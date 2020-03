Besplatni Call of Duty: Warzone ima sada i solo mod, festival na Steamu uz hrpu demo verzija igara

Osim što je Sony danas otkrio tehničke specifikacije svoje konzole u veoma tehničkoj i stručnoj prezentaciji usmjerenoj isključivo na hardver, oni koji igraju battle royale mod za Call of Duty više ne moraju računati na vještine svojih prijatelja. Activision je pripremio solo mod za sve one koji žele pokušati biti najbolji od 150 igrača. Uz ovu besplatnu multiplayer pucačinu možete besplatno preuzeti i Goat of Duty. Sličan princip, samo deathmatch i to s kozama. Još jedna besplatna igra koja se nudi je Football Manager 2020, a ako želite vidjeti što vas iz indie svijeta čeka ove godine, na Steamu se održava Game Festival koji nudi gotovo 60 demo verzija svakakvih iskustava. Osim toga, kruže glasine da ćemo zaigrati nastavak na Tales from the Borderlands, te su van festivala Trials of Mana i Moving Out dobili svoje demo verzije.

Call of Duty: Warzone dobio solo mod

Prošlog utorka izašao je battle royale mod za novi Call of Duty, imena Warzone, kojeg je Activision odlučio odvojiti od novog izdanja Modern Warfarea i svim igračima ponuditi besplatno. Osim što ovaj dugovječni serijal pucačina ima velik broj fanova, sigurni smo da je taj potez pomogao da u malo više od tjedan dana igru preuzme i zaigra više od 15 milijuna igrača.

Prvi i jedini mod u kojem ste do sada mogli igrati bio je u timovima od tri igrača, a sada možete pokušati biti najbolji virtualni vojnik sami. Pravila se nisu u odnosu na drugi mod puno promijenila – i dalje ćete uskakati na mapu iz padobrana samo s pištoljem i šakom metaka, a tim je pripremio upute za igrače putem službenog bloga.

Ukratko, najvažnije vam je skupljati opremu koja će vam omogućiti da lakše dođete do informacija (Recon Drone, Heartbeat Monitor i UAV), završit ćete u Gulagu kako god okrenuli i imate samo jednu šansu za izaći iz tog područja na mapi, veću važnost ima odrađivanje Contractsa za skupljanje novaca, kada nekog ubijete provjerite da li je zbilja mrtav zato što postoji Self-Revive Kit i za kraj su napomenuli da iz svakog Solo iskustva možete nešto naučiti.

Call of Duty: Warzone možete besplatno preuzeti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a više detalja o tome koliko vam treba slobodnog prostora (puno), koji su sistemski zahtjevi i kako točno izgleda ovo iskustvo pronaći ćete na službenim stranicama.

Na Steamu se održava novi festival igara, dostupno gotovo 60 demo verzija

Geoff Keighley, čovjek koji je zaslužan za dodjelu nagrada The Game Awards i koji je prije tri mjeseca uz pomoć raznih developera i Valvea organizirao prvi Steam Game Festival, jučer je najavio kako nas čeka novo izdanje festivala u kojem će svi zainteresirani igrači moći preuzeti i isprobati više od 40 igara. Kada je pokrenut prvi Game Festival, rečeno nam je da on namijenjen svima koji ne mogu fizički odlaziti na konferencije i čekati u redovima za zaigrati nove projekte koje pripremaju razni timovi. Ovaj prvi, koji se održao sredinom prosinca, trajao je samo dva dana i ponudio 14 demo verzija za igre, među kojima je bio i System Shock remake.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020

Budući da je ideja bila dobro prihvaćena i da sada ljudi više vremena provode doma, ponuda je značajno proširena i festival će trajati duže. Ako se zaputite na Steam od danas do 23. ožujka možete vidjeti na čemu rade timovi koje su svoje projekte trebali prezentirati na ovogodišnjem izdanju sajma GDC koji je radi koronavirusa otkazan.

Mi ćemo izdvojiti neke koje su nam se dopale: vožnja taksija u cyberpunk gradu Cloudpunk, skejterska igra s pticama Skatebird, logička igra Superliminal (koja je dostupna za igranje putem Epic Games Storea), avantura i RPG o zagrobnom životu Spiritfarer, preživljavanje u samoći s odabranikom/odabranicom u RPG-u Haven, logičku igru Filament, simulaciju u kojoj se bavite vinarstvom Hunderd Days – Winemaking Simulator, boss rush Eldest Souls koji je jučer najavljen za vrijeme Nintendo Indie World prezentacije, akcijsku igru u stilu stripova Liberated i spoj strategije, RPG-a i avanture Curious Expedition 2.

Preporučujemo vam da cijelu ponudu pogledate sami, a budući da će sve demo verzije biti kratke, ako imate dovoljno vremena vrlo vjerojatno možete preuzeti i isprobati svaku.

Goat of Duty možete preuzeti besplatno do kraja mjeseca

Za one koji su raspoloženi za multiplayer napucavanje, ali žele nešto neozbiljnije trenutno mogu besplatno preuzeti i Goat of Duty. Ova Early Access pucačina izašla je sredinom srpnja prošle godine i do sada je prikupila dobre ocjene od onih igrača koji su je na Steamu nabavili, pa ako vas zanima Deatchmatch mod s kozama, možete je dodati u svoju kolekciju.

