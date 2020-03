Nintendo je odradio novi Indie World Showcase, prikazano puno novih igara i trailera za njih

Od posljednjeg Nintendo Directa, prezentacija kroz koje Nintendo svojim fanovima prenosi sve novosti koje se tiču Switcha, prošlo je nekoliko mjeseci. Igrači su željni novih informacija vezanih uz igre koje će stići na konzolu koja je od početka prodaje 3. ožujka 2017. godine premašila 50 milijuna prodanih jedinica, a iako ih danas nije dočekao novi Direct, saznali smo koje indie igre stižu. U Indie World Showcase prezentaciji, koja je trajala malo manje od 20 minuta, prikazano je gotovo 20 novih, kao i poznatih naslova koje će do kraja godine postati dostupne za Switch. Ukratko ćemo opisati svaku i pokazati trailer.

Blue Fire

Iza imena Blue Fire krije se igra za koju do sada nismo čuli. Na njoj surađuju Robi Studios i Graffiti Games, a pripremili su 3D akcijski platformer u kojem ćete posjetiti neobične svjetove, skakati, trčati i rješavati zagonetke. Za vrijeme današnje prezentacije smo mnogo puta čuli riječi „vremenska ekskluziva za Switch“, a ovo je prva u nizu igara koje će najprije biti dostupne na Nintendovoj konzole. Blue Fire će izaći ovog ljeta, a tim je na službenim stranicama napisao da će više detalja otkriti uskoro.

Baldo

Mali razvojni tim iz Italije, Naps Team, je prije devet mjeseci prikazao svoj spoj akcijske avanture i RPG-a imena Baldo. Danas su ga za vrijeme Indie World prezentacije opet pokazali i dali mu okvirni datum izlaska. Stil koji podsjeća na dirljive uratke animacijskog studia Ghibli nastojat će imati i takvu priču, a ova će igra izaći najprije za Switch ovog ljeta. Službenih stranica nema, ali možete pratiti Facebook i Twitter profile.

The action-adventure RPG @BaldosTale is coming to #NintendoSwitch! Explore an open world filled with towns to discover, secrets to unveil, and intricate dungeons to solve this summer. #IndieWorld pic.twitter.com/c2J8r1FoLY — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

I Am Dead

Izdavača Annapurna Interactive povezujemo sa zanimljivim projektima, tako da nas ne iznenađuje što su baš oni odlučili pomoći ekipi Hollow Pondsa i Richardu Hoggu s igrom. Za početak, ističe se naslov I Am Dead, a igra se bavi istraživanjem zagrobnog života u kojoj ćete kao duh starca istraživati misteriozni otok na kojem je proveo cijeli život. Osim toga, rješavat ćete zagonetke i baviti se svakakvim aktivnostima, pa ako vam to zvuči zabavno, prva opcija bit će vam Switch zato što je i ova igra vremenska ekskluziva. Ako preferirate igranje na računalima, imat ćete i tu opciju putem Steama, gdje trenutno možete naći više detalja.

B.ark

Nintendove konzole poznate su po tome da nude zabavu za cijelu obitelj, pa ako imate ukućane koji se vole igrati i želite se zabavljati s njima B.ark bi mogao biti za vas. Tic Toc Games pripremio 2D side-scrolling pucačinu u kojoj su glavni likovi životinje, a svaka od njih koristi posebne vještine za čišćenje svega na ekranu. Tim zasad nije spominjao ni jednu drugu platformu i igra stiže krajem ove godine, ali ono što su bili spremni podijeliti nalazi se ovdje.

Team B.ARK is reporting for duty! Pugs, cats, bears, and bunnies are here to save the solar system!

Pilot powerful yet adorable ships as you team up against waves of enemies when #BarkGame from @tictocgames comes to #NintendoSwitch in 2020. #IndieWorld pic.twitter.com/xKjevHsGVe — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

Freakpocalypse

Vjerojatno ste čuli za stripove Cyanide & Happiness, pa ako volite taj sarkastičan svijet možda će vas zanimati igra koja se djelomično temelji na onome kojeg ste mogli čitati. Freakpocalypse je najavljen prije više od dvije i pol godine pod drugim imenom, a rad na ovoj avanturi uskoro će biti završen. Svi zainteresirani igrači moći će vidjeti kako izgleda apokalipsa u tom svijetu ovog ljeta najprije na Switchu ako igraju na konzolama ili na računalima putem Steama. Sve drugo što je ekipa objavila možete proučiti ovdje.

Experience the dark humor of the Cyanide & Happiness universe and save the world when Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 from @Explosm comes to #NintendoSwitch this summer! pic.twitter.com/NxM7e8a0Vj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

Summer in Mara

U posljednjih nekoliko godina opet su počele biti popularnije igre u kojima spokojno istražujete i bavite se farmerskim životom, a takva je i Summer in Mara. Osim što ćete paziti na svoje usjeve i sadnice, posjećivat ćete nove otoke, sprijateljiti se s NPC-jevima i otkriti više o zloj korporaciji Elit koja želi od svijeta Mara napraviti nešto što se mnogima ne bi sviđalo. Razvojni tim Chibig kaže da će vam za prelazak trebati minimalno 30 sati i da ćete uz glavnu priču uživati u brojnim sporednim misijama, a to ćete najprije moći napraviti ovog proljeća na Switchu i PC-u, dok će verzije za PS4 i Xbox One izaći kasnije ove godine. Službene stranice kriju više informacija.

