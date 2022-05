BioShock: The Collection besplatan na Epic Games Storeu

Nakon Borderlandsa 3 koje smo mogli prisvojiti do jučer, Epic Games Store je za nas pripremio novu poslasticu u vidu besplatne kompilacije BioShock: The Collection

Kao i svakog četvrtka, na Epic Games Storeu je došlo do smjene besplatnih naslova koje možemo uvrstiti u naše kolekcije. Kako smo pisali, do jučer nam je bio dostupan Borderlands 3 kojeg ste, nadamo se, ugrabili na vrijeme, a umjesto uobičajene prakse najave igre koja će nastaviti niz, u Epicu su mudro šutjeli i postavili obavijest kako je riječ o iznenađenju.

Moramo priznati da je vrijedilo čekati obzirom da nam se do idućeg četvrtka daruje BioShock: The Collection, kompilacija odlične trilogije od čega su prva dva dijela remasterirana, dok posljednji dolazi sa svim naknadno objavljenim sadržajima. Kao i u slučaju BioShocka: The Collection, koji je slijedeći besplatan naslov ostaje neotkriveno, no činjenica jest da je Epic Games Store s posljednja dva poklona podignuo ljestvicu očekivanja vrlo visoko.

BioShock Remastered je, kako mu i ime govori, obnovljeno izdanje odličnog FPS-a kojim je ovaj serijal započeo i predstavio nam utopijski podvodni grad Rapture u kojem se društvo budućnosti raspalo. U novom ekosustavu mutirani Spliceri love Little Sisters koje su ključne u priči, a iste bi bile bespomoćne bez svojih zaštitnika Big Daddya.

Uz kombinaciju raznih oružja, za preživljavanje su ključne i nadljudske sposobnosti koje stječemo postupno, a uz samu igru, ovo izdanje dolazi s virtualnim muzejom nastanka igre, dodatnim izazovima, te epizodnim video zapisima u kojima nam kreativni direktor Ken Levine i Shawn Robertson otkrivaju neke dobro skrivene tajne koje je većina igrača tijekom igranja vjerojatno previdjela.

Drugi nastavak, BioShock 2 Remastered, zamjenjuje uloge, te ćemo svijet Rapturea gledati iz perspektive zastrašujućeg Big Daddya koji je izgubio svoju štićenicu. Obzirom da je od događaja iz prvog dijela prošlo osam godina, pojavile su se neke nove vrste protivnika, od kojih i zastrašujuće Big Sisters, no glavni lik će kao kompenzaciju dobiti nove specijalne sposobnosti kako bi mogao parirati izazovima.

Ovo izdanje Bioshocka 2 dolazi s naknadno objavljenom ekspanzijom Minerva's Den u kojoj ćemo se pozabaviti misterijama centralnog računalnog sustava i mašine The Thinker koja je pala u krive ruke, kao i Protector Trials načinom igranja.

Teško je uopće povjerovati da je BioShock Infinite objavljen prije devet godina obzirom da su nam određene situacije koje smo u njemu proživjeli još uvijek vrlo svježe. Umjesto podmorja, ovaj put u ulozi istražitelja Bookera DeWitta idemo u Columbiu, grad u oblacima koji je trebao biti novo idealno mjesto za stanovanje, no kao i uvijek, ljudski rod je i to uspio upropastiti.

Fanovima ovog serijala će biti posebno drago čuti da ovo izdanje dolazi s obje epizodne ekspanzije Burial at Sea koje priču BioShock Infinitea povezuju s podvodnim avanturama iz prva dva poglavlja.