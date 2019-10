Danas je dobar dan za ljubitelje indie igara

Iako je ovaj tjedan prilično miran što se tiče većih naslova, pošto u tu kategoriju spada jedino trkaća igra Grid koja izlazi u petak, današnji dan i četvrtak krcati su indie igrama za koje je neki veći broj igrača možda i čuo. Budući da bi popis za oba dana bio prilično dugačak, napravit ćemo najprije pregled za one koje ćete moći nabaviti od danas i zatim odabranu selekciju onih koje stižu preksutra podijeliti kasnije. U nastavku ćete vidjeti naslove iz par žanrova, pa biste možda mogli pronaći neki koji će vas zabaviti.

Indivisible

Razvojni tim Lab Zero Games najbolje su upoznali ljubitelji borilačkih igara radi igre Skullgirls, ali pod drugim imenom. Radi problema s izdavačem morali su restrukturirati tim i osnovati novi, pa nakon što su sve to uspjeli riješiti, ekipa zaposlena u novom studiju bacila se na izradu novog naslova. Iako Indivisible sadrži ono što ih je proslavilo, borba je spojena s nekoliko drugih žanrova i usmjerili su se na pričanje priče s raznolikom postavom likova u fantazijskom svijetu.

Igra prati djevojku Ajna kojoj se, u dobrom stilu fantazijskih priča, svijet uruši na samom početku i mora spašavati sebe i svijet oko sebe. Tim opisuje Indivisible kao spoj platformera, metroidvanije i akcijskog RPG-a s jedinstvenim pristupom real-time borbama. Naime, Ajna svoje kompanjone, u igri poznate pod terminom Incarnations, povuče u svoju glavu i zatim ih izvadi iz nje kada joj treba pomoć u borbama. Likova ima dvadesetak, dok u samim borbama može sudjelovati maksimalno četiri. Što ih više skupite, to je Ajna jača, a postavu u bilo kojem trenutku možete mijenjati i pronaći kombinaciju koja vam najviše odgovara. Igra prilično dobro izgleda i tim je okupio solidnu postavu glumaca, a tim ima i planove za izdavanje dodatnih sadržaja. Ako vam treba detaljniji opis, posjetite službene stranice, a igru možete nabaviti za sve četiri glavne platforme.

Proizvođač/Izdavač: Lab Zero Games/505 Games

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 39,99 eura

The Bradwell Conspiracy

Ako se zaputite na ove stranice vezane uz The Bradwell Conspiracy, dočekat će vas zanimljiv prizor. Razvojni tim A Brave Plan detaljno je opisao nepostojeću tvrtku Bradwell, čime se bave, što su izumili i zašto su 2025. godine otvorili muzej. Službeni opis kaže da se radi o „izuzetno stiliziranom iskustvu s pogledom iz prvog lica koje je usmjereno na priču“.

Što to znači za sam gameplay? Da ćete istraživati spomenuti muzej i okruženje u kojem ste nakon eksplozije za vrijeme događanja za prikupljanje sredstava ostali zatečeni. Jedina druga osoba s kojom komunicirate također je preživjela eksploziju i morate joj slati slike okruženja koristeći Bradwell AR Smart Glasses kako biste pokušali pobjeći. To naravno znači da ćete morati upogoniti mozak za rješavanje različitih zagonetki, a cilj će vam osim bijega postati otkrivanje istine o kompaniji koja krije brojne tajne. Ako osim proučavanja povijesti fiktivne kompanije želite konkretnije detalje o igri, ovdje ćete ih pronaći. The Bradwell Conspiracy možete najprije nabaviti za PC i PS4, na Switch stiže 10. listopada, a na Xbox One 11. listopada.

Proizvođač/Izdavač: A Brave Plan/Bossa Studios

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 19,99 eura

Trine 4: The Nightmare Prince

Od kolovoza prošle godine znamo da Frozenbyte želi poboljšati ugled svojeg serijala bajkovitih platformera Trine. Prva dva nastavka bila su odlično prihvaćena, no ambicije oko trećeg nisu uspjeli propisno izvesti, tako da su fanovi bili razočarani. Zbog toga su odlučili da će četvrti nastavak, punog imena Trine 4: The Nightmare Prince, biti sličniji onima koji su bili uspješniji i da bi radi toga druženje sa zabavnim trojcem viteza, čarobnjaka i lopova trebalo opet razveseliti sve one koji preferiraju skakanje, borbu i rješavanje zagonetki u 2.5 dimenzije.

