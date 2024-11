The Witcher 4 napokon je zakoračio u produkcijsku fazu

Na željno iščekivanom The Witcheru 4, izvorno najavljenom još krajem 2022. godine, odnedavno se radi punom parom, otkrio je redatelj igre Sebastian Kalemba

The Witcher 4, također poznat i kao Project Polaris, ovih tjedana napokon je ušao u punu produkciju, objavljeno je u sklopu financijskog izvještaja CD Projekt RED-a za treći kvartal tekuće godine.

Naime, na The Witcheru 4 trenutačno marljivo radi čak 400 od sveukupno 650 članova razvojnog tima CDPR-a, dok je ostatak, pak, uglavnom posvećen razvoju triju drugih projekata. Točnije, izradi nastavka Cyberpunka 2077 (njih 64), The Witcher spin-offa (njih 42) koji će nastati u suradnji s The Molasses Floodom te novog IP-ja poznatog jedino kao Project Hadar (njih 18).

Nažalost, okvirni datum izlaska The Witchera 4 u ovom trenutku još uvijek nije poznat, baš kao ni bilo kakvi drugi detalji vezano za igru. Dakako, izuzev toga da protagonist neće biti ikonični Geralt od Rivije, odnosno da ćemo u dotičnoj najvjerojatnije imati prilike zaigrati kao pripadnik ili pripadnica tajanstvene škole risa.