Beyond Blue i Never Alone (Kisima Ingitchuna) besplatni na Epic Games Storeu

Epic Games Store nam od jučer nudi priliku u kolekcije uvrstiti pričom vođenu istraživačku igru Beyond Blue i simpatični platformer Never Alone

Tjedna rotacija besplatnih igara na Epic Games Storeu se nastavlja, pa nam tako ovaj servis do idućeg četvrtka popodne nudi dva nova naslova koje možemo uvrstiti u zbirke uz par poteza mišem. Za igrače koji vole više mirniji stil igranja na raspolaganju je pričom vođena avantura Beyond Blue koja nas vodi u podmorje gdje ćemo zahvaljujući novim tehnologijama moći zaroniti do dubina koje su do sada bile nedostupne.

Tijekom osam različitih zarona imamo priliku istražiti nedirnuti svijet oceana, pratiti morske životinje, razotkrivati misterije i biti dijelom tog ogromnog eko sustava. Uz glazbenu podlogu izvođača poput Milesa Davisa i The Flaming Lipsa, napretkom otključavamo 16 dokumentarnih videa u kojima će nam aktualni vodeći svjetski znanstvenici kroz intervjue i originalne snimke dati uvid u svoj rad.

Druga igra koja se nudi nosi naziv Never Alone i zanimljivost je kako je kao i Beyond Blue potpisuje ekipa E-Line Media. Ovaj njihov raniji uradak nastao 2014. je rađen uz svesrdnu pomoć domorodaca s Aljaske koji su developerima dali vrijedne informacije i savjete o svojoj kulturi i tradiciji. Priča prati djevojku Nunu i njenu lisicu na putu kroz smrznutu tundru, ledeom okovane planine i podvodne pećine Arktika uz brojne izazove među kojima najveći stižu iz samog okruženja.

Never Alone je moguće igrati samostalno pri čemu naizmjenično kontroliramo oba lika, kao i kooperativno što svakako savjetujemo. Prema planu, Beyond Blue i Never Alone će idućeg četvrtka zamijeniti kartaški naslov Poker Club, kao i SF survival Breathedge.