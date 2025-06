STeam – inovativna izvannastavna aktivnost u Splitu

Pred prepunom dvoranom Hrvatskog doma u Splitu učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola predstavili su rezultate svog sudjelovanja u projektu STEam – izvannastavne aktivnosti nastale u suradnji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), pod vodstvom dr. sc. Zrinke Ristić Dedić i dr. sc. Borisa Jokića, te A1 Hrvatska, uz podršku Grada Splita. Projekt ima za cilj jačanje interesa i aspiracija mladih, osobito djevojčica, prema STEM područjima kroz kreativne i interdisciplinarne sadržaje.

Učenici su kroz svoje projekte pokazali iznimnu kreativnost i angažiranost u rješavanju aktualnih društvenih i okolišnih izazova. Predložili su inovativna rješenja za klimatske promjene, smanjenje zagađenja mora te načine života bez otpada. Također su istraživali kako tehnologija utječe na glazbu, a kako glazba, tjelesna aktivnost i pravilna prehrana mogu doprinijeti mentalnom zdravlju mladih. Osim toga, bavili su se astronomijom i fotografijom, a u suradnji sa stručnjacima razvili su i vlastite prirodne kozmetičke preparate na bazi mediteranskog bilja.

Projekt je pokazao koliko su interdisciplinarni pristupi važni u obrazovanju te kako mogu potaknuti mlade na razmišljanje, suradnju i stvaranje rješenja za budućnost.

Danas smo vidjeli 13 izvrsnih prezentacija učenika, koji su svojim radom i kreativnošću predstavili rješenja primjenjiva u svakodnevnom životu. Učenici su, ne samo razvijali svoje vještine i inovativnost, već su istražili i upoznali brojne mogućnosti koje im se pružaju u obrazovanju uz primjenu tehnologije. Cilj ove izvannastavne aktivnosti je podići aspiracije kod djevojčica za STEM zanimanja i njihov interes za sudjelovanje potvrđuje da stvaramo siguran prostor u kojem učenici otkrivaju vlastite potencijale, razvijaju kritičko razmišljanje i uče da STEM nije rezerviran za nekolicinu već se u njemu mogu pronaći svi – izjavio je dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

Izvannastavna aktivnost STeam proizašla je iz spoznaja A1 STEMfemme Junior istraživanja o rodnim razlikama u karijernim aspiracijama kojeg je proveo IDIZ u razdoblju od 2021.-2024. godine. Prema navedenom istraživanju STEM zanimanja među najpoželjnijim su zanimanjima za učenike osmih razreda osnovnih škola, a ističu se ona u području biomedicine i zdravstva, računarstva te elektrotehnike i strojarstva. Ono što zabrinjava je što četvrtina učenika na kraju osnovne škole nema jasnu viziju o tome što žele raditi u životu te je potrebno bolje informiranje i savjetovanje učenika o mogućnostima obrazovanja i zanimanjima. Ključni rezultati istraživanja ukazuju da tijekom osnovnoškolskog obrazovanja raste interes prema STEM područjima rada i kod djevojčica i kod dječaka, ali postoje jasne rodne razlike

U A1 Hrvatska vjerujemo u snagu znanja i tehnologije, ali još više vjerujemo u mlade ljude koji će oblikovati budućnost. Zato smo pokrenuli STEMfemme Jr projekt s Institutom za društvena istraživanja, jer želimo da baš svi, bez obzira na spol, imaju jednake prilike u svijetu tehnologije i znanosti. Osim toga, mi snažno ulažemo u društvo znanja i ovaj projekt nije samo još jedna izvannastavna aktivnost. To je putovanje u svijet ideja, eksperimentiranja i otkrića. Putovanje u kojem učenici, a posebno učenice, dobivaju priliku da istraže sve ono što STEM područja nude: od programiranja do robotike, od znanstvenih eksperimenata do digitalne umjetnosti – izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska.

Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija

U izvannastavnoj aktivnost STeam je ove školske godine sudjelovalo 170 učenica i učenika iz 13 splitskih osnovnih škola, a projekt se zasada provodi jedino u Splitu i to drugu godinu zaredom.