„Okej, priznat ćemo. Nema ovdje nikakve priče. Vi ste koza koja je do zubiju naoružana (dobro, do rogova). Postoje druge koze koje vas žele ubiti. Nije uopće komplicirano. Odite i pokažite im svima koliko ste opasni“, kaže razvojni tim koji je pokušao smisliti neku priču, ali brzo odustao. U mečevima može sudjelovati između dvije i deset koza, a uz Deathmatch postoji još Herd Wars, odnosno Team Deathmatch, kao i novi mod Fus Ro Arena. Ponuda vrijedi do 31. ožujka u 19 sati, a sve što morate napraviti je imati korisnički račun na Steamu i posjetiti ove stranice. Sve ostalo o meketavoj makljaži možete potražiti na službenim stranicama.

Tales from the Borderlands dobiva nastavak?

Igraća industrija ne bi bila toliko dražesna da konstantno ne cure informacije prije nego što su službeno objavljene, a danas su nas putem Reddita dočekale nepotvrđene informacije o novoj verziji humoristične avanture smještene u poznatom svijetu, Tales from the Borderlands, kao i o navodnom nastavku na tu epizodičnu igru. Za original je zaslužan Telltale Games, koji je zatvorio, pa opet otvorio svoja vrata, i on je izašao 2015. godine. Budući da igru više ne možete kupiti, jasno je zašto bi napravili novu verziju nečega što nije toliko staro.

Što se nastavka tiče, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Telltale uspjeti to izvesti i hoće li okupiti glumce koji su radili u originalu. Troy Baker posudio je svoj glas glavnom liku, ali ga Gearbox nije pozvao da ponovi svoju ulogu za Borderlands 3, dok se Laura Bailey, koja je također imala značajnu ulogu, nije pojavila u najnovijem looter shooteru. Kada budemo dobili neku službenu potvrdu, javit ćemo vam.

Trials of Mana i Moving Out dobili demo verzije

Odvojeno od festivala koji se održava na Steamu još su dvije igre danas dobile demo verzije prije nego što izađu one konačne. Prvu je pripremio Square Enix za novo izdanje igre Trials of Mana. Ovaj RPG dobiva potpuno novi izgled i dorađen gameplay, a sami možete vidjeti sviđa li vam se to što je razvojni tim napravio.

Demo verzija vam nudi tri od šest likova koji će biti dostupni u konačnoj verziji uz mogućnost istraživanja dijela fantazijskog svijeta u kojem ćete se boriti protiv zla. Ako niste sigurni s kojim ćete se likovima najbolje slagati, Square Enix je pripremio kviz koji će vam preporučiti one likove po osobinama ličnosti koje bi se vama najviše dopale.

Trials of Mana izlazi 24. travnja za PC, Switch i PlayStation 4, a demo je dostupan na sve tri platforme. Predbilježbe su otvorene već neko vrijeme, a što točno dobivate ako se odlučite na taj potez možete saznati putem službenih stranica. Demo za PC nalazi se na Steamu, dok će te onaj za konzole pronaći u odgovarajućim trgovinama.

Druga igra koju možete isprobati je kaotična multiplayer igra o iseljavanju Moving Out. Namijenjena je za igranje na kauču s još tri druga igrača, ali možete za kompaniju Smooth Moves kao F.A.R.T. raditi sami (Furniture Arrangement and Relocation Technician, da ne bi bilo zabune). Ako igrate s drugima, možete surađivati ili biti kompetitivni i jedni drugima zagorčavati život, a za one koji prenašaju namještaj sami stvari će izgledati malo drugačije.

SMG Studio i DevM Games pripremili su više od 50 staza u gradu Packmore, pa ako želite sada saznati kako to izgleda možete preuzeti demo za PC putem Steama ili za Xbox One, PlayStation 4 i Switch u digitalnim trgovinama za svaku konzolu. Moving Out izlazi 28. travnja za sve spomenute platforme, a ako vam treba više informacija možete ih pronaći ovdje.

Najnoviji Football Manager do idućeg tjedna besplatan za igranje na Steamu

„Ako trenutno imate nešto više slobodnog vremena od uobičajenog, moguće da imamo način da ispunite te slobodne sate“, kažu Sports Interactive i SEGA. Od danas do srijede, 25. ožujka, svi koji se zapute na Football Manager 2020 na Steamu mogu besplatno preuzeti i zaigrati tu nogometnu simulaciju.

Jedini uvjet je da imate korisnički račun na Valveovom servisu, a čim promotivni period stane, nećete više imati pristup osim ako igru ne kupite. Sve što ste u tjedan dana napravili ostat će vam sačuvano ako se odlučite na kupovinu. Osim što je igra dostupna besplatno, izdavač nije pripremio nikakav popust, pa ćete morati izdvojiti 55 eura. SEGA nije spominjala nikakve restrikcije, tako da imate pristup svom sadržaju u igri, a ako vas zanima što to točno uključuje, službene stranice su prilično detaljne.