, Steelbook i kutiju u kojoj sve to stoji. Apocalypse Edition košta čak 399,99 eura, a u kutiji veličine 117 centimetara nalaze se veliki poster za zid, četiri figurice (War, Death, Vulgrim, Fury), ogrlica, Steelbook, knjiga s umjetninama, soundtrack, igra i oklop za Fury kozmetičke prirode. THQ je za obje verzije pripremio video uratke, a oni izgledaju ovako:

Kroz Darksiders III se igrači opet vraćaju na zemlju koja nije baš u najboljem stanju, a zadaću koju je Fury dobila je uništavanje Sedam smrtnih grijeha. Poziv joj je uputio Charred Council, a glavna će junakinja proći kroz raj, pakao i sve između kako bi svoju zadaću ispunila. Za razliku od braće, ona je čarobnjak, pa će tijekom igre mijenjati formu, moći i oružja. Kao i prijašnji nastavci, radi se o akcijskoj avanturi s hack and slash borbom uz dodatak zagonetki i bosseva.

Sve što je razvojni tim do sada bio spreman podijeliti o ovoj igri nalazi se na službenim stranicama, a ako želite odraditi predbilježbe na računalima to možete napraviti ili na GOG-u ili na Steamu. Kao i prvi prikaz igre, IGN je opet imao čast prikazati novi gameplay video, pa ako želite vidjeti kako to izgleda bacite oko na video ispod teksta.