Cyberpunk 2077 je RPG s pespektivom iz prvog lica

Cyberpunk 2077 je nova igra koja stiže iz poljskog studija CD Projekt Red koji je mnogima drag iz više razloga, ali glavni je serijal The Witcher. Ovu znanstveno-fantastičnu igru prvi put su službeno spomenuli 2013. godine kada su objavili samo kratak trailer i ime, a nakon toga nitko iz njih nije mogao izvući ni jednu informaciju vezanu uz igru. Početkom ove godine su na službenom Twitter profilu napisali "Beep." i internet je poludio. Mnogi su tada pomislili da ćemo za vrijeme sajma E3 konačno dobiti neke detalje o tome kako projekt napreduje i što možemo očekivati, a to se i dogodilo.

Posljednja igra koja je prikazana za vrijeme Microsoftove prezentacije bila je upravo Cyberpunk 2077, a svijet kojeg je tim stvorio izgleda šareno i veselo i brutalno istovremeno. Gameplay nismo dobili priliku vidjeti, ali su zato neki novinari koji rade za poznatije portale i drugi sretnici dobili poziv da iza zatvorenih vratiju pogledaju demo koji je trajao 50 minuta. Sinoć su zatim počeli objavljivati svoje dojmove i izvještaje, a apsolutno svi su izuzetno pozitivni i oni koji su vidjeli igru u pokretu su apsolutno oduševljeni. Mi ćemo vam prenijeti ono što su oni vidjeli, budući da su to jedine informacije koje su nam dostupne.

Igra spada u žanr RPG-ova, ali se borba i kretanje odvijaju iz prvog lica

U nekim izvještajima koji su objavljeni Cyberpunk je opisan kao FPS RPG. CD Projekt je nakon toga nekoliko puta naglasio kako je istina da u borbi koristite vatrena oružja i da svijet oko sebe promatrate iz prvog lica, ali da je igra definitivno RPG, ne pucačina. Najbolja usporedba je vjerojatno Deux Ex, umjesto Dooma. Razvojni tim kaže kako su vaše odluke i dalje najbitnija stvar, te kako će gotovo svaka imati utjecaj na svijet oko vas.

Već kad smo spomenuli borbu i oružja, navodno ih ima jako puno. Osim vatrenog oružja možete koristiti i neke druge stvari, a poslužit će vam i velik broj raznih vještina. Demo je prikazao trčanje i klizanje u zaslon, pucanje iz zaklona i bullet-time mod. Zvuči kao da je dobro izvedeno, no kako bismo sami to procijenili, morat ćemo pričekati da i nama običnim smrtnicima to prikažu kroz neki trailer.

Kroz grad možete putovati vozilima

The Witcher 3 je imao Roacha, Cyberpunk ima automobile, motore i zasad još druga nedefinirana vozila. Grad po kojem ćete se kretati zove se Night City i sastoji se od šest četvrti. Iako će biti površinski manje od prethodne igre, to je svejedno velika površina za prijeći pješice. Zbog toga ćete se moći voziti kako biste brže došli do željenih destinacija, a za ovaj aspekt možete birati perspektivu iz prvog ili trećeg lica.

Prema izvještajima koji su objavljeni, demo je prikazao jednu scenu u kojoj vaš partner vozi automobil dok se vaš lik nagne kroz prozor i počne pucati po neprijateljima. Ne znamo koliko će takve scene biti učestale, ali je interesantno da postoje. Razvojni tim obećava velik broj dostupnih vozila, a uključuje li to i neke koje lete, nisu bili spremni reći.

Možete birati spol i podešavati lika po želji

Iako ste Geraltu mogli podšišati bradu i odabrati frizuru, on je bio svoj čovjek s predodređenom osobnošću i izgledom. U Cyberpunku to neće biti slučaj, već ćete na početku igre svojeg lika kojem je ime V napraviti po želji. I muška i ženska verzija lika imaju svoje glasove, no sve drugo ćete sami odabrati - kosu, tetovaže, odjeću i izgled.

