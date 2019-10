Alan Wake's American Nightmare i Observer besplatni u Epic Games Storeu

Svi igrači koji se zapute u Epic Games Store mogu, kao i posljednjih nekoliko mjeseci, svakog tjedna proširivati svoju kolekciju preuzimanjem besplatnih naslova koje Epic u dogovoru s timovima i izdavačima nudi. Budući da je Noć vještica sve bliže, i ovaj i idući tjedan se nude zastrašujuće igre.

Epic je prije par mjeseci igračima ponudio Remedyjevu igru Alan Wake, a sada možete preuzeti Alan Wake's American Nightmare. Ne radi se o direktnom nastavku, već samostalnom iskustvu koje je donijelo novu priču, oružja, mehanike i lokacije u Arizoni, uz poseban Arcade mod u kojem pokušavate preživjeti do jutra i ostvariti što bolji rezultat ako se želite nadmetati s prijateljima. Ova je igra prošla lošije od originala, ali se svejedno radi o solidnom iskustvu.

One koji vole horor i cyberpunk tematiku vjerojatno će zanimati Observer, jedna od nekolicine igara u istom žanru za koje je zaslužan Bloober Team. Vaše ime je Dan Lazarski, a posao koji radite glasi "elitni neuralni detektiv". Službena titula ista je kao i naziv igre, dok vam je zadaća hakiranje i ulaženje u umove osumnjičenika. Zato što proživljavate njihove najveće strahove dok istražujete te nestabilne umove, počinjete preispitivati svoju stvarnost i razum.

Ponuda vrijedi do idućeg četvrtka kada će ove naslove zamijeniti dva nova. Prvi je još jedan horor Bloober Teama i onaj po kojem ih je upoznao veći broj igrača, Layers of Fear, a drugi je za one koji vole mozgalice s pogledom iz prvog lica, Q.U.B.E. 2. Do sada ste vjerojatno zapamtili da svakog tjedna u Epicovoj trgovini možete preuzimati nove igre, ali ćemo vas svejedno podsjetiti kada se ponuda promijeni.