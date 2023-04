Deset najprodavanijih videoigara u povijesti

Industrija videoigara posluje sve bolje i do 2026. porast će na 320 milijardi dolara. Prošle godine svjedočili smo masovnom lansiranju novih igara kao što su "Elden Ring" i "God of War Ragnarök", ali i filmova temeljenih na igrama: "Uncharted" i "Sonic the Hedgehog 2". Ove godine HBO je predstavio "The Last of Us", TV seriju temeljenu na igri, a u travnju bi se napokon trebao pojaviti i dugo najavljivani film "The Super Mario Bros".

10 najprodavanijih

Koja je igra najbolja, stvar je ukusa, no barem s, kakvom takvom sigurnošću, možemo reći koja je najprodavanija prema podacima koje je prikupila Wikipedia, a uobličio Samuel Parker na Visual Capitalistu.

Najprodavanija video igra nije trebala višemilijunske proračune, nije koristila glasove slavnih glumaca niti reklamne spotove. Nezavisni "Minecraft" sa svojim pikseliziranim blokovima, daleko je najpopularnija igra u povijesti Visual Capitalist

"Minecraft" je prodan u više primjeraka nego "Grand Theft Auto 5" i "Red Dead Redemption 2" iza kojih stoji industrijski div Rockstar Games. Ogromna popularnost "Minecrafta" pripisana je jednostavnoj igrivosti bez ciljeva, kreativnoj strukturi da izgradite bilo što i angažiranoj zajednici s poslužiteljima kojima upravljaju igrači i dodatnim modovima.

Od jednostavnih igara sjajno se drži i "Tetris", a njegovo treće izdanje iz 2006. milenijalci su pogurali do trećeg mjesta na listi sa 100 milijuna prodanih primjeraka

Ipak, većinu igara na ovom popisu čine novije igre. "PUBG: Battlegrounds", Battle-Royale pucačina koja je pomogla u popularizaciji žanra i nestvarnom uspjehu njegovog besplatnog konkurenta "Fortnitea". Igra je prodavanija čak i od razvikanije pucačine "Call of Duty", unatoč tome što je PUBG zabranjen u brojnim zemljama zbog navodnog utjecaja na mentalno zdravlje igrača.

Najstarija igra na popisu je "Super Mario Bros." čiji je originalni glavni scroller prodan u 58 milijuna primjeraka diljem svijeta

Programer i žanrovi

Među programerima dominira Nintendo koji ima čak 11 igara na listi 20 najprodavanijih; Rockstar ima dvije igre na tom popisu, a svi ostali po jednu. Tri igre japanskog gejmerskog diva ("Super Mario Bros.", "Mario Kart" i "Wii Sport / Fitness") probile su se među deset najprodavanijih, a još ih osam u prvih 20. To ne uključuje suvlasništvo nad Pokémonom, medijem s najvećom zaradom na svijetu franšiza.

GTA 5

Najpopularniji žanrovi su Sandbox/Open World (4 igre), tu su i dvije simulacije, dok ostale igre pripadaju različitim žanrovima. "Minecraft" i "Terraria") klasične su sandbox igre u kojima se svjetovi generiraju proceduralno, dok "GTA 5" i "Red Dead Redemption 2" pripadaju žanru otvorenog svijeta gdje se elementi sandboxa kombiniraju s narativnom strukturom.

No, sve je više novih igara koje se svake godine prodaju u milijunima primjeraka pa se čini da će se sljedeće godina na ažuriranom popisu najprodavanijih naći i neka nova imena.