Quantum League

Ne može prezentacija bez kompetitivnog multiplayera, a ovog puta je to na sebe preuzeo tim Nimble Giant Entertainment. Njihova igra Quantum League donosi 1v1 i 2v2 mečeve u online FPS obliku koji ima posebnu mehaniku. U arenama se događaju vremenski paradoksi, pa će one imati više klonova vas samih, kao i protivnika, a možete premotavati vrijeme kako biste nadjačali protivnike. Tim je već najavio verziju za PC koja će izaći putem Steama, a uz to će do kraja godine biti dostupna na Switchu. Sve što je o ovoj igri sa zanimljivom premisom objavljeno nalazi se ovdje.

Join the @QuantumLeague from @NimbleGiantEnt and outmaneuver your opponents in this unique 1v1 and 2v2 multiplayer Time-Paradox shooter coming to #NintendoSwitch in late 2020! #IndieWorld pic.twitter.com/6VnJ1HaN4M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

The Good Life

Za novi projekt čovjeka koji se krije iza naziva Swery65 čuli smo prije par godina, a izgleda da će 2020. biti ta kada će ga konačno ponuditi svim zainteresiranim igračima. The Good Life vas, kao novinarku, šalje u gradić u Velikoj Britaniji u kojem se mještani preko noći pretvaraju u pse i mačke. Budući da je čovjek zaslužan za Deadly Premonition, ne čudi nas što je i novi projekt neobičan, a taj RPG s raznim mehanikama u kojem, među ostalim, možete jahati ovcu, izaći će za Switch do kraja godine. The Good Life je krajem srpnja prošle godine odgođen i tada se nije spominjala verzija za Switch, koja će sada izaći istog dana kada i one za PC, PS4 i Xbox One. Sve što je o ovom projektu objavljeno možete pročitati na ovim stranicama.

The Last Campfire

Osim što već dugo godina rade na No Man's Sky, koji je unatoč veoma teškom početku postao nešto što velik broj igrača vole, Hello Games neko vrijeme radi na manjem naslovu imena The Last Campfire. Od najave je prošlo malo manje od godine i pol dana, a sada su bili spremni objaviti da će ova dirljiva avantura s brojnim zagonetkama izaći ovog ljeta. Osim za Switch, igra je u izradi za PC i druge konzole, pa ako želite možete je sada dodati na popis želja na Steamu. Ni na Valveovom servisu, ni na službenim stranicama nema puno detalja, ali prema onome što smo vidjeli The Last Campfire izgleda lijepo i intrigantno.

PixelJunk Eden 2

Dugovječni serijal PixelJunk do sada je imao igre u različitim žanrovima, a najnovija najavljena je danas i radi se o nastavku na PixelJunk Eden. U novoj igri, koja u nazivu ima samo brojku 2, imat će staze koje će se mijenjati ovisno o tome što vi radite, a budite spremni na dobru glazbu i psihodeliju. Q-Games nije još pripremio nove stranice za nastavak na original koji je izašao 2008. godine, ali znamo da će PixelJunk Eden 2 stići na Switch ovog ljeta.

🌱 Enjoy psychedelic soundscapes as you help the Grimps bring life back to their gardens in PixelJunk Eden 2, swinging onto #NintendoSwitch this summer. #IndieWorld pic.twitter.com/3nMYFkDoK5 — Nintendo UK (@NintendoUK) March 17, 2020

Faeria

Kartaška igra Faeria dostupna je na računalima već tri godine, a uskoro će i oni koji igraju na Switchu moći vidjeti o čemu se radi. Razvojni tim Abrakam za svoju igru kaže da je jedina kartaška igra u kojoj možete sakupiti svih 300 karata u manje od 50 sati zahvaljujući posebnoj igri na ploči, a osim što možete igrati sami, postoje online kooperativni mod, kao i PvP. Uz osnovnu igru izašlo je i nekoliko DLC-ova, a kako će izgledati Switch verzija saznat ćemo već ovog proljeća. Za sve one koji imaju dodatna pitanja o igri odgovore mogu potražiti ovdje.

Eldest Souls

Oni koji ne vole što se između bosseva moraju baviti ubijanjem običnih protivnika mogu se veseliti igri imena Eldest Souls. Radi se o „boss rushu“ u kojem ćete ubijati bogove u hack and slash stilu, a taj zadatak, kaže razvojni tim, neće biti nimalo lagan. Za igru kažu da je prilično izazovna, pa ako vam to zvuči privlačno, moći ćete testirati svoje vještine ovog ljeta. Uz verziju za Switch u pripremi je i ona za PC, a već sada je možete dodati na popis želja na Steamu. Ostale informacije potražite na ovim stranicama.

Ready for a challenge? Slay ancient gods and master various combat styles when the pixel-art boss-rush RPG #EldestSouls from @Fallen_Flag arrives on #NintendoSwitch this summer. #IndieWorld pic.twitter.com/pKnDBT67gi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020

Blic runda

Kao što to obično biva, nakon što ispucaju vrijeme koje imaju za posvetiti zasebnim igrama, spomenu sve ostale koje stižu na Switch. Ovog puta su to horor Blair Witch, šarmantni Ghost of a Tale, odlična logička igra Superliminal, spoj kartaške igre i roguelitea Dicey Dungeons, kooperativno iseljavanje onima kojima je ta usluga potrebna u Moving Out i još par drugih igara. Sve osim jedne stižu nekad ove godine, dok je Sky Racket dostupan od danas.

Exit the Gungeon

Za kraj je Nintendo ostavio nastavak na mnogima dragi, ali težak roguelike, Enter the Gungeon. Dodge Roll i Devolver pripremili su Exit the Gungeon, koji izgleda i funkcionira malo drugačije, ali ćete i dalje izbjegavati ogromne količine metaka na ekranu. Osim što su objavili novi trailer, obavijestili su nas da je igra dostupna za Switch, kao i PC od danas. Ako želite odmah danas uskočiti, zaputite se u eShop ili Valveov servis osigurajte svoj primjerak. Sve što je Dodge Roll objavio nalazi se na ovim stranicama.