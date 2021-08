Amazonova masovka New World (ponovo) odgođena

Amazon Games, izdavačka kuća orijentirana na mobilno tržište, je 2016. na TwitchConu prilično bombastično obznanila svoj ulazak među ozbiljne igrače najavivši tri igre za PC. Breakaway, timski borbeno-nogometni naslov se vukao po medijima dvije godine prije no što je otkazan, dok je pucačina Crucible uistinu objavljena u svibnju 2020. da bi nakon samo mjesec dana bila vraćena u stadij zatvorenog beta testiranja, te naposlijetku u potpunosti otkazana u listopadu. Ostao im je samo New World, masovka u koju polažu mnogo nade i koju smo trebali zaigrati 31. kolovoza, no prema posljednjoj objavi na Twitteru, ipak ćemo je pričekati dodatnih mjesec dana.

Ovo nije prva odgoda za New World, čega su svjesni i sami developeri, no navodno je nužna zbog brojnih nedostataka koji moraju biti ispravljeni u vrlo kratkom vremenu. Prisjetimo se, izvorno je New World bio zakazan za svibanj 2020., kao i ranije spomenuti Crucible, da bi naknadno bio odgođen za kolovoz iste godine, pa za proljeće 2021., zatim kolovoz tekuće, a od jučer znamo i da je 28. rujan odabran kao novi datum izlaska. U svom izvješću developeri navode kako im je želja igračima predstaviti što savršeniji proizvod, no za to će trebati i dodatno vrijeme obzirom da su tijekom zatvorene bete dobili masu povratnih informacija koje su ukazivale na potrebne prepravke i poboljšanja.

Kad već spominjemo zatvorenu betu, recimo i kako je ista započela 20. srpnja ove godine i trajala do 2. kolovoza, a zanimljivost su i incidenti s grafičkim karticama RTX 3090 tvrtke EVGA. Naime, već drugi dan je popularni YouTuber Jason Langevin (JayzTwoCent) na svom kanalu objavio video u kojem je upozorio da beta New Worlda uparena s EVGA grafičkom RTX 3090 može dovesti do fizičkog oštećenja kartice, a i sami vjerojatno znate koliko takvo čudo u današnje vrijeme košta. Problem je navodno u uvodnom sučelju koje nije imalo limitirane FPS-ove, pa su grafički procesori izračunavali preko 9.000 sličica u sekundi što ne bi bio problem da se aktivirala zaštita na samim karticama, što kod nesretnih EVGA nije bio slučaj i došlo je do nepovratnog oštećenja. Sreća u nesreći, EVGA je priznala da su odgovorni za sigurnosni propust na svom proizvodu i ponudili zamjenu bez ikakve naknade svima koji su svoje skupo plaćene igračke spalili New Worldom.