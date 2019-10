Dan za odgode - Ubisoft pomaknuo datume izlaska za Watch Dogs Legion i dvije druge igre

Osim što je Naughty Dog objavio da će njihova igra stići tri mjeseca kasnije od najavljenog, Ubisoft je također odlučio čak tri svoje igre odgoditi. U financijskom izvještaju je predsjednik kompanije Yves Guillemot rekao da će Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine i Gods & Monsters, igre koje su trebale izaći prije kraja ožujka iduće godine, sada izaći nekad između travnja 2020. i ožujka 2021. godine.

Iako su dvije od tri igre već imale konkretne datume izlaska, Ubisoft se predomislio zato što posljednja dva naslova koja su izdali, Tom Clancy's the Division 2 i Ghost Recon Breakpoint, nisu ispunila očekivanja i ostvarila su manje prihoda nego što su mislili. Konkretno, za Breakpoint je Guillemot rekao da je prije izlaska igra izgledala kvalitetno, ali da su ocjene i prodaja bile veoma razočaravajuće u prvih par tjedana. Unatoč neuspjehu, tim će nastaviti s radom na igri i primati povratne informacije od strane igrača kako bi im pružili nužna poboljšanja.

I za Breakpoint i za The Division 2 je šef Ubisofta rekao da su prepoznali tri problematična područja radi kojih su u njihovim očima igre podbacile. Smatraju kako su nedostatak inovacija u gameplayju, nedovoljna razlika između prethodnika i nove igre, uz premali prolazak vremena između Live Service igara krivci za lošiji uspjeh ovih naslova. Zbog toga su došli do zaključka da je najavljene igre bolje odgoditi kako bi razni timovi koje Ubisoft obuhvaća imali dovoljno vremena za implementaciju nužnih promjena i inovacija da igrači dobiju što bolja iskustva.

To znači da je Just Dance 2020 jedina nova Ubisoftova igra koja će izaći do početka travnja iduće godine. Za spomenute tri igre nisu dali ni okvirne nove datume izlazaka, pa će ljubitelji Ubisoftovih igara morati biti strpljivi i igrati ono što je trenutno dostupno i što timovi stalno nadograđuju i proširuju novim sadržajima.