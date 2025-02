Započela je velika zimska rasprodaja na Epic Games Storeu

Epic Games je započeo svoju zimsku rasprodaju u svom digitalnom dućanu i nudi popuste do 75% na odabrane igre od 10. do 24. veljače – barem ako je vjerovati njihovim službenim stranicama. Naime, sudeći po naslovima kao što su F1 24, Need for Speed Heat ili Battlefield 1 Revolution, poneke igre moći ćete ugrabiti uz još i veće popuste. Među otprilike 1200 igara sa sniženom cijenom nalaze se kako AAA hitovi, tako i indie uradci. S Epicovog golemog popisa izdvajamo neke od najprivlačnijih ponuda:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 17.99€ (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 9.99€ (-80%)

Need for Speed Heat – 6.99€ (-90%)

F1 24 – 10.49€ (-85%)

Mass Effect Legendary Edition – 5.99€ (-90%)

Batman Arkham Knight – 3.99€ (-80%)

Battlefield 1 Revolution – 1.99€ (-95%)

Battlefield V Definitive Edition – 2.49€ (-95%)

Tiny Tina's Wonderlands – 11.99€ (-80%)

Na popustu su i neki friški naslovi poput novog Dragon Agea, a u svom standardnom dijeljenju igara Epic Games do 13. veljače poklanja Beyond Blue i Humankind. U idućih sedam dana, od 13. do 20. veljače, za sve korisnike platforme besplatno će biti dostupan F1 Manager 24. Popis svih igara na popustu možete pronaći na poveznici.