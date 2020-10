Besplatne igre, Halloween rasprodaja, odgode Ubisoftovih igara i datum izlaska za WoW: Shadowlands

U ovom kratkom pregledu vijesti iz igraće industrije imamo par dobrih i jednu lošu. Da se riješimo one loše odmah, ako ste se radovali novom nastavku u serijalu Far Cry i spin-offu Rainbow Sixa, obje ćete igre morati duže čekati zato što je Ubisoft odgodio izlazak. S druge strane, opet možete besplatno proširiti svoju kolekciju u Epic Games Storeu, nabaviti koju novu igru ili isprobati koji demo u sklopu Halloween rasprodaje na Valveovom servisu, a ako ste s nestrpljenjem čekali ekspanziju Shadowlands za World of Warcraft, ona stiže krajem studenog.

Epic besplatno dijeli Blair Witch i Ghostbusters

Nakon što su tjedan dana dijelili dvije koje se uklapaju u mjesec kada izlaze zastrašujuća iskustva ili ona s tematikom Noći vještica, Epic je isto odlučio napraviti i ovog tjedna. Svi igrači koji imaju korisnički račun na njihovom servisu do idućeg četvrtka opet mogu proširiti svoju kolekciju s dvije igre, jednom koja je u žanru horora i drugom koja je opuštenija.

Obje su igre temeljene na poznatim filmovima. Iza Blair Witch stoji tim koji se u zadnje vrijeme bavi isključivo hororima, Bloober Team, a svi koji uskoče u taj survival horor će kao bivši detektiv kojeg prati vjerni pas istražiti šumu u kojoj je nestao dječak. Ako niste raspoloženi za jezive prizore, možete preuzeti akcijsku avanturu Ghostbusters: The Video Game Remastered i kroz kampanju za jednog igrača loviti duhove.

Uz to što dijele igre, u trgovini je još uvijek aktualna Halloween rasprodaja u kojoj se po sniženim cijenama ne prodaju samo zastrašujuće igre, nego većina kataloga koji Epic ima. Ako vam je ostao koji kupon iz prijašnjih rasprodaja, još uvijek ga možete iskoristiti, a vremena za kupovinu igara po povoljnijim cijenama imate do 5. studenog.

Valve pokrenuo svoju Halloween rasprodaju

Za razliku od Epica, Halloween rasprodaja koju je danas pokrenuo Valve snizila je uglavnom horore i igre sa "jezivim temama", a izdvojili su i igre koje imaju posebne Halloween eventove. Ovog puta na Steamu nema nikakvih događanja za skupljanje bedževa, karata i sličnih stvari koje Valve inače zna raditi, ali su u svoj Points Shop ubacili neke nove stvari za uređivanje profila i korištenje za vrijeme chata s prijateljima.

Na popustu se našao velik broj igara, pa ćemo izdvojiti neke ponude: akcijski RPG Remnant: From the Ashes prodaje se za 19,99 eura, Capcom je snizio sve igre u serijalu Resident Evil, pa se dvojka prodaje za 15,99 eura i trojka za 29,99 eura, Control možete nabaviti za 27,99 eura, Vampyr za 11,99 eura, Dead By Daylight besplatno igrati dok traje rasprodaja i nabaviti ga za 7,99 eura, Doom Eternal se prodaje za 29,99 eura, Outlast košta 2,51 euro, Little Nightmares se prodaje za 3,99 eura i Inside za 6,79 eura.

Cijelu ponudu možete sami proučiti na ovim stranicama, a rasprodaja traje do 2. studenog u 19 sati. Osim kupovine, ima i solidan broj igara s demo verzijama za isprobavanje, pa možete svašta pronaći ako vam se istražuje.

Ubisoft je odgodio Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine

Razvoj igara za vrijeme pandemije postao je malo teži i developeri koji rade od kuće imaju kompliciraniji posao. Zbog toga je dosta igara ove godine bilo odgođeno, a isto se sada dogodilo i s dva nadolazeća naslova na kojima radi Ubisoft. Za vrijeme razgovora s investitorima, francuski izdavač naveo je upravo probleme razvoja igara zbog COVID-a 19 i promijenio datume izlaska za Far Cry 6 i Rainbow Six Quaranitne.

Oba naslova sada idu u karantenu minimalno do travnja 2021. godine. Rainbow Six spin-off trebao je izaći ove godine, dok je šesti nastavak u popularnom FPS serijalu bio zakazan za 18. veljače. Iako je Quarantine najavljen u 2019. godini, još uvijek nema puno informacija o tome kakva će igra biti, dok se o Far Cryju 6 Ubisoft više raspričao - znamo da ćemo biti u pokretu otpora u državi u kojoj zbog diktatora počinje građanski rat, da su veliki naglasak stavili na priču i da planiraju razna poboljšanja u gameplayju i izgledu igre. Ako želite pratiti razvoj za Quarantine, bacite oko ovdje, dok se sve informacije za Far Cry 6 nalaze na ovim stranicama.

World of Warcraft: Shadowlands ima datum izlaska

Da nije došlo do odgode, ljubitelji World of Warcrafta bi već dva dana istraživali novu ekspanziju imena Shadowlands. Kako se zbog korone ove godine već odgodilo svašta, isto se dogodilo i s ovom ekspanzijom, ali je Blizzard danas objavio radosnu vijest. Istraživanje obitavališta umrlih duša započet će 23. studenog, a svi koji žele mogu već neko vrijeme preuzimanjem zakrpe promijeniti i podesiti svoje likove kako bi bili spremni kada novi sadržaji stignu.

Dok Shadowlands ne izađe, tim će se baviti poliranjem i dorađivanjem sadržaja, a Scourge Invasions će započeti 10. studenog. Igrači će imati dva tjedna za ubijanje hordi Undead beštija u Azerothu i upoznati se s pričom, a nakon izlaska ekspanzije, igrači će prvi raid dvorca Nathria čekati do 8. prosinca. Uz vijest o novom datumu objavljen je i novi trailer, a sve ostale detalje o ekspanziji možete pročitati na ovim stranicama.