Na početku igre ne birate klase, već će se one mijenjati ovisno o tome kako budete igrali, ali zato možete, u stilu RPG-ova, podešavati svoje statistike. Spomenute su sljedeći: strength, intelligence, constitution, reflexes, tech i cool. Neke koje se nalaze u Cyberpunk 2020 tabletop igri su izostale, no čini se da će već i ovo biti dovoljno.

Ono što još birate na početku je pozadinska priča vašeg lika zbog koje će vas NPC-jevi drugačije doživljavati i ovisno o tome što odaberete će otvarati i zatvarati određene dijaloge, što je opet prilično standardno u svijetu RPG-ova.

Implantanti Cyberware drastično mijenjaju gameplay

Kakva bi to bila futuristička cyberpunk igra da svojeg lika ne možete nadograđivati raznim dodacima. Kako biste postali jači, možete posjetiti, uvjetno rečeno, doktora koji vam može zamijeniti dijelove tijela za nešto bolje. Izvještaj kaže kako je glavna junakinja otišla do Ripperdoca i izvadila oko te ga zamijenila za nešto što se zove Kirosh Opcital Implant uz kojeg možete iz daljine proučavati objekte i analizirati okoliš. Osim toga je zamijenila dio ruke za Subdermal Grip koji povećava damage za sva oružja koja koristite tijekom borbe.

Druge nadogradnje uključuju mogućnost upravljanja mecima čime možete s preciznošću ubiti neprijatelje koji se skrivaju iza ugla, a CD Projekt je prikazao i one dvije oštrice koje podsjećaju na ruke bogomoljke, koje smo prvi put vidjeli prije pet godina. Spomenula se i opcija trčanja po zidovima, dupli skok i brzo trčanje, pa izgleda kako će V biti veoma mobilan/mobilna.

Igra je zamišljena za odraslu publiku

The Witcher je imao svakakvih eksplicitnih scena, no Cyberpunk će navodno to podignuti za koju razinu. Osim šarolikog vokabulara u kojem likovi ne štede na psovkama, igra je veoma krvava i brutalna te ima solidnu količinu golotinje. Demo je prikazao raznošenje glave sačmaricom, leteće udove, nošenje golih tijela i buljenje u izmasakrirano tijelo.

Također, imat ćete opcije seksanja s raznim likovima, a ako vam se netko više dopadne, moći ćete s njima započeti ozbiljnu vezu. Njih ćete dovoditi u svoj apartman koji služi kao svojevrsna baza, a kada se malo obogatite i istražite grad, moći ćete kupiti nove stanove za lakšu i praktičniju navigaciju.

Cyberpunk 2077 izgleda odlično

Osim svih mehanika i dijelova gameplayja koji zvuče zanimljivo, igra bi nam mogla namučiti računala. Svi izvještaji kažu kako grad vrvi ljudima i prepun je detalja, kako je dosta okoliša moguće razbiti, animacije i efekti su vrhunski, pa neki nagađaju da kako se radi o next-gen igri ili barem o onoj koja će biti premosnica između dvije generacije konzola.

To možda znači da ćemo se još načekati do izlaska same igre. CD Projekt naravno nije bio spreman ništa reći o tome kada ćemo moći igru zaigrati, a to ne čudi, budući da nisu javnosti još spremni prikazati kako igra izgleda. Isto su napravili i s Witcherom 3, pa ćemo im morati vjerovati, no svejedno se nadamo da će to biti što prije jer sve što su objavili i prikazali zvuči jako, jako dobro.

Ako se želite prisjetiti, možete još jednom pogledati trailer kojeg su objavili, a ako želite biti sigurni da ćete sve nove informacije koje objave do vas doći pravovremeno, pratite službene stranice ili Facebook i Twitter profile.

Za kraj ćemo vam ostaviti jedan od intervjua koje je Geoff Keighley jučer odradio s dva člana razvojnog tima koji su malo popričali o igri.