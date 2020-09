Ako se volite igrati sa željeznicom, trenutno je Railway Empire besplatan na Epic Games Storeu

Railway Empire i Where The Water Tastes Like Wine besplatni na Epic Games Storeu, Isle of Siptah je novi masivni dodatak za Conan Exiles, The Falconeer dobio datum izlaska

Tjedna smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu je događaj koji nam se uvukao među redovite obveze, pa tako od jučer do idućeg četvrtka na spomenutom servisu imate priliku besplatno prisvojiti (i zadržati zauvijek!) Railway Empire i Where The Water Tastes Like Wine. Survival masovka Conan Exiles već idući tjedan dobiva novu ekspanziju koja će isprva biti etiketirana kao early access projekt, a fantazijska letačka arkada The Falconeer bi se trebala pojaviti u prodaji 10. studenog.

Railway Empire/Where The Water Tastes Like Wine

Premda smo se tajkunskom simulacijom na temu izgradnje željezničkog poslovnog carstva bavili početkom 2018., ista je u verziji za PC od jučer postala dostupna i na Epic Games Storeu. Povodom tog sretnog događaja, Epic i Kalypso Media su Railway Empire odlučili uvrstiti u ponudu besplatnih tjednih izdanja, što drugim riječima znači da do 17. rujna imate vremena uvrstiti je u svoje kolekcije.

Sama igra je smještena u SAD i započinje početkom 19. stoljeća, što nas vodi u niz povezanih misija tijekom kojih ćemo širiti naše poslovno carstvo, povezivati gradove i industrije, te po svoj prilici, završetkom svake godine gomilati virtualne zelembaće za daljnja ulaganja. Osim izvorne igre koja je besplatna, igračima je dostupan i niz dodataka koje mogu dokupiti i preseliti poslovanje u druge zemlje na drugim kontinentima, a detalji o svemu slijede ovdje.

Nekako u isto vrijeme kad i Railway Empire, na tržište je izbačen Where the Water Tastes Like Wine. Riječ je o narativnoj avanturi koja je također trenutno besplatna, a u istoj ćemo putovati SAD-om tijekom Velike depresije, slušati priče lokalnih žitelja i prenositi ih drugima.

Priče su ujedno sredstvo napretka kroz igru obzirom da će nam se za ispričane priče drugi likovi koje sretnemo postupno otvarati i prenijeti nam vlastite koje dijelimo dalje. Na putovanju valja pripaziti na osnovne životne potrebe poput gladi i umora za što će nam biti potreban novac, baš kao i za brži transport, iako isti može biti i besplatan u slučaju autostopiranja ili švercanja u teretnim vagonima kompozicija. U svakom slučaju zanimljiv koncept kojeg vrijedi isprobati.

Conan Exiles: Isle of Siptah

Ekipa Funcoma je najavila kako 15. rujna planiraju pokrenuti early access nove ekspanzije Isle of Siptah za survival MMO Conan Exiles. Spomenuti dodatak je prema njihovim riječima jedan od najmasivnijih do sada, a otvara potpuno novo područje u kojem svi igrači kreću od nule. Otok Siptah je nakrcan novim tamnicama, kampovima, divljim zvijerima i magičnim likovima koji stvaraju nove podanike.

Igrači će moći koristiti portale za prizivanje NPC-a iz izvornika, dok će za izgradnju raznih građevina poslužiti dva nova arhitektonska seta. U svrhu promocije, Conan Exiles je moguće besplatno zaigrati putem Steama tijekom ovog vikenda, a prema planu, Isle of Siptah će u programu ranog pristupa provesti pet do šest mjeseci, tijekom kojih će autori uklanjati bugove i polirati igrivost, ali i periodički podizati cijenu ekspanzije, pa ukoliko već sada znate da ćete se ovom masovkom baviti još neko vrijeme, nije loše ugrabiti je odmah u utorak.

The Falconeer

Izdavačka kuća Wired Productions i developer Tomas Sala su objavili kako 10. studenog u prodaju kreće The Falconeer. Odabir datuma ne iznenađuje obzirom da je spomenuti naslov predviđen za PC i Xbox One, kao i za Xbox Series X/S, novu Microsoftovu konzolu koja će na taj dan postati dostupna. Iako je riječ o letačkoj arkadi, moramo naglasiti da u ovom slučaju letimo na leđima ogromnih naoružanih ptica podijeljenih u nekoliko kategorija koje vremenom možemo nadograđivati kako bismo uspješnije istraživali tajne ovog otvorenog svijeta, rješavali zadatke, pridruživali se frakcijama i tako redom.

Valja spomenuti kako je The Falconeer proizvod jednog čovjeka, Tomasa Sala, koji započeo karijeru izradom egzotičnih modova za Skyrim i pomogao u izradi vizualno unikatnih naslova kao što su Rekt! (iOS/Switch), SXPD (iOS) i TrackLab (PSVR).