Prema onome što kritičari kažu, to im je pošlo za rukom, pa ako ste voljeli prvi i drugi Trine i bili skeptični radi nastavka iz 2015. godine, možete odahnuti. Kao i prijašnje uratke, i ovaj možete igrati sami tako da naizmjence upravljate sa svakim likom ili pozvati još dva prijatelja i uživati u kooperativnom iskustvu. Također, izgled i glazba koji je bili posebni u sve tri igre do sada, prisutni su i ovdje, pa ćete počastiti svoje oči i uši. Tim je pripremio i hrpu novih vještina koje će junaci moći koristiti, kao i poboljšan borbeni sustav. Detaljniji opisi svijeta koji krije Trine 4: The Nightmare Prince kriju se na ovim stranicama, kao i poveznice na trgovine u kojima igru možete nabaviti. Frozenbyte je uz zasebno prodavanje nastavka odlučio zainteresiranima ponuditi i kolekciju koja uključuje sve četiri igre, pa ako ste zainteresirani, možete i to nabaviti.

Proizvođač/Izdavač: Frozenbyte/Modus Games

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 29,99 eura

John Wick Hex

Prije manje od tri tjedna saznali smo kada ćemo moći zaigrati drugu igru u kojoj je glavni lik popularni plaćeni ubojica iz filmova, John Wick. Iza imena John Wick Hex krije se spoj strateške i akcijske igre s borbom na poteze u kojoj najviše morate paziti na vrijeme koje imate za zadavanje naredbi glavnom junaku. Iako koncept na papiru zvuči malo neobično i traileri nisu baš najbolje dočarali kako to točno izgleda u praksi, kritičari i igrači koji su isprobali igru na raznim sajmovima bili su impresionirani.

Radnja igre odvija se prije onih u filmovima, pa možemo vidjeti čime se John bavio prije nego što je krenuo u osvetnički pohod radi psa. Neki glumci iz filmova repriziraju svoje uloge, dok je popularni Troy Baker dobio čast posuditi svoj glas Wicku. Trenutno je igra dostupna samo za PC, a Bithell Games i Good Shepherd Entertainment su sklopili ugovor o ekskluzivnosti s Epic Games Storeom, što znači da je do daljnjeg možete samo tamo nabaviti. Službene stranice ne sadrže baš puno informacija, ali svejedno možete baciti oko ako vas zanima.

Proizvođač/Izdavač: Bithell Games/Good Shepherd Entertainment

Platforme: PC

Cijena: 15,99 eura

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Još jedan tim koji se zanio s ambicijama, pa nije baš ispunio sva očekivanja onih koji su podržali njihovu Kickstarter kampanju bio je Playtonic. Razvojni tim kojeg su osnovali bivši članovi Rarea napravili su spiritualni nastavak na mnogima dragi Banjo-Kazooie i nazvali ga Yooka-Laylee. Nažalost, uz ideju 3D platformera iz ere Nintenda 64 došle su i neke zastarjele mehanike koje danas nisu dobrodošle, a igru su kočili i neki tehnički problemi na koje su se igrači žalili. Ipak, razvojni tim nije bio gotov sa stvaranjem igara u tom svijetu, pa su odlučili maknuti pola dimenzije i napraviti malo drugačiji platformer.

Uz elemente avantura, igrači će se opet družiti sa šarenim dvojcem, samo sada više u stilu Donkey Kong Countryja. To znači da ćete posjetiti brojne levele u nekoliko varijanti, rješavati zagonetke i sporedne misije, skupljati pčele i druge razne zabavne stvari koje je tim pripremio. Yooka-Laylee and the Impossible Lair je već pokupio bolje ocjene od prve igre i kritičarima se sviđa jednostavniji pristup i retro doživljaj koji igra donosi. To znači da biste mogli imati igru na umu ako vas taj žanr inače zabavlja ili ako imate djecu koja vole šarene stvari i skakanje. Sve što je tim objavio, zajedno s odgovorima na sva pitanja koja možda imate nalazi se ovdje.

Proizvođač/Izdavač: Playtonic Games/Team17

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 29,99 eura

Concrete Genie

Sony se gotovo čitavu godinu priprema za PlayStation 5 - u bilo kojoj većoj mjeri su propustili sve važnije sajmove ove godine, a ekskluziva radi kojih se kupuju njihove konzole nije baš bilo. Ipak, moraju vlasnicima PlayStationa 4 nešto ponuditi, pa dok ne izađe Death Stranding početkom studenog mogu vidjeti što donose Pixelopus i njihov Contrete Genie. Ova akcijska avantura prati tinejdžera imena Ash koji bježi od svojih problema i nasilnika crtanjem.

S dječakom ćete istražiti gradić Denska, koji nije baš u najboljem stanju. U tom napuštenom i zagađenom mjestašcu Ash će pronaći kist koji će mu omogućiti da oživi svoje slike. Ovisno o tome za koje boje se odlučite, likovi će imati različite moći i vještine, a osim što uglavnom imate slobodne ruke, čekaju vas i neke umjetnine i zagonetke koje ćete morati popraviti. Pixelopus obećava emotivnu priču koja će vas natjerati na razmišljanje, pa ako želite pomoći Ashu da se uz pomoć umjetnosti riješi svojih zlostavljača, igru ćete pronaći u PSN trgovini. Osim obične verzije, možete na glavu staviti PS VR i iskusiti Concrete Genie na drugačiji način, a što oba obuhvaćaju možete saznati na ovim stranicama.