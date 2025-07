Wargamingova mech pucačina Steel Hunters će živjeti još samo tri mjeseca

Prošlogodišnji Game Awards je donio niz uzbudljivih najava među kojima je bila i ona za Steel Hunters, Spomenuta free-to-play pucačina je novi projekt Wargaminga, tvoraca hitova kao što su World of Tanks i World of Warships, no u ovom slučaju developeri su se poigrali s PvPvE mehanikama koje su na papiru zvučale zanimljivo, no nakon što je prije tri mjeseca igra krenula u program ranog pristupa i okupila tek par tisuća igrača, postalo je jasno da nešto opako ne valja.

Dapače, umjesto da se zajednica povećava, ubrzo je broj igrača pao na par stotina, da bi jučer bio zabilježen maksimum od samo 97 igrača u isto vrijeme. Govorimo dakako o statistikama Steama i brojke su vjerojatno nešto više s obzirom da je Steel Hunters, kao i sve njihove igre, igriv i putem zasebnog Wargamingovog klijenta. Ipak, u jučerašnjem priopćenju, autori su objavili kako su zaključili da je daljnji razvoj neodrživ, pa će serveri biti dostupni u naredna tri mjeseca, do 8. listopada, kada će i ugasiti i zatvoriti ovo ne baš slavno poglavlje.