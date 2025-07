Druckmann se povlači iz serije The Last of Us i vraća se igrama

Neil Druckmann, koautor serije "The Last of Us", prepušta vodstvo druge sezone Craigu Mazinu, a on se vraća u Naughty Dog i razvoju videoigara

Neil Druckmann, jedan od ključnih kreativnih umova iza iznimno uspješne franšize videoigara "The Last of Us" i suautor istoimene HBO-ove televizijske serije, najavio je svoje povlačenje iz aktivnog sudjelovanja u produkciji serije. Ovu je odluku donio kako bi se u potpunosti posvetio razvoju budućih projekata unutar svog matičnog studija, Naughty Dog. Druckmann je zajedno s Craigom Mazinom adaptirao priču iz igre za televiziju, a u prvoj sezoni obnašao je ulogu suautora, izvršnog producenta te je čak i režirao jednu epizodu.

Obožavatelji franšize nagađaju kako bi ovo moglo značiti da je u pripremi novi nastavak popularne igre, iako za to još nema službene potvrde.

Budućnost franšize "The Last of Us" tako se razvija na dva paralelna kolosijeka, s televizijskom adaptacijom koja nastavlja svoj put i novim igrama koje su sada bliže realizaciji.