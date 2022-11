Assassin's Creed Valhalla uskoro dobiva posljednju nadogradnju, ali ne i New Game +

Objavljen 20. studenog 2020., Assassin's Creed Valhalla je najopsežniji nastavak serijala koji se bavi drevnim sukobom između dvije tajne organizacije. Ne samo da je izvorna Valhalla bila masivna, već se Ubisoft svojski potrudio i objavio nekoliko velikih ekspanzija, kao i masu manjih kojima je nadograđivao i upotpunjavao priču o Eivoru što je u ovaj prekrasan, ali istovremeno i brutalan svijet, privuklo preko 20 milijuna igrača. Tako su u prvoj godini proširili originalnu priču i dodali više sadržaja, dok nas je ekspanzija Wrath of the Druids odvela u misterioznu Irsku.

Developeri su nam priuštili isprobavanje naučenog kroz niz izazova, pljačkaške pohode rijekama i rješavanje drevnih misterija i zagonetki, kao i prigodne festivale Yule, Ostara, Sigrblot i Oskoreia. U toj prvoj godini smo sudjelovali i u opsadi Pariza u jednoj od najznačajnijih vikinških bitaka, otkrivali povijest ovih sjevernjačkih ratnika putem edukativnog Discovery Toura: Viking Age, te se susreli s Kassandrom iz Odysseya u zasebnoj priči. Drugu je pak godinu obilježio dodatak Dawn of Ragnarök koji nam je priuštio istraživanje Svartalfheima, a kasnije i Niflheima objavom Forgotten Sage.

Ipak, svemu dobrom dođe kraj, pa tako i novim sadržajima za ovaj, sada već pune dvije godine, "stari" naslov. U svom novom obraćanju javnosti, Ubisoft je naime obznanio kako će 6. prosinca objaviti posljednju nadogradnju verzije 1.6.2 čiji će središnji dio biti zaključak priče The Last Chapter. Kako bi mu mogli pristupiti, igrači moraju imati završenu glavnu priču, sporedne priče u Asgardu i Jotunheimu, naselje na petom stupnju razvoja s izgrađenim barakama Jomvikinga, te eliminirane sve mete suparničkog reda uz razotkrivanje njihovog vođe.

Iako je kraj puta bio očekivan, zajednica se nadala kako će Ubisoft, ako već ne ranije, onda u toj posljednjoj nadogradnji omogućiti New Game + način igranja kojim bi igrači mogli krenuti iznova uz naučene sposobnosti, što nije rijetka praksa u igrama ovog tipa. Ipak, Ubisoft smatra kako je Valhalla po svojoj strukturi vrlo različita od svojih prethodnika, te iako su uistinu željeli napraviti opciju New Game +, u stadiju planiranja su uočili kako im takva struktura daje vrlo ograničene opcije da novi prohod naprave unikatnim i sa zadovoljavajućim nagradama. Stvarno šteta obzirom da se u ovoj igri uistinu ima što vidjeti i odigrati, no čekamo daljnja poglavlja ovog besmrtnog serijala.