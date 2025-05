Imate još dva dana da besplatno preuzmete Dead Island 2

Dead Island 2 je besplatan na Epic Games Storeu do 22. svibnja - iskoristite priliku i pospremite igru u vašu biblioteku potpuno besplatno!

Ako tražite novu kooperativnu igru za igranje s prijateljima, nemojte propustiti Dead Island 2, koji je trenutačno potpuno besplatan na Epic Games Storeu do 22. svibnja, odnosno još samo dva dana.

Iako Epic Games Store svakog tjedna nudi besplatne igre, počesto su to indie naslovi, no povremeno iznenade visokobudžetnom igrom. Dead Island 2, akcijska RPG zombi pucačina iz prvog lica, nudi co-op iskustvo za do tri igrača u postapokaliptičnom Los Angelesu, prepunom zombija i krvave zabave.

Uz osnovnu igru, Dead Island 2 nudi i dodatne sadržaje – uključujući dvije ekspanzije (Haus i SoLA) koje donose dodatnu priču, nove lokacije, oružja i zadatke. Trenutačno su dostupne po sniženoj cijeni (9,59€ za obje), ali i bez njih, osnovna igra pruža minimalno 16 sati zabave (prema HowLongToBeat).

Ako ste redovito preuzimali besplatne igre s Epic Games Storea, vaša biblioteka je već zasigurno bogata. No Dead Island 2 svakako zaslužuje posebno mjesto, pogotovo ako tražite igru u kojoj možete tamaniti zombije s društvom i pritom se dobro zabaviti – a da ne potrošite ni centa. Ne zaboravite – osim Dead Islanda 2, trenutačno je besplatno dostupan i Happy Game, a nakon 22. svibnja obje igre zamjenjuju tri misteriozna